Bejelentették: komoly gázmegállapodást kötött az EU és Amerika az orosz leválás érdekében

A tegnap esti EU-csúcs után ma reggel is találkozott egymással Joe Biden amerikai elnök és Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök és ezután jelentették be egy közös sajtónyilatkozatban, illetve közös közleményben a gázmegállapodás kereteit. Ennek lényege:

Amint külön cikkünkben megírtuk: az Európai Bizottság szerdán javaslatot tett az európai gáztárolók kötelező feltöltési mechanizmusára, amelynek jegyében idén októberre 80%-ra, jövő októberre 90%-ra kellene tölteni a tárolókat, emellett különféle együttműködési kereteket is vázolt (benne akár közös gázvásárlást is javasolt, erről ezekben az órákban döntenek az EU-s vezetők a csúcstalálkozón), illetve azt is, hogy a gáztároló üzemeltetőknek egy új igazolási folyamaton kell átesniük, és a harmadik országbeli (pl. orosz) tulajdonú gáztárolóknál ez oda vezethet, hogy elveszítik a tároló tulajdonjogát, hogy az európai ellátásbiztonságot így is fokozni lehessen.

A csökkenő orosz gázvásárlást (bizonytalan szállítást), illetve ezzel együtt a megnövelt tároló feltöltési terveket tehát tényleg csak fokozódó egyéb beszerzési forrásokkal lehet megoldani, ezt is szolgálja tehát a mostani amerikai megállapodás.

A mai közös sajtónyilatkozat

