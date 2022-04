Járatokat töröl az easyJet, annyi a koronavírusos dolgozója

Az easyJet brit járatokat törölt a repülő személyzet megszokottnál nagyobb arányú megbetegedései miatt. A diszkont légitársaság a készenléti személyzet bevonásával igyekezett enyhíteni a fennakadáson, de így is kénytelen volt összesen 60 járatot törölni a ma menetrend szerint közlekedő 1645 járatából.

Angliában felfutottak az elmúlt hetekben a fertőzések, már több vállalat is arról számolt be, hogy akadoznak a szolgáltatásai, mivel dolgozók betegedtek meg. Bár Nagy-Britannia lazított a szabályokon és már nem kell karanténba vonulni pozitív teszttel, viszont a vállalatok többsége arra kéri a megbetegedett dolgozókat, hogy maradjanak otthon. Többek között a repterek is szenvednek dolgozók kiesésétől, illetve a légitársaságok közül az easyJeten felül a British Airways is törölt néhány járatot vasárnap.

Az easyJet árfolyama kismértékben, 0,2 százalékkal esik a ma reggeli kereskedésben a londoni tőzsdén.

