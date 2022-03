Szintet lépett a tőzsdén a DM-KER, jöhetnek a cégfelvásárlások

A DM-KER második Xtendes cégként tette meg azt a jelentős lépést, hogy a részvényeit bevezesse a Budapesti Értéktőzsde Standard kategóriájába, a fő piacra. Ennek apropóján kérdeztük a cég vezérigazgatóját, Kocsy Barnabást, elsősorban a piaci környezetről, a háború hatásairól, és a beszállítói láncokhoz kapcsolódó kihívásokról. Emellett természtesen szó esett a tőkepiaci tervekről, a tőzsdei szintlépés várható hatásairól, a kifejezetten magas osztalékról, és a cég növekedési terveiről.

A jelenleg is zajló háború hogyan, milyen csatornákon keresztül érinti a DM-KER-t?

A termékeink jelentős része importból érkezik, így az EUR árfolyam emelkedése közvetlenül emeli a beszerzési és természetesen az eladási árakat is, és a hosszabb megrendelési idejű, nagy értékű gépek esetén nehezebb tervezni a várható árfolyamot, de ez a piac minden szereplőjénél hasonlóan jelentkezik. Emellett a gyártói láncban lehetnek még fennakadások, amennyiben egy-egy alkatrész beszállítása hosszabb távon akadozik. Sok gépgyártó már most elkezdett új beszállítókat felkutatni az orosz vagy ukrán gyártók helyett.

Érzékelhető keresletcsökkenés, a vevők elbizonytalanodása a háborúval kapcsolatban a mezőgazdasági és építőipari gépek piacán?

A piacon alapvetően nagy a bizonytalanság, ami hatással van a nagyértékű eszközök beszerzésére. Szélsőséges esetben akár egyes beszerzések elhalasztása is felmerülhet ilyenkor. Ezzel együtt, az élet nem fog megállni, a már megkezdett beruházások, a megrendelt munkák további gépbeszerzéseket igényelnek mind az építőiparban, mind a mezőgazdaságban. Jelentős kereslet visszaesésre semmiképp sem számítunk.

Több iparágban akadoznak a beszállítói láncok, a helyzetet a háború csak tovább fokozta. A vállalat működését hogyan érinti a kialakult helyzet?

Az értékesítési lehetőségeket a gyártói kapacitások szűkössége határozza meg jelenleg, és ez a helyzet még az elkövetkező egy-két évben is fennmaradhat. Az említett fegyveres konfliktus tovább növeli a gyártók problémáit, hiszen a beszállítói kapacitások egy része ukrán cégek termeléséből származik.

A gyártói kapacitás problémák kezelésére a DM-KER jelentős árukészlet felhalmozással reagált már a COVID járvány kezdetétől. Ezt a készletszintet egyelőre minimálisan csökkentjük, de a háborús helyzet miatt, a további üzleti eredmény érdekében jelentősen nem szűkíthetjük. Az a tapasztalat, hogy ma a kereskedő cégek eredménye attól függ, van-e elég termékük készleten, mert a megnövekedett rendelési időt sok esetben nem tudják vagy nem akarják kivárni. Persze a készletezéshez sok pénz kell, ami főként a kisebb szereplőket érinti hátrányosan.

Az autóipartól kezdve a mobiltelefon-gyártásig számos ágazatot érint a chiphiány. A mezőgazdasági és építőipari gépek piacán ez mennyire okoz problémákat?

Az építőipari és mezőgazdasági gépek piacán is érzékelhető a chip hiány, ami miatt több esetben jelentősen megnövekedett a gépek szállítási ideje. De megfelelő készletezéssel, vagy átmeneti megoldások alkalmazásával, például bérgépek felajánlásával ebből a vevőink csak nagyon keveset érzékelnek. Az elmúlt két évben jelentősen megnöveltük a bérgép flottánkat, hogy mindig legyen rendelkezésre álló eszköz, amivel a vevőink dolgozhatnak. A DM-KER által forgalmazott termékek teljes egészében munkagépek, munkaeszközök. A vevőket elsősorban az érdekli, hogy adott időponttól dolgozni tudjanak vele és csak másodsorban számít, hogy az a saját eszköze vagy átmenetileg bérelt gép. A bérgép flotta nemcsak egy önálló üzletág, de a szervízzel együtt az értékesítés egyik fő támogatója is.

Összességében milyen iparági környezetre számítanak a következő hónapokban?

A gép értékesítés piaca továbbra is a keresleti piac jellemzőit mutatja. A különböző országok gazdaságélénkítő intézkedései megerősítik a vevői oldalt, amit a gyártás még mindig nem tud lekövetni. Vásárlói oldalon további felhajtó erő a munkaerő költségének folyamatos növekedése. Az munkaerő kiváltása tovább fokozza a kis gépek iránti érdeklődést, így mi is azon dolgozunk, hogy folyamatosan bővítsük a kínálatot, akár új termékek, újabb márkák portfóliónkba emelésével. De arra is számítunk, hogy tovább folyik a piacon belüli átrendeződés, ami elsősorban a nagyobb cégek további erősödését jelenti a kisebb szereplők kiszorításával vagy felvásárlásával.

A vállalat közgyűlése úgy döntött, hogy az eredmény legalább 50 százalékát kifizeti osztalékként. Hogyan áll összhangban a relatíve magas kifizetési hányad a DM-KER növekedési terveivel?

A DM-KER továbbra is növekedés orientált, a növekedéshez pedig elengedhetetlen a finanszírozás. A társaság vezetése ugyanakkor úgy látja, hogy a tevékenységből adódó pozitív pénzáram lehetőséget teremt a részvényeseknek történő tőkevisszajuttatásra is.

A világban zajló tőkepiaci tendenciák is azt mutatják, hogy az elmúlt évtizedben elengedhetetlen egyfajta „vegyes modell” alkalmazása, ami megfontolt és lépésről lépésre történő növekedést, valamint annak finanszírozását jelenti és ugyanakkor a részvényesek számára pedig pénzt enged vissza a megtermelt éves eredményből.

Miután a DM-KER egyik legfontosabb törekvése egy stabil részvényesi tőkeszerkezet kialakítása, így a vegyes modell, ami leginkább szolgálja a tőkepiaci építkezést.

A DM-Ker részvényesei saját részvények visszavásárlásáról is döntöttek, a tőkevisszajuttatási politika keretében a sajátrészvény-vásárlások mértéke éves szinten a nettó pozitív eredmény minimum 10 százaléka. Mi a cél a visszavásárlásokkal?

A DM-KER célja, hogy a növekedését több formában is képes legyen finanszírozni. Nagyon fontos stratégiai pont, hogy a jövőben határozott akvizíciós célpontok keresésébe kezdünk, aminek egyik finanszírozási formája a saját részvényekkel fizetés. A potenciális akvizíciós célpontok eladóit nagyobb sikerrel lehet a DM-KER közelében tartani, további munkájukat eredményorientáltan elvárni, ha a cégük eladása után is érdekeltek a DM-KER sikeres működésében. Ugyanezt a célt szolgálja az MRP programunk is – amihez szintén szükséges sajátrészvény szerzés – aminek keretében a vezető munkatársainkat javadalmazzuk részvény juttatás formájában, ami a vezetői érdekeltségükön túl tulajdonosi szemléletet is kialakít bennük.

Mik a vállalat növekedési tervei a következő időszakban, organikusan és az akvizíciókat tekintve?

A DM-KER stratégiájának mindig is része volt az organikus és az akvizíciókon keresztül megvalósuló növekedés. Az elmúlt évek adatai jól támasztják alá ennek a stratégiának a megvalósulását, elég csak az árbevétel adatokra nézni. A napokban közzétett vezetőségi jelentés alapján az elmúlt tíz évben 2 milliárd forintról, 2021-re közel 17 milliárd forintra nőtt a DM-KER árbevétele, de 2020/2021 vonatkozásában is közel 40 százalékos növekedést láthatunk. Bízunk abban, hogy az organikus növekedés fenntartása mellett a stratégiában szereplő piaci terjeszkedést - mint például a Doosan képviselet elindítása Szlovákiában, - a jövőben akvizíciókkal is támogatni tudjuk. A DM-KER ma már kellően erős és szervezett vállalat ahhoz, hogy cégfelvásárlások útján is növekedjen.

A DM-KER részvényei bekerültek a BÉT standard kategóriájába. Milyen hatásokra számítanak a befektetői érdeklődésben, részvénypiaci forgalomban?

A DM-KER második Xtendes cégként tette meg azt a jelentős lépést, hogy a részvényeit bevezesse a BÉT Standard kategóriájába. A DM-KER hosszú távon is elkötelezett a tőzsdei transzparenciát illetően – ez a lépés is ezt támasztja alá. Számítunk arra, hogy ezt a váltást a befektetők – a meglévők és a jövőbeliek is – pozitívan értékelik és bővülni fog a magán, valamint az intézményi befektetők köre, ezáltal pedig tovább bővül a részvényeink forgalma és likviditása. Mindezek együttes megvalósulása pedig valószínűsíthetően jó hatással lesz az árfolyam emelkedésére is.

A cikk megjelenését a DM-KER Nyrt. támogatta.

Címlapkép: DM-KER