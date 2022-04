Ma már nyoma sincs a választási ralinak - Mi folyik a magyar tőzsdén?

A 2018-as választás tapasztalatai alapján arra számíthattunk, hogy nem tart ki sokáig a lendület a részvénypiacokon a magyar államhoz szorosabban kötődő cégeknél és hosszabb távon a nemzetközi hangulat lesz a meghatározó. Ezt alá is támasztják a mai árfolyammozgások, az Opus és a 4iG ma már nagyot esett.

2018

A 2018-as országgyűlési választást követően 4 olyan BUX-tag is volt (CIG Pannónia, Appeninn, Konzum és Opus), amelynek árfolyama az akkor még érvényben lévő napi limittel, 15 százalékkal emelkedett. Az államhoz több szálon kapcsolódó, Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó vállalatok részvényárfolyama a négy évvel ezelőtti választásokat kövezően új csúcsokat ért el, amit azóta sem tudtak megdönteni a részvények.

A blue chipek közül a Mol, a Richter és a Magyar Telekom árfolyama mérsékelten emelkedett 2018-ban, az OTP árfolyama viszont látványosan esett, a forint pedig mérsékelten erősödött az euróval és a dollárral szemben is.

2018 tapasztalata, hogy sok részvényt megvettek a választást követő napokon, de ez a lendület nem tartott sokáig, pár nappal később már adták őket és inkább a nemzetközi hangulat volt a meghatározó.

2022

A 2022-es országgyűlési választás másnapján szintén nagyot ment a Mészáros Lőrinc többségi tulajdonában lévő Opus és a magyar államhoz több ponton kapcsolódó 4iG, mind a két részvény 4 százalék feletti plusszal zárta a hétfői napot. 2 százalék feletti emelkedést produkált még a CIG Pannónia is.

A blue chipek közül egyedül a Magyar Telekom nem tudott erősödni a választást követő napon, a Mol, az OTP és a Richter is emelkedett. A BUX 0,8 százalékos pluszban zárta a kereskedést, amivel a jobban teljesítő piacok közé tartozott Európában.

Idén a választási rali két napig sem tartott ki, ma már esik a magyar tőzsde a bizonytalanabbra forduló nemzetközi befektetői hangulat közepette, az Opus például már teljesen ledolgozta a hétfői erősödést.

Nézzük, hogy teljesítettek a blue chipek és azok a részvények, amelyek működésében, bevételeiben támogatási és finanszírozási struktúrájában fontos szerepet tölt be az állam.

Blue chipek

A tőzsdén jegyzett hazai nagyvállalatok árfolyamára a nemzetközi tőkepiaci hangulaton túl fontos hatással van a magyarországi működési környezetük alakulása, amire a mindenkori magyar kormány gazdaságpolitikája hat érdemben, itt kritikus kérdés, hogy a választások után mekkora költségvetési kiigazításra lesz szükség, és a közös teherviselésbe milyen arányban vonják be a hazai cégeket (lásd különadók). Ezen túlmenően azonban vannak cégspecifikus elemek is.

Az OTP bevételeinek és profitjának még mindig közel felét adja a hazai operáció (az arány még tovább emelkedhet az orosz és ukrán bank eredményének csökkenésével/kiesésével), ezért nagyon nem mindegy, hogy alakul a bank magyarországi működési környezete. Fontos kérdés, hogy a kormánynak mekkora mozgástere lesz például a hazai hitelkereslet élénkítésének támogatásában, vagy úgy általában a lakossági kereslet élénkítésében, de azért sem mindegy, melyik politikai erő adja a kormányt, mert az alapvetően befolyásolhatja az OTP hazai konkurenciájának, az állami Magyar Bankholdingnak a növekedési lehetőségeit is.

Az OTP árfolyama választást követő napon emelkedett, kedden azonban már esik és több mint 1 százalékkal a pénteki záróárfolyam alá került.

A Molnál nagy kérdés, hogy a kormány hogyan dönt az üzemanyagok árplafonjának a kivezetéséről, az Oroszország elleni európai energetikai szankciókról (a Mol döntően Oroszországból szerzi be az olajat). A hazai olajcég árfolyama szintén emelkedett a hétfőn és bár kedden korrigál, még mindig a pénteki záróérték felett jár.

A Richter kismértékben emelkedett hétfőn, de alulteljesítő volt a BUX indexhez képest, kedden azonban esik, a Magyar Telekom árfolyama ennek ellenkezőjét mutatja, míg hétfőn esett, kedden emelkedni tud.

Opus

A Mészáros Lőrinc többségi tulajdonában lévő Opus az elmúlt években komoly pozíciókat épített ki az ipari termelésben, a mezőgazdaságban és élelmiszeriparban, az energetikában, a turizmusban és a vagyonkezelésben, ezekben a szegmensekben több szálon is kapcsolódik a magyar államhoz.

A vállalat részvényárfolyama az országgyűlési választára érzékenyen reagált, nagyot emelkedett, középtávon azonban újra a vállalat működési környezetével kapcsolatos tényezők (kritikus energiahelyzet és az alapanyagok ugrásszerű áremelkedése, a turizmus szempontjából a covid és a korlátozások kerülhetnek a befektetők fókuszába. Erről friss információk pénteken érkeznek a társaság 2021-es éves jelentésével. A hétfői emelkedést jelentősebb esés követi kedden a társaság részvényeinél, már a választás előtti szint alá került az árfolyam.

4iG

A magyar államhoz több szinten kapcsolódó 4iG részvénye volt a hétfői nap másik nagy nyertese az Opus mellett. A vállalatnál még mindig fontos szeletet adnak az állami bevételek és a cég nagy felhasználója volt az NKP-nak is. Emellett a 4iG tavaly augusztusban stratégiai partneri megállapodást kötött a magyar állammal, melynek értelmében az Antenna Hungária és a 4iG egyesíti távközlési érdekeltségeit, létrehozva a távközlési szuperholdingot. A létrejövő vállalatcsoport a magyarországi távközlési és médiaszolgáltatási piac második legnagyobb, de a közép-kelet-európai régióban is meghatározó szereplő lesz. Kedden már esik az árfolyam, 2 százalékkal jár jelenleg a pénteki zárószint alatt a papír.

Appeninn

Az Appeninn árfolyama is emelkedett hétfőn, de meg sem közelítette az Opus és a 4iG teljesítményét, ma azonban már nagyobb mínuszban jár a papír.

CIG Pannónia

A biztosítóvállalat az egyetlen, akinél kitart másnap is a lendület, a részvény közel 3 százalékos plusznál tart.

A következő hetekben a költségvetés átalakítása lesz a legfontosabb téma (a múlt héten Varga Mihály arról beszélt, hogy a választások után a legfontosabb feladat az lesz, hogy a háború okozta gazdasági nehézségekhez igazítsák az államháztartást), akármilyen kormány is jön a választások után, nem nehéz belelátni a következő hónapokba, hogy a költségvetés kiigazításakor a vállalatok is a mostaninál nagyobb terhekkel szembesülhetnek, az ukrajnai háború, a magas energiaárak és infláció, és általánosságban a nemzetközi tőkepiaci hangulat mellett erre is figyelnek majd a hazai részvényekbe fektetők.