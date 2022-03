A biztosítási díjakat is magával ránthatja a magas infláció

Az emelkedő infláció és a korábbinál magasabb hozamkörnyezet biztosítási piacra gyakorolt hatásairól volt szó a Portfolio mai Biztosítás 2022 konferenciájának második szekciójában, amelyet Kuruc Péter, az EY szakértője moderált.

Mennyire gyűrűzött be az infláció a biztosítói működésbe?

A panelbeszélgetés egyik fontos kérdése volt az infláció hatása a biztosítókra. Czene Árpád (NN) szerint az életbiztosítókat kevésbé érinti az infláció, mint a nem-életbiztosítási üzletágakat, ugyanakkor van hatása a költségekre, emellett azonban rengeteg lehetőséget is jelent a bevételek növelésére. Malicskó Gábor (Allianz) szerint nagyon érződik az infláció a működésükben, többek között a kárinfláción (pl. az építőiparban) és a munkaerő-költségeken keresztül, utóbbi esetében egy megtartási kockázat is jelentkezik az infláció közvetett hatásaként. Szombat Tamás (Aegon) szerint a lakossági termékeknél komolyan be vannak korlátozva a biztosítók abban, hogy mennyire érvényesíthetik az inflációt a díjakban. Ő elsősorban a kárinflációban látja a kockázatot, ami az építőiparban, a gépjármű- és az energiaárakban is jelentősen érvényesül.

Hol lehet megfogni az inflációt?

Nem hiszek abban, hogy költséget lehetne csökkenteni, ezért a piaci részesedést kell növelni és hatékonyabbá tenni a folyamatokat. A biztosításértékesítést más szinten kell végezni, mint eddig, az egy főre jutó bevétel növelésével – fogalmazott Sebestyén András (Grantis). Malicskó Gábor (Allianz) szerint a nem-élet oldalon problémásabb a helyzet, ahol direktben jelentkeznek az inflációs hatások. Egy biztosító díjbevételének nagy részét teszi ki a kárráfordítás, így a profitra jelentős hatása van. A fűnyírót a garázsban hagytuk, az elmúlt éveket a digitális újdonságokra áldoztuk, miközben áttértünk az agilis működésre, amelyben már lassan 3 éve dolgozunk – fogalmazott Czene Árpád (NN). A szervezet több mint egyharmada a fejlesztésekre, innovációkra, a jövőbeni befektetésekre fókuszál, ami implicit költségcsökkenést jelent. A három-négy évvel ezelőttihez képest jelentős fejlesztéseket tudnak végrehajtani. A robotizáció és az automatizáció fontos a költségcsökkentésben, de a legfontosabb az állományvédelem többek között az aktív ügyfélkapcsolat révén – mondta Szombat Tamás (Aegon).

Mely biztosítások lehetnek a magasabb hozamkörnyezet nyertesei?

Az ügyfeleket az érdekli, mi lesz a pénzükkel. A pénz most még inkább a helyét fogja keresni, hiszen egyre többen érzik a fenyegetettséget. A hagyományos termékek fejlődését nem segíti a maximált technikai kamat – mondta Czene Árpád (NN). Tanácstalan a lakosság, az elmúlt hónapokban egyébként elsősorban a devizatermékeket keresték az ügyfelek – mondta Sebestyén András (Grantis). Nagy kérdés szerinte, mi lenne egy hosszú medvepiaci időszakban az ügyfelek reakciója, és hogyan reagálnak erre a szolgáltatók, újra és újra igazolni kellene ugyanis az ügyfeleknek, hogy jó helyre tették a pénzüket.

Mely biztosítások drágulhatnak a leginkább?

Szombat Tamás (Aegon) szerint a vállalati vagyonbiztosításoknál van a legtávolabb a díj a valós helyzettől, a lakásbiztosításokan van tartalék, a kgfb-piacon pedig egy cunami előtt állhatunk, hiszen az alacsonyabb kárgyakoriság egy átmeneti jelenség. Malicskó Gábor (Allianz) a felelősségbiztosítási oldalon lát potenciált, de az inflációnak nincs akkora katartikus ereje, mint pl. a vörösiszap-katasztrófának. Az alulbiztosítottság nyilvánvaló mind a vállalati, mind a lakossági oldalon, az építőipari infláció szinte garantálja azt, hogy tűz esetén az ügyfelek nagy része csak a helyreállítási költségek egy részére kap kártérítést.

Nem az inflációtól kell félniük a biztosítóknak, hanem ami utána jön

Sebestyén Géza, a Budapesti Corvinus Egyetem docense előadásában többek között arról beszélt, hogy a pandémia és kezdetben a háború is pozitívan hat az inflációra, mindkettő az infláció növekedése irányába mutat. A jegybankok a reálkamatok emelésével reagálnak erre általában. Példaként a 70-es évek Amerikáját hozta fel, az ekkora inflációemelkedés nyomán a nominális kamatok 20% fölé emelkedtek. Az életbiztosításokra költött összeg a nyolcvanas évekig nőtt.

Az inflációs időszakban a biztosítók kevesebb állampapírt tartottak azok kisebb attraktivitása miatt, a részvények körében azonban felértékelődtek az inflációálló cégek részvényei, és az ingatlanok is kedvező befektetésnek számítottak. Ténylegesen jó befektetés a mezőgazdasági területek finanszírozása, az ezekbe történő befektetés volt. Összességében a biztosítók számára nem volt kedvezőtlen időszak a magas infláció korszaka, a bevételeik és az eredményességük is jelentősen emelkedett. Az infláció leküzdése utáni időszak vált igazán nehézzé a biztosítók számára, ekkor nőtt ugyanis a csődráta a szektorban.

Érdekesen alakulnak az eszközalapok

Kiss Imre, a MoneyMoon alapítója és ügyvezetője előadásában a biztosítói eszközalapokkal kapcsolatban osztott meg érdekes számokat és tényeket. A stop-loss és start-buy kapcsán kiemelte, hogy egyes biztosítók sokszor a legrosszabb időszakban, rossz időzítéssel stoppolták ki befektetéseiket és drágán vették vissza, holott a legtöbb esetben a buy and hold, tehát a megvenni és tartani stratégia kifizetődőbb lett volna. Összességében az látszik, hogy a stop-loss és start-buy stratégia miatt meglehetősen alulteljesítőek a biztosítói eszközalapok.

Idén azonban azt mutatják a számok, hogy ahol kifejezetten kellett volna, ott a stop-loss stratégiát nem alkalmazták, emiatt néhány eszközalap nagyot esett az orosz-ukrán háború miatt. Az orosz kitettséggel rendelkező eszközalapok kapcsán kitért arra, hogy voltak biztosítók, akik hamarabb zárták le a pozícióikat, de sokan bent ragadtak ezekben az eszközökben, ráadásul a szakember szerint még nincs vége az esésnek.

Az aktívan kezelt eszközalapok úgy tűnik, csak nevükben aktívak, Kiss Imre szerint az adatok azt mutatják, hogy jobbára együtt mozognak a benchmarkkal, illetve van olyan eset is, amikor a piachoz képest alulteljesít az alap.

Az abszolút hozamú biztosítói eszközalapok jobban teljesítettek a Covid első hullámában és az orosz-ukrán háború alatt, mint az abszolút hozamú befektetési alapok. Kitért arra, hogy a biztosítói eszközalapok többségénél itt még mindig az RMAX a benchmark, aminek nem sok értelme van a szakember szerint.

A céldátum eszközalapok teljesítménye között óriási eltérések vannak biztosítók között. Az alulteljesító alapok ráadásul nemcsak az ügyfélnek tesznek rosszat, hanem a biztosítónak is, hiszen a vagyon csökkenése a díjbevételt is rontja.

Az SZJA-visszatérítés úgy tűnik, nem járt pozitív hozadékkal a vagyonnövekedésre, a nettó értékesítés nem nőtt ennek hatására lényegesen a biztosítóknál. Az adatok azt mutatják, hogy a biztosítói eszközalapok teljesítménye összeségében jobban teljesít, mint a MÁP+, ha azt vesszük alapul, mennyit kereshettünk volna az állampapírral, ha indulása óta tartjuk a portfóliónkban, szemben egy biztosítói eszközalappal.