A koronavírus kirobbanása óta nem látott intézkedések jöhetnek Magyarországon

A múlt hétvégén tartott, magabiztos Fidesz-KDNP győzelemmel zárult országgyűlési választást követően forró téma, hogy a kormány hogyan fogja kezelni az előtte álló kihívásokat, az ehhez használt eszközök, illetve a megvalósítás milyen hatással lehet a magyar vállalatokra, azon belül is a tőzsdei cégekre. Talán az egyik legégetőbb kérdés a költségvetés helyzetének kezelése, mely több csatornán keresztül is hathat a magyar cégekre. Egyrészt hamar felsejlenek a 2010-es emlékek, amikor a kormány válságadókat vetett ki az egyes szektorokra, másrészt azonban ezt a forgatókönyvet az EU-s pénzek érkezése könnyen átírhatja.

Milyen kihívásokkal néz szembe a kormány?

A vasárnapi országgyűlési választáson fölényes győzelmet aratott a Fidesz-KDNP pártszövetség, azonban az eredményektől függetlenül ismert volt, hogy a költségvetés igen nehéz helyzetben van. Bod Péter Ákos hétfői cikkében kiemelte: fájó az állami költségvetés 2020-2021-es elengedése, a 2022 eleji hatalmas megcsúszás. Tisztán látható, hogy a 2010 és 2019 vége közötti előnyös világkonjunkturális környezetben, a rendkívül alacsony nemzetközi kamatok, kedvező nemzetközi cserearányok, az EU-transzferek beáramlása mellett bizony nagyobb erőfeszítések nélkül lehetett volna teljesíteni az euróátvétel makrogazdasági feltételeit. De mindenképpen alkalmas lett volna az időszak az állami költségvetés növekedési áldozatok nélküli egyensúlyba hozatalára, és azzal fiskális mozgástér keletkezett volna egy esetleges válságra - írta Bod Péter Ákos.

Szerinte a romló nemzetközi növekedési viszonyok, előnytelen nemzetközi cserearányok, növekvő finanszírozási költségek mellett kell most stabilizálni a költségvetést.

És olyan országban kell most stabilizálni, ahol az emberek a megelőző hónapokban sosem látott pénzbőségben részesültek, és a gazdaság kiváló növekedéséről hallhattak. Ráadásul a költségvetés kiigazítása csak egyik olyan probléma, amivel a kormánynak szembe kell néznie - írta a Corvinus Egyetem professzora.

A kormány előtt álló rövidtávú kihívások a Portfolio szerint a következők:

Orosz-ukrán háború: A szomszédban zajló háború konkrét gazdasági hatásait egyelőre nehéz számszerűsíteni, hiszen még nincs vége a harcoknak, ugyanakkor két dolog már világosan látszik: magasabb inflációt és alacsonyabb növekedést hozhat Magyarország számára. Ezekre külön még visszatérünk később, azonban a háború geopolitikai kockázatot is hordoz, amit kezelnie kell a kormánynak. Egyrészt támogatni kell a nyugati szankciókat Oroszországgal szemben úgy, hogy közben ne veszélyeztessék az ország energiabiztonságát se, másrészt a több százezer ukrajnai menekült ellátása is azonnali feladatot ró Magyarországra. Magas infláció: Már a háború előtt többéves csúcson volt az infláció, nem csak Magyarországon, hanem a világon mindenhol, erre csak rátett egy lapáttal a nyersanyagárak emelkedése az utóbbi hetekben. Ma már az elemzők többsége elképzelhetőnek tart egy 10% körüli, akár feletti áremelkedést év közben és éves átlagban is 8-9% a várakozás. A meglepetés infláció elviszi az idei évre várt reálbérnövekedés jelentős részét. Emiatt a lakossági vásárlóerő csökken. Kérdés persze, mit tud ezen segíteni a magyar gazdaságpolitika, hiszen világszerte inflációs problémával néznek szembe az országok. Annyiban biztos tud segíteni a kormány, hogy nem tetézi az egyébként is magas importált inflációt. Az elmúlt hónapokban elsősorban az árak mesterséges szabályozásával (üzemanyagok, rezsi, élelmiszerek) próbáltak tenni a trend ellen, de erősen kérdés, hogy ezek meddig fenntarthatók, amire majd szintén visszatérünk még a kihívások között. Elkerülhetetlen a gazdaság lassulása: A háború másik elengedhetetlen következménye, hogy szinte biztosan lassabb lesz a magyar gazdaság növekedése, mint korábban gondoltuk. Ebben szerepet játszanak a nyersanyagárak emelkedése, a beszállítói láncokat érintő fennakadások és az Oroszország elleni nyugati szankciók is. Maradhat-e a rezsicsökkentés: A világpiaci energiaárak elszállása itthon ugyan a háztartásokra nem ró extra terhet, mivel szabályozott áron vásárolják az áramot és a földgázt. Azonban kérdés, hogy ez meddig tartható fenn, hiszen egyre szélesebb az olló a kedvezményes lakossági tarifa és a világpiaci árak között. Ezt pedig „valakinek ki kell fizetnie”, végső esetben az állami tulajdonú MVM-nek. Ennek jelét láttuk már tavaly év végén, amikor több mint 200 milliárd forintos feltőkésítésre volt szüksége a vállalatnak. A jelenlegi világpiaci árak mellett éves szinten akár 1000 milliárd forintba is kerülhet a rezsicsökkentés fenntartása. Költségvetési kiigazítás: Részben az MVM és az MNB várható vesztesége miatt lehet szükség költségvetési kiigazításra a választások után. Ennek mértéke kérdéses, hiszen azon is múlik, hogy a nemzetközi környezet teremt-e mozgásteret a tervezett 5%-os hiány növelésére, illetve nehéz most megmondani, mekkora negatív hatással lehetnek a lassabb gazdasági növekedés miatt kieső adóbevételek. A forintárfolyam stabilizálása: A háború kitörésének pillanatában rögtön jelentősen gyengült a forint az euróval szemben, a 400-as lélektani határt is elérte a jegyzés. Azóta kissé korrigált ugyan a magyar deviza, de még mindig korábbi historikus mélypontja környékén, a 360-370-es szinteken jár az euróárfolyam, vagyis tartósan gyenge szinten ragadt. Az uniós források szerepe: A választási kampány után várhatóan folytatódnak majd az egyeztetések a kormány és a Bizottság között, ezek tétje pedig az uniós pénzcsapok megnyitása lehet. Az uniós források felpörgése érdemben mérsékelhetné az ország külső finanszírozási igényét, ezért a jelenlegi helyzetben különösen fájdalmas az elapadásuk. A kamatstop sorsa: Az üzemanyagok és az élelmiszerek árának befagyasztása mellett kamatstopot is életbe léptetett a kormány, június 30-ig a tavaly októberi szinten rögzítették a lakossági jelzáloghitelek mintegy egyharmadát kitevő változó kamatozású hitelek kamatait, kérdés, mi lesz az év második felében. A kormányoldal eddigi utalásai alapján szóba kerülhet az intézkedés fokozatos kivezetése június 30. után, míg a bankok egy olyan intézkedést támogatnának, mely a devizahitelek 2014-es forintosításához hasonlítana. Vagyis az adósok kérésére fix kamatozásúra módosítanák a hitelszerződéseket utóbbi esetben. Persze a legnagyobb kérdés az lesz, hogy ezt milyen kamat mellett tennék meg. A szabályozott árak fenntartása: a kormány az üzemanyagok és az élelmiszerek árának rögzítésével próbált eddig harcolni az infláció ellen. Ezek az intézkedések azonban április végén, illetve május közepén lejárnak, vagyis már rövidtávon dönteni kell arról, hogy fenntarthatók-e. A kérdés elsősorban az üzemanyagok esetében lehet égető, hiszen mostanra a piaci ár lényegesen magasabb a 480 forintos literenkénti plafonnál. Ez pedig az elmúlt hetekben már ellátási problémákat is felvetett, a március 15-ig hosszú hétvége alatt országszerte hiánycikknek számított az üzemanyag. Elszálló élelmiszerárak: a következő hónapokban szinte biztosan várható az élelmiszerárak rég nem látott emelkedése. Ennek csak egy szeletét jelenti az árstop megszűnése – a május elsejétől elvben újra piacivá váló árképzés várhatóan ugrásszerűen emeli majd a boltokban az intézkedés alá vont termékek, így például a csirkemell, a sertéscomb, a liszt vagy a cukor árát. Fontos azonban megjegyezni, hogy a gazdaságban jó ideje jelen lévő, és a háború miatt különösen erősen ható fundamentális okok további, drasztikus növekedést vetítenek előre az élelmiszerek árát illetően.

