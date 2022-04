Világhírű cég érkezik Magyarországra

Megkezdte magyar tevékenységét a Unifiedpost Group, a világ egyik vezető felhőalapú üzleti platformja. A világon több mint 1 millió KKV és 2500 nagyvállalat adminisztratív és pénzügyi hátterét biztosító cég egy hazai e-számla szolgáltatóval egyesülve lép be a magyar piacra. A First Businesspost Kft. (1stBP) így 2022 április 1-vel Unifiedpost Kft-re változtatja a nevét. Ezzel az egyik piacvezető európai FinTech, a 32 országban jelenlévő, a belga eredetű Unifiedpost Group tagjává vált.

A két cég egyesülése fontos lépés a Unifiedpost Group expanziós törekvéseinek megvalósítása során, hogy Európa legnagyobb biztonságos kommunikációs és fizetési hálózatát hozza létre. A First Businesspost Kft-t Jakabos Árpád alapította 2008-ban. A menedzsment csapattal együtt, mely Éger István nemzetközi salesért is felelős IT igazgatóból, és a hazai értékesítésért is felelős ügyvezető igazgatóból, Sághy Balázsból állt, a First Businesspot Kft-t. Magyarország piacvezető B2B e-számla szolgáltatójává tette, a régió legnagyobb networkjével. Az egyesülést követően is biztosítva van a folyamatosság, hiszen Éger István és Sághy Balázs a cégnél maradtak, Country Manager és ügyvezető igazgató pozíciókban.



Forradalmasítanák az üzleti dokumentum cserét



A First Businesspost Kft hozzáférést biztosít a magyar piachoz a Unifiedpost Group részére, illetve integrálja a csoport megoldásait – Channel, Collect és Banqup – a meglévő termék kínálatába. A nemzetközi Unifiedpost Group új, átfogó termék portfóliója automatizált és fenntartható megoldásokat nyújt az elektronikus számlázásra, beszerzési folyamatokra, fizetési tranzakciókra, a beszállítási lánc biztonságos finanszírozására mind a vállalkozóknak, mind pedig a KKV és a nagyvállalati szektor számára. A cégek és a megoldásaik egyesülése mindkét fél számára új lehetőségeket teremt magasabb hozzáadott értékek létrehozására.

A budapesti központú vállalkozásnak jól ismert ügyfelei vannak, közöttük az Audi Hungaria, a Praktiker, a MOL, a Magyar Nemzeti Bank, és az ISS Facility Services.





A Unified Group-ról



A Unifiedpost a vezető felhő alapú üzleti szolgáltatási platform KKV-k részére „Dokumentumok”, „Azonosítás” és „Fizetés” megoldások tekintetében. A Unifiedpost fejleszt és üzemeltet egy 100%-ban felhő alapú platformot adminisztrációs és pénzügyi szolgáltatásokkal, melyek lehetővé teszik a folyamatos és zökkenőmentes kapcsolattartást a Unifiedpost ügyfelek, beszállítóik, és megrendelőik, valamint egyéb szereplők között a pénzügyi értéklánc mentén. A Unifiedpost küldetése a one-shop-stop megoldásaival, egyszerűsített és okos adminisztrációs és pénzügyi folyamatok biztosítása az ügyfelek számára. A 2001-egy alapítása óta, a Unifiedpost jelentős növekedést ért el, mára 32 országra terjesztette ki a működését, 2021-ben több mint 500 millió dokumentumot kezelt, elért több, mint 1 millió KKV-t és 2500 nagyvállalatot.