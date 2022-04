Újfajta vállalati zöldhiteleket indított hódító útjára az OTP

Az OTP Bank a magyar piacon elsőként kapta meg a Magyar Nemzeti Bank jóváhagyását nemzetközi sztenderdekre alapozott vállalati zöldhitelezési keretrendszer bevezetésére. De miért jelentős mérföldkő ez a vállalati hitelezésben, és hogyan profitálhatnak ebből a napelemparkot vagy zöld irodaház finanszírozásához partnert kereső cégek? Erről kérdeztük Pókos Gergelyt, az OTP Bank Zöld Program Igazgatóságának vezetőjét.

Miről szól és miért számít jelentős mérföldkőnek a magyarországi vállalati hitelezésben egy ilyen keretrendszer?

Az éghajlatváltozással járó tartós környezeti változások gazdasági tevékenységenként eltérő mértékű fizikai és átállási kockázatot, azaz potenciális gazdasági veszteségeket és közvetetten pénzügyi stabilitási kockázatokat is okozhatnak. A hitelintézetek azonban nemcsak elszenvedői lehetnek a klímaváltozásnak, hanem aktívan támogathatják a gazdaság zöldítését és alkalmazkodását, komoly hajtóerőt biztosítva az elavult épületállomány korszerűsítéséhez és energiahatékony épületek építését célzó hitelek nyújtásával, vagy akár a fenntarthatóságot elősegítő és szem előtt tartó beruházások és iparágak finanszírozásával. Az OTP Csoport már korábban megfogalmazta kiemelt céljaként, hogy támogassa a gazdaság zöld átállását és az egyik legfelkészültebb kelet-közép-európai bankká váljon a zöldfinanszírozás területén. Ennek jegyében vállaltuk a nettó karbonsemleges működést ettől az évtől, és így született az említett vállalati zöld-hitelezési keretrendszer is. Ez a Magyar Nemzeti Bank által jóváhagyott, újonnan létrehozott keretrendszer a zöld beruházások és zöld tevékenységek hitelezéséhez nemzetközileg is elismert kereteket ad ennek a tevékenységnek, így is elősegítve a fenntarthatósági célok teljesítését. Az OTP Bank a többi kereskedelmi bankot megelőzve elsőként képes széles körben zöld hitelt nyújtani már most a fenntarthatóság irányába elkötelezett ügyfeleinek.

Mit jelent a jegybanki jóváhagyás?

Kialakítottunk egy minősítési rendszert, az Európai Unió taxonómia rendelete, illetve a Climate Bonds Initiative által felállított fenntarthatósági kritériumok alapján a zöld-projektek vizsgálatára, és ezt hagyta jóvá a Magyar Nemzeti Bank. Ilyen komplex keretrendszer a hazai hitelezési piacon eddig nem létezett, és Európában is iránymutatónak számít. Ha ennek keretében fogadunk be egy kölcsön-igénylést valamilyen projektre, ez a fejlesztés hivatalosan is megfelel a zöldhitelezés nemzetközi (Green Loan Principles) alapelveinek. Az EU-s és a hazai szabályozás egyébként pontosan meghatározza, hogy milyen keretszabályok és minősítési rendszerek alapján lehet zöld hitelt nyújtani, és a zöld hitelezéssel kapcsolatban milyen közzétételi kötelezettségei vannak a pénzügyi intézményeknek.

Miért lehet vonzó egy vállalkozás számára, ha fejlesztése zöld-projektként hitelezhető?