A költségvetés stabilizálása lehet ezek közül a legnagyobb hatású, amely vagy az állami bevételek növelésével vagy a kiadások csökkenésével jár, mindez pedig a vállalati szektort is érintheti. Értékelésünk szerint részben az MVM és az MNB várható vesztesége miatt lehet szükség költségvetési kiigazításra. Ennek mértéke kérdéses, hiszen azon is múlik, hogy a nemzetközi környezet teremt-e mozgásteret a tervezett 5%-os hiány növelésére, illetve nehéz most megmondani, mekkora negatív hatással lehetnek a lassabb gazdasági növekedés miatt kieső adóbevételek. Egyes elemzői vélemények szerint már 2022 második felében hozzá kell látni a költségvetés kiigazításához, a feketeleves ugyanakkor csak 2023-ban jöhet el igazán. Ekkor akár a GDP 3%-ának megfelelő költségvetési módosítást kellene végrehajtani.

Azt már Varga Mihály is elismerte, hogy „a választás után át kell szabni a költségvetési politikát”. Konkrétumokat egyelőre nem árult el, de az biztos, hogy az alacsonyabb GDP-növekedéshez hozzá kell igazítani a büdzsét is, és akkor még nem beszéltünk a rezsicsökkentés költségeiről és a jegybank várhatóan százmilliárdos nagyságrendű veszteségéről, melyek 2023-ban jelentenek majd terhet.

Összességében elmondhatjuk, hogy a költségvetés hiánya és az orosz-ukrán háború gazdasági hatása miatt a büdzsé nagyszabású átalakítás előtt álhat, amire a koronavírus-járvány kirobbanása óta nem volt példa.

Mit mondanak a profi befektetők?

A Portfolio által bemutatott kockázatok közül többet említettek a hazai alapkezelők is, akiket a választás várható tőkapiaci hatásai kapcsán kerestünk meg. A 2010-es esetet többen megemlítették, amikor a kormány ágazati különadókat vetett ki.

Akkor a kormány

a bankokra,

az energiaszektorra,

a kiskereskedelmi szektorra,

és a távközlési szektorra

vetett ki különadót.

Az orosz-ukrán háború kapcsán a bankszektort nem biztos, hogy kellene piszkálni

- vélekedett Elek Péter, a Dialóg Befeketési Alapkezelő befektetési igazgatója.

Cser Tamás, a HOLD Alapkezelő vezető részvényportfólió-kezelője viszont hozzátette, hogy a mostani helyzet azért annyiban mindenképp eltér 2010-től, hogy arányaiban nőtt a külföldiekhez képest a magyar tulajdon aránya ezekben a szektorokban, ami csökkenti ezen intézkedések vonzóságát.

Egy másik fontos pont volt az alapkezelőkkel folytatott beszélgetések során, hogy mi lesz az EU-s pénzek sorsa.

A nagy kérdés, hogy az EU-s források kérdése tud-e rendeződni a választások után. Teljesen más költségvetési politikát eredményez, ha jönnek az EU-s pénzek és ha nem

- mondta Gyurcsik Attila, az Accorde Alapkezelő befektetési igazgazója, aki felvázolt egy olyan forgatókönyvet, melyben az EU-s pénzek érkezése révén nem feltétlen van szükség a vállalati adóterhek növelésére.

Végül pedig az orosz-ukrán háború is még egy rendszeresen felmerülő téma volt az alapkezelőknél. Pálfi György, az Aegon Magyarország Alapkezelő senior portfolió menedzsere szerint a Mol esetében a mindenképp érdemes figyelni a külpolitikai lépéseket az orosz olaj miatt, az OTP esetében pedig az orosz és az ukrán kitettséget emelte ki.

Hogyan reagált a tőzsde a választásra?

A rövidtávú hatásokat tekintve, a tőzsde ma pozitívan reagált az országgyűlési választások eredményeire, annak ellenére, hogy a kezdeti emelkedés gyorsan alábbhagyott. A 2018-as választás tapasztalatai itt is érvényesek voltak, akkor, mint most is, a kormányzó Fidesz-KDNP pártszövetség kétharmados többséget szerzett a törvényhozásban, és sok szempontból hasonló mozgásokat láttunk a választást követő első kereskedési napon, mint tegnap.

Akkor is jellemzően az államhoz több szálon kötődő cégek részvényei teljesítettek jól, bár 2018-ban jóval nagyobb volt az árfolyamhatás, mint most. Akkor négy olyan részvény is volt, amelynek az árfolyama 15 százalékos napi limittel emelkedett, sőt, a választást követő második nap is folytatódott a rali, igaz, azok az emelkedések utólag visszanézve olyan csúcsokhoz vezettek, amiknek a közelében sem járt azóta az érintett cégek árfolyama.

Most is hasonlóan indult a nap a 2018-as választást követő első kereskedési naphoz, az Opus 11 százalék pluszban is állt, a 4iG árfolyama már közel 10 százalékban is volt, az Appeninn 7,5 százalék pluszba lendült, a CIG Pannónia 6,4 százalék pluszig jutott. A BUX az egyik legjobban teljesítő részvényindex volt nap elején, a 2 százalékos plusszal felülteljesítő volt, ez elsősorban az OTP-részvények több mint 4 százalékos emelkedésének volt köszönhető. A 2018-as választást követő első kereskedési nappal szemben azonban itt nem tartott ki nap végéig a lendület, már nap közben átkerült a fókusz a nemzetközi tőkepiaci hangulatra, amely valamelyest elromlott, ez pedig lefelé húzta a magyar tőzsdei árfolyamokat is.

Az általános tapasztalatok, amelyek vélhetően most is érvényesek lesznek, a következők:

a hazai országgyűlési választásoknak elsősorban rövid távon van hatása a részvényárfolyamokra,

a legnagyobb az árfolyamhatás értelemszerűen azoknak a vállalatoknak a részvényeinél, amelyek működésében, bevételeiben támogatási és finanszírozási struktúrájában fontos szerepet tölt be az állam,

a midcapek árfolyamában nagyobb a potenciális árfolyamelmozdulás, mint a blue chipeknél,

a választásokat követő hetekben már sokkal inkább a nemzetközi tőkepiaci hangulat az, ami befolyásolja a hazai részvényárfolyamokat.

A nap végi árfolyamokat tekintve végül a reggeli és délelőtti nagy nyitások után csak öt olyan részvény maradt, ahol érdemi árfolyam elmozdulást látunk. Ezeknél a papíroknál a piaci reakciókat vizsgáló technikai elemzés eltérő képet mutat, illetve nem is minden esetben tudható be a mozgás a választási eredmény hatásainak. Ám ahol még ez is a helyzet, a reakció ott is mérsékelt volt, és az intraday mozgás is inkább hűtötte a kedélyeket.

4iG

A hazai IT óriást a kisebb befektetők számos alkalommal megtépték, és rövid spekulatív hullámokat okoztak benne az elmúlt években. A csökkenő trendben lévő részvényeket a március elejei zuhanás után is erősen venni kezdték, de ennek jellege inkább utal hosszabb távon gondolkozó piaci szereplőkre, akik inkább a 700 Ft alatti árfolyamokat tartották hívó szónak, erre utalnak az alsó árnyékok a támasz szint alatt.

Innentől fogva enyhe, de mégis folyamatosan pozitív pénzbeáramlás jellemezte a papírt. A választás utáni reakció viszont inkább kiábrándító lett a nap második felében, hiszen a nagy nyitási rést elkezdte bezárni a kurzus és ennek folyamán már vételi erő nem igazán mutatkozott. Így csökkent a gyors, spekulatív jellegű felfutás esélye a következő napokra és hetekre, amit a magas túlvettség is akadályozhat mostanában.

Támasz: 795, 710

Ellenállás: 900, 1 000, 1 150

Kockázat: magas

Rövid távú értékelés: enyhén negatív

Középtávú értékelés: semleges

Hosszú távú értékelés: enyhén negatív

Opus

A mai nap előtt sokkal jobban nézett ki a politika által érintett másik, még fontosabb vállalat, az Opus. Az utóbbi hetek akkumulációi miatt több fontos szintet is át tudott törni. Emiatt már korábban is jelentősen nőtt a trendforduló esélye. A mai reakció ugyanakkor itt is csalódást keltő volt a befektetők számára, hiszen a nap folyamán itt is eltűntek a vevők, és a nyitáshoz képest érdemben esett az árfolyam.

További óvatosságra int, hogy a magas volatilitás, valamint a túlfeszített állapothoz közeli RSI is korrekcióra, de legalábbis nyugalmasabb kereskedésre ad indikációt, így ha lesz is kitörés a közeli ellenállás felé, az akkor lehet megalapozott, ha gyűjt előtte további erőt a papír.

Támaszok: 232, 200, 150

Ellenállás: 260

Kockázat: nagyon magas

Rövid távú értékelés: enyhén negatív

Középtávú értékelés: pozitív

Hosszú távú értékelés: enyhén pozitív

AutoWallis

Nem sok esély van rá, hogy az AutoWallis piacát a választás érdemben befolyásolta volna, de a mai nap enélkül is ígéretes ennél a részvénynél, legalábbis rövidtávon. Az erős támaszról egy - a papír méretéhez képest - nagy akkumulációval pattant meg a kurzus, ami után egy zászló alakzatba rendeződött. Ráadásul ebben is felfelé mozgott az árfolyam, ami egy kifejezetten jó jelnek számít. A hosszú távú enerváltság ezzel még nem szűnik meg, de az biztos, hogy a következő hetekben nagyobb figyelmet érdemel ez a papír.

Támasz: 95

Ellenállás: 117; 130

Kockázat: magas

Rövid távú értékelés: enyhén pozitív

Középtávú értékelés: semleges

Hosszú távú értékelés: enyhén negatív

Mol

Az olajrészvény a nap végére még inkább bebizonyította, hogy az utóbbi időben egyre nagyobb a relatív erő a papír piacán és a BÉT vezetője jelenleg. A magas olajár és a jó üzleti környezet mellett nehéz megmondani, hogy ebben tegnap volt-e szerepe a választási eredményeknek, de nap közbeni erősödés a visszarendeződés után erre utalhat. Mivel a CMF indikátor végig pozitív tartományban volt és most is abban van, ezért a pénzbeáramlás tartósnak tűnik. Rövidtávon az enyhe túlvettség miatt lehet némi korrekció természetesen.

Támasz: 2 800, 2 540, 2 400, 2 340, 2 300

Ellenállás: 2 950

Kockázat: átlagos

Rövid távú értékelés: semleges

Középtávú értékelés: pozitív

Hosszú távú értékelés: pozitív

Waberer's

A szállítmányozási vállalatnak sincs sok köze a fenti, közbeszerzésekben érintett, vagy a költségvetés kiigazítása miatt nagyobb kockázatnak kitett cégek közé. Mégis, ez a részvény volt az egyetlen, ami nemcsak érdemben esett, de a nap folyamán is visszacsúszást szenvedett el. Ez különösen azért kiábrándító, mert a papírban volt vételi nyomás a múlt hónapban, de az ellenállás alól még akkor is elkezdett esni az árfolyam, amikor a klasszikus túlvett állapotból megtisztult a piac. Ez nem egy erős jelzés a következő időszakra.

Támasz: 1 830, 1 700

Ellenállás: 2 300, 2 500

Kockázat: magas

Rövid távú értékelés: enyhén negatív

Középtávú értékelés: semleges

Hosszú távú értékelés: enyhén negatív

Az értékelés paraméterei

A támasz és ellenállás szintek olyan árfolyamokat jelölnek, amelyek a piaci pszichológia alapján nagyobb eséllyel képesek megfordítani egy-egy mozgást, illetve ezek áttörése után könnyebben elérhetővé válik a következő szint.

A kockázat a pénzügyi piacokon elérhető befektetési instrumentumok jellemző árfolyam-ingadozásához képest értendő. A kockázat az alábbi értékeket veheti fel: nagyon alacsony, alacsony, átlag alatti, átlagos, átlag feletti, magas, nagyon magas. Például, ha egy részvényre nagyon magas kockázati szintet írunk, akkor az azt jelenti, hogy a pénzügyi piacokon található eszközök között a legnagyobb árfolyam-ingadozást, így veszteséglehetőséget hordja magában.

Az értékelés során azt vizsgáljuk, hogy a technikai elemzés szerint újabb drasztikus külső behatás nélkül adott időtávon belül nagyobb eséllyel milyen irányú árfolyammozgást fog végezni.

Rövid táv: 15 kereskedési nap

Középtáv: 50 kereskedési nap

Hosszú táv: 200 kereskedési nap

Az értékelés az alábbi értékeket veheti fel: nagyon negatív, negatív, enyhén negatív, semleges, enyhén pozitív, pozitív, nagyon pozitív. Például, ha egy részvény esetén rövid távra a nagyon pozitív értékelést írjuk, akkor drasztikus külső behatás nélkül arra van jó esély, hogy a papír 15 kereskedési nap (azaz mintegy három hét) múlva magasabb árfolyamon fog forogni.

A technikai elemzés teljes körű értelmezéséhez, kérjük, hogy olvassa el az ezzel kapcsolatos általános tudnivalókat. Emellett szintén érdemes megnézni, hogy a technikai elemzés milyen módon tud segítséget nyújtani a kockázatkezelés során.

A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

