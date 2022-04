Hivatalos NFT-t bocsáthatnak ki a britek

Az Egyesült Királyság kormánya megbízta a Királyi Pénzverdét egy NFT (non fungible token) létrehozásával annak érdekében, hogy az ország a kriptoeszköz-technológia "globális központjává" váljon – írja a Finextra.

Financial IT 2022 Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio Financial IT konferenciáján május 31-én a Marriott Hotelben. Regisztráció és részletek itt!

Rishi Sunak brit pénzügyminiszter azt kérte, hogy az NFT-t nyárig hozzák létre - írja a kincstár egy tweetben. Az NFT-k, vagy „nem helyettesíthető tokenek” népszerűsége az elmúlt évben robbanásszerűen megnőtt, sok NFT több millió dollárt ér. Ugyanakkor a szektor vonzza a spekulánsokat, csalókat is.

Mint korábban beszámoltunk róla, a brit pénzügyminisztérium a kriptopiac szabályozásán is dolgozik, s hamarosan felfedik terveiket. A brit pénzügyminiszter, Rishi Sunak a következő hetekben jelentheti be a kriptopiac szabályozási kereteit.

A várakozások szerint a kriptopiacot támogató szabályozás születhet, jogbiztonságot teremtve a kriptós cégeknek.

A szabályozás a fiat pénzekhez vagy más pénzügyi eszközökhöz kötött stablecoinok kérdéskörét is körüljárja. A brit hatóságok több kriptopiaci szereplővel is egyeztetéseket tartottak a szabályozás kapcsán, többek között a Geminivel is, mely dollárhoz kötött stablecoint bocsát ki.

(Finextra)

A címlapkép forrása: Getty Images