Csökkentette a PannErgy célárát az OTP

Az OTP friss elemzésében csökkentette a PannErgy célárát, amit elsősorban a hazai kamatkörnyezet változásával magyarázott. Ettől függetlenül a cég tavalyi eredményeit továbbra is erősnek tartja az OTP elemzője, az ajánlása pedig továbbra is vétel.

A célár-csökkentés lényegében szinte kizárólag a kedvezőtlen kamatkörnyezetnek tudható be, a 10 éves kötvényhozam most 6,4 százalék, ami lényegesen magasabb, mint néhány hónappal ezelőtt (3-4%). Ennek következtében a megfelelő WACC ráta is magasabb (9,2% vs. 7,7%), ami alacsonyabb EV-t eredményez.

Ugyanakkor az OTP elemzője megjegyezi, hogy a pénzügyi eredmények összességében jók voltak, az EBITDA kilátások javultak, a nettó adósság alacsonyabb a bázisidőszakhoz képest és a részvényvisszavásárlások folytatódtak.

A 2021-es termelés év/év alapon némileg emelkedett, az EBITDA pedig 2,7 milliárd forintról 2,9 milliárd forintra nőtt (+5,2%), ami azt jelenti, hogy a vállalat elérte a tervezett 2,8-2,88 milliárd forintos tartomány felső határát.

A nettó eredmény 236 millió forintról 897 millió forintra nőtt (+278% év/év). A különbség elsősorban a devizahitelek és devizahitelek jóval alacsonyabb árfolyamveszteségének és a geotermikus hő értékesítéséből származó magasabb bevételeknek volt köszönhető.

A menedzsment javította EBITDA előrejelzését is. A vállalat 2022-re 3,15-3,25 milliárd forint körüli EBITDA-t vár, 2023-ra pedig 3,35-3,45 milliárd forintot. Ez utóbbi azonban attól függ, hogy a miskolci projekt harmadik termelő kútjának mélyítése és üzembe helyezése még az idén megtörténik-e. Amennyiben a kút mélyítése nem sikerül, az EBITDA terv 3,3-3,4 milliárd forint.

A társaság idén részvényenként 18 forint osztalékot (1,8 százalékos osztalékhozam) fizethet, ha a javaslatot elfogadják a közgyűlésen, és folytatódhat a részvény-visszavásárlási program is.

Az OTP kiemeli, hogy a szavazatok legalább egy százalékát együttesen birtokló részvényesek nagyjából 37 forintos osztalékot (3,7 osztalékhozam), valamivel magasabb szintű részvény-visszavásárlást (800 millió forint vs. 600 millió forint) és a saját részvények egy részének (az összes részvény 5 százaléka) bevonásával részvénytőke-csökkentést javasoltak.

Összességében az OTP 1 450 forintról 1 420 forintra csökkentette a célárát, ami a pénteki záráshoz képest 40,6 százalékkal van magasabban. Emellett az ajánlás továbbra is vétel.

A PannErgy árfolyama ma 0,5 százalékot emelkedett, míg idén 2,4 százalékos mínuszban van.

Címlapkép: Budapesti Értéktőzsde