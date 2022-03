Kedden lesz az év egyik legnagyobb biztosítási konferenciája, neked is ott a helyed!

Magyar és külföldi előadók hosszú sorával és izgalmas panelbeszélgetésekkel várja március 29-ei Biztosítás 2022 konferenciáján a Portfolio mindazokat, akik a biztosítási szektorban dolgoznak vagy a piac iránt érdeklődnek.

A hibrid formában, vagyis részben egy fővárosi hotelben, részben online megrendezésre kerülő konferencia a magyar biztosítási szektor legfontosabb folyamatait és jelenségeit veszi górcső alá a szakma krémjének részvételével.

Időpont: 2022. március 29. 9-17 óra

Helyszín: Radisson Blu Béke Hotel és ONLINE

Ízelítő a programból:

I. szekció: Koronavírus után: megújul(t) a biztosítási piac?

A konferencia elején a McKinsey partnere a világ és a régió biztosítási piacáról, a MABISZ elnöke a magyar piacról, az MNB képviselője a piac felügyeleti szempontú értékeléséről tart előadást. Ezt a biztosítóvezérek kerekasztala követi, amelyben velünk lesz és helyzetet értékel az Allianz, a CIG Pannónia, az NN, az Union és az Uniqa biztosítók első embere.

II. szekció: Magas infláció, emelkedő hozamkörnyezet: lépéskényszerben a biztosítók?

A növekvő infláció és a háború miatt turbulens időszakot átélő pénz- és tőkepiaci környezet a biztosítók és a biztosítások működését is felülírja, erről a MoneyMoon és a Budapesti Corvinus Egyeteme előadója mellett az Aegon, az Allianz, a Grantis és az NN vezetői fognak eszmét cserélni.

III. szekció: Zöld biztosítók, fenntartható biztosítások: a klímaváltozás és az ESG-átállás hatásai

Ürge-Vorsatz Diána nemzetközi hírű klímakutatónak a környezeti kockázatok gazdasági hatásairól szóló előadása mellett az EIOPA és az MNB képviselője fog felügyeleti elvárásokról, tapasztalatokról beszélni előadásában, majd hazai biztosítók vezetői vitatják meg, miként változtatja meg a klímaváltozás a magyar biztosítók életét és a biztosítási piac logikáját.

IV. szekció: Új értékesítési gyakorlatok a koronavírus után

Ha biztosítási konferencia, akkor az értékesítés egy örökzöld téma: a DBX és az OTP Bank egy-egy vezetőjének előadását követően a hazai közvetítői piac fontos szereplői értékelik a koronavírus alatti és utáni világ értékesítési folyamatait, tanulságait.

Kiemelt témáink idén:

Koronavírus után: megújul(t) a biztosítási piac?

Magas infláció, emelkedő hozamkörnyezet: lépéskényszerben a biztosítók?

Zöld biztosítók, fenntartható biztosítások: a klímaváltozás és az ESG-átállás hatásai

Új értékesítési gyakorlatok a koronavírus után

Biztosítóvezérek kerekasztala

Szakmai, szabályozói és felügyeleti tervek 2022-ben

Miért jöjjön el?

Sokak várakozásával ellentétben nem vetette vissza a koronavírus-válság a magyar biztosítási piac növekedését: továbbra is dinamikusan nő a szektor díjbevétele. Meglepően jól teljesítenek az életbiztosítások, immár nem csak a nyugdíjcélú termékeknek köszönhetően, miközben a vagyon- és felelősségbiztosításoknál is látni szép teljesítményeket. Új típusú kockázatok leselkednek azonban a piacra: a magas infláció és a megemelkedett hozamkörnyezet, a klímaváltozás és a szinte kötelező ESG-átállás, az ügyféligények megváltozása, a termékstruktúrák és az értékesítési csatornák átalakulása sok kérdést vet fel a piac jelenével és jövőjével kapcsolatban.Egy év „járványszünet” után a Portfolio hagyományainak megfelelően érdekes panelbeszélgetések, előadások és networking lehetőségek biztosítják kora tavaszi Biztosítás 2022 konferenciánk közönségének, hogy megvitassa a jövő üzleti lehetőségeit és kockázatait a fent említett témákban, területeken. A biztosítók mellett a biztosításközvetítők és jogi, tanácsadói partnerek, IT-cégek, más beszállítók számára is érdekesek lehetnek a rendezvényen elhangzó információk.

A konferencián a következő cégek és szervezetek képviselői már biztosan részt vesznek:

AEGON Magyarország Ált. Biztosító Zrt., AGAPE 2000 Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft., Allianz Hungária Biztosító, Biztos Segítség Biztosításközvetítő Kft., BNP Paribas Cardif Biztosító Zrt., Bonus Caballus Kft., Budapesti Corvinus Egyetem, CG Hungary Kft., CIB Bank Zrt., CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., Cofidis Magyarország, Colonnade Insurance Magyarországi Fióktelepe, DBX Kft., Elsőbiztosítás Kft., ENSZ Kormányközi Klímavédelmi Tantestületének Mérsékléssel foglalkozó Munkacsoportja, Közép-Európai Egyetem, Ernst & Young Tanácsadó Kft., Europ Assistance, Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA), Frontx Kft., Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége, Gárdos Mosonyi Tomori Ügyvédi Iroda, Generali Biztosító Zrt., Gerencsér és Társa Kft., GP Consulting Kft., Groupama Biztosító Zrt., Hungarikum Alkusz Cégcsoport, Hungarorisk Kft., HUNMédia Kft., IFUA Horvath & Partners Kft., K&H Biztosító Zrt., KPMG Tanácsadó Kft., Magyar Nemzeti Bank, Magyar Posta Zrt., Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesülete, Market Építő Zrt., Marsh Kft., MÁV Zrt., MedRisk Mediator Kft., MoneyMoon, NBA Biztosítási Tanácsadó Kft., Nexus Biztosítási Alkusz Kft., NN Biztosító Zrt., O&P Capital, Management Zrt., OTP Bank, OVB Vermögensberatung Kft., PBA Insura Zrt., PEND Consulting Kft., PwC Magyarország, Raiffeisen Bank Zrt., Sberbank Magyarország Zrt., Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda, Soproni Egyetem, UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt., UNIQA Biztosító Zrt., Wáberer Hungária Biztosító Zrt., ...