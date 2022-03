Hogyan veszítsük el az összes bitcoinunkat?

Tegyük fel, hogy valaki teljesen, visszavonhatatlanul és örökre el akarja veszíteni az összes bitcoinját. Ennek oka gyakorlatilag bármi lehet, előfordulhat, hogy ez a döntés valamilyen bonyolult performansz része, mint Michael Landy, aki a 2000-es évek elején minden vagyonát elpusztította; vagy talán az is előfordulhat, hogy valaki nagy rajongója a KLF nevű elektronikus zenei formációnak, akik 1 millió fontot égettek el egy távoli skót szigeten. Mindenesetre az alábbi lépéseket mindenképp érdemes betartani, ha valakinek az a célja, hogy az összes bitcoinját elveszítse.

Fel kell vágni

Talán az egyik leghatékonyabb módja annak, hogy elveszítsük bitcoinjainkat, ha felvágunk velük és szétkürtöljük a világban, hogy mennyivel rendelkezünk és mennyit kerestünk rajta. Ez nagyjából az az eset, mint amikor valaki szeretne megszabadulni a csuklóját nyomó Rolextől. Ehhez elég megvillogtatni egy zsúfolt bárban az órát, majd sötétedés után hazasétálni a város rosszabbik részén – hamarosan egyel kevesebb órája lesz az illetőnek.

Ugyanez a helyzet a bitcoinnal is. Ha azt akarjuk, hogy a világ megtudja, hogy bitcointól duzzad a kriptotárcánk, érdemes az emberek tudtára adni, felhívva ezzel magunkra a figyelmet, így könnyedén ellophatják. Fontos, hogy a potenciális tolvajok árgus szemekkel pásztázzák a közösségi média profiljainkat, tudják, hogy a kezünk gyémántból van, és nem szabad megfeledkezni az offline világról sem. Mindenképpen dicsekedni kell a bitcoin-befektetéseinkről minden barátunknak, a családtagoknak, és ami a legfontosabb, új ismerősöknek. Soha nem tudhatjuk, ki fog kísértésbe esni, hogy elkezdje felmérni a befektetéseink védelmét, hogy utána megszabadítson a bitcoinjainktól.

Tartsuk a tokeneket kriptotőzsdéken

A bitcoin korai, Vadnyugatra emlékeztető napjaiban a tokenek elvesztése gyerekjáték volt, mivel nem volt hiány tisztességtelen tőzsdékből, amelyek segítettek elveszíteni a befektetéseket. Ha a tokenjeinket egy hosztolt pénztárcában tartottuk, csak idő kérdése volt, hogy a tőzsde csődbe menjen - mint az Mt. Gox -, vagy feltörjék; vagy a privát kulcsokkal együtt elveszítsünk mindent; esetleg a tulajdonosok egyszerűen csak eltűnjenek az összes bitcoinnal.

A bitcoinjaink elvesztése szempontjából sajnálatos módon a tőzsdei piac az elmúlt években jelentősen fejlődött, olyan fokozott biztonsági intézkedésekkel, mint a kétfaktoros hitelesítés, vagy a tartalékok és a letéti biztosítékok bizonyítása. De nem szabad csüggedni! Amíg a privátkulcsot egy harmadik félre bízzuk, addig bármi megtörténhet - és valószínűleg meg is fog történni.

A tőzsdék még mindig megnyugtató rendszerességgel mennek tönkre. Még ennél is biztatóbb, hogy a kormányok most már aktívan célba veszik a bitcoin-felhasználók vagyonát, és nem csak az olyan hagyományosan kriptoellenes országok, mint Kína. A kanadai kormány nemrég arra utasította a pénzintézeteket - köztük a kriptopénz letétkezelőket -, hogy fagyasszák be mindazok számláit, akik akár csak egy kis összeget is adományoznak a helyi kamionos tiltakozással összefüggésben.

Még ha erős jelszóval és 2FA-val védjük is a fiókunkat, sosem tudhatjuk, hogy milyen más sebezhetőséget használhatnak ki a hackerek a hozzáférés megszerzéséhez és a fiók lenullázáshoz. Ha a tokenjeink a permanensen a tőzsdén vannak, nyugodtak lehetünk: nincsenek biztonságos kezekben.

Írjuk le papírra, vagy mentsük el a felhőbe a legfontosabb infókat

A dolgok egy kicsit bonyolultabbá válnak, ha úgy döntöttünk, hogy a bitcoinjainkat offline, biztonságos hardvertárcában tároljuk. Vagy mégsem? Végül is, ha a kulcsok saját kezünkben vannak, a tokenek elvesztésének lehetősége is teljes mértékben a mi kezünkben van. Miért várjuk meg, hogy egy tőzsde tönkre menjen, ha saját magunk is tehetünk érte, hogy elveszítsük az összes bitcoinunkat?

A tárcánk rizikóssá tételének titka a seed phrase-ben rejlik, vagyis abban a szavakból álló sorozatban, amelyet a privát kulcs generálásához használunk. A legegyszerűbb módja annak, hogy elveszítsük a tokenjeink, ha megjegyzzük a seed phraset, majd törlünk vagy megsemmisítünk minden erről szóló feljegyzést. Néhány hónap elteltével aligha van esélye bárkinek is arra, hogy minden szót a megfelelő sorrendben felidézzen.

De mi van akkor, ha valaki fotografikus memóriával van megáldva? Egyszerű: le kell írni. Még jobb, ha ezt kétszer is megtesszük, fizikai tollal, papírra, ideális esetben a hardvertárca közelében tartva. És a biztonság kedvéért érdemes rögzíteni egy felhőalapú dokumentumban, ahol bárki, akinek van hozzá kedve, hozzáférhet egy brute-force hacker támadással. Ez különösen akkor hatékony, ha rendszeresen emlékeztetjük az embereket, hogy a vagyonunkat bitcoinban tartjuk.

Hagyjuk el, örökre

Ez azoknak szól, akik szeretnek hosszú távon gondolkodni. Ha nem tervezzük meg az öröklést akkor a teljes befektetés valószínűleg velünk együtt megy a sírba, csatlakozva ahhoz a becslések szerint 3,7 millió BTC-hez (a valaha létező tokenek mintegy 18 százaléka), amely már örökre elveszett.

Ehhez természetesen meg kell fordítani a fenti elveket: ha valóban meg akarjuk fosztani a gyermekeink az örökségüktől, akkor olyan nehézzé kell tenni számukra a kulcsokhoz való hozzáférést, mint bármelyik támadónak. Ha tehát ezt az utat választjuk, akkor kell egy hardver tárca, amihez tartozó seed phraset nem szabad elmondani az örököseinknek, és le sem szabad írni. Még jobb, ha a 24 szavas seed phrase-t sok darabra vágjuk szét, és a világon különböző helyeken rejtjük el, mindenféle helyreállítási utasítás nélkül. Az örökösök valószínűleg nem fognak repesni az örömtől.

Ha valamilyen oknál fogva mégis meg akarjuk védeni a bitcoinainkat, érdemes minden fenti pontot figyelmen kívül hagyni. Sőt, érdemes inkább a fentiek ellenkezőjét tenni.