A zöld hitelezés azért lehet előnyős a fenntarthatóbb működésre törekvő cégeknek, mert az igényléséhez nem kell rendelkezniük jelentős erőfeszítést igénylő, saját zöld tanúsítvánnyal – például zöld kötvény keretrendszerrel –, hanem elég az adott fejlesztési célhoz kapcsolódó zöld feltételrendszert teljesíteniük. Összehasonlítva tehát a szintén forrásbevonást szolgáló zöldkötvény-kibocsátással, így jóval kevesebb addicionális költséggel kell számolniuk. Emellett a zöld hitellel a vállalkozás saját ügyfeleinek és a befektetőinek is bizonyíthatja a fenntarthatóság irányába tett erőfeszítéseit. Ez azért is fontos, mert a beszállítói hálózatok esetében a végtermékgyártók egyre hangsúlyosabban követelik meg ezt a beszállítóktól, hiszen fogyasztóik számára is fontos, hogy olyan terméket vásároljanak, amelynek gyártói és feldolgozói figyelembe vették a fenntarthatósági szempontokat. Ez részben zöld beruházásokon keresztül történhet meg. De természetesen, ha például javítjuk a cégünk energiahatékonyságát, vagy fejlesztjük az elektro-mobilitást, akkor az nemcsak a környezetre van pozitív hatással, hanem a pénzügyi eredményeket is javíthatja. A zöld fejlesztések közép-, hosszútávon csökkentik a klíma- és környezeti kockázatokat, tehát fenntartható maradhat az üzleti modell, és ez az adott cég hosszútávú elköteleződését is jelzi a felelős gazdálkodás mellett.

Milyen beruházások finanszírozására használható fel a zöld projekthitel?

Megújuló energiatermelésre, ingatlanfejlesztésre, közlekedési infrastruktúra fejlesztésre – ideértve az elektro-mobilitást is, valamint mezőgazdasági és feldolgozóipari fenntarthatósági fejlesztésekhez és beruházásokhoz tudunk nemzetközi sztenderdek szerinti zöld hitelt nyújtani. Tehát a teljesség igénye nélkül, például napelemparkok kialakításához, zöld irodaházak építéséhez, vagy akár az agráriumban, az aszálykárokat enyhítő öntöző-rendszerek telepítéséhez, valamint erdősítéshez is igényelhető ilyen forrás.

Mikortól érhető el ez a fajta finanszírozás?

Az, hogy kialakítottuk a keretrendszert, lehetőséget biztosít, hogy az OTP Bank fokozatosan kiterjessze zöld-hitelezési tevékenységét, és egyre szélesebb körben vizsgálhassa meg ilyen szempontból is az igényléseket. Most még alapvetően a nagyvállalatok speciális projektfinanszírozásához és beruházások finanszírozásához lehet igényelni zöld hitelt, ám a későbbiekben a zöld hitelezés a kkv-knak is elérhető lesz. Az első hónapok tapasztalatai alapján fogjuk megvizsgálni, hogy miként fejleszthető tovább a konstrukció, és hogyan tehető szélesebb körben, más hitelcélok számára is elérhetővé.

Hogyan illeszkedik ez a hazai és uniós fenntarthatósági törekvésekbe?

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium becslése szerint, ha Magyarország 2050-re el szeretné érni a karbonsemlegességet, akkor 50 ezer milliárd forint értékű fejlesztésre, beruházásra volna szükség. Ezen összeg finanszírozására az európai uniós és hazai támogatások várhatóan nem lesznek elegendőek, és a fejlesztések megvalósításához szükséges piaci források biztosításának egyik alapvető eszköze a zöld hitelezés. Ebben a tevékenységben az OTP Bank a jelenlegi piaci részesedésének megfelelő szerepet kíván betölteni, úgy véljük, hogy a zöld hitelek bevezetése elősegíti az Európai Uniós és Magyarország által meghatározott klímavédelmi célok megvalósítását.

Hogyan küszöbölhető ki a „greenwashing”?

Ez egy nagyon fontos kérdés, hiszen a környezetvédelemre vonatkozó ígéretek és állítások mind nagyobb százalékában jelennek meg a közbeszédben. Érezhető trend, hogy a vállalatok szinte már több pénzt költenek zöld kommunikációra, mint a tényleges környezetbarát gyakorlatra és társadalmi felelősségvállalásra. A kommunikációban megjelenő „zöld” állítások több esetben nem igazak. Van, hogy éppen elhanyagolható aktivitásokat próbálnak ilyen köntösbe bújtatni, ezzel félrevezetve a fogyasztókat, akik már eleve nehezen igazodnak el a mai divatos zöld fogalmak terén. Ezért is fontos a nemzetközi sztenderdeknek megfelelő zöld hitelezési gyakorlat. A külső szakértők, szakmai felügyeleti szervezetek által elfogadott sztenderdek a befektetőket is meggyőzhetik arról, hogy egy-egy hitelezési rendszer megalapozott, így az érintettek még a greenwashing gyanúját is elkerülhetik.