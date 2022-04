A háború az interneten is nyomot hagyott: ezek az alkalmazások bizonyultak a leghasznosabbnak

Az orosz-ukrán háború fájó lenyomatot hagyott az internetes felhasználói szokásokban, amely változásokra a Google és az Apple alkalmazásboltjairól gyűjtött statisztikák idősoros vizsgálata is rámutat. Az igazán szembetűnő változás az ukrán felhasználók preferenciában következett be, akik érthető okokból a titkosított kommunikációra és a fizikai biztonságuk megőrzésére helyezték a hangsúlyt. Eközben Oroszországban a blokkolt, vagy az ületi tevékenységüket helyben berekesztő cégek szolgáltatásainak helyettesítése, és az állami korlátozások megkerülése vált prioritássá.

A háború előtt

A letöltések számát figyelő Sensor Tower felmérése szerint a háború előtti hetekben mindkét országban főleg játékokat, és olyan közösségi média és kommunikációs alkalmazásokat töltöttek le, mint a TikTok, a Facebook és a Telegram.

Ukrajnában az egyik legtöbbször letöltött applikáció a Diia - egy állami szolgáltatásokat közvetítő alkalmazás - volt, amellyel a felhasználók hivatalos dokumentumok, például vezetői engedélyek digitalizált változatait érhetik el.

Eközben Oroszországban az online vásárlási alkalmazások, például az AliExpress és az OZONE szerepeltek a lista elején.

A háború kitörése után

Ukrajna lerohanásának napján azonnal megugrott a titkosított üzenetküldő alkalmazásokat letöltők száma. A támadás utáni héten 700 százalékkal többen töltötték le a végponti titkosítást alkalmazó Signalt az országban, mint a háborút megelőző hetekben.

A titkos kommunikáció biztosítása mellett az ukránok a közvetlen fizikai biztonságukról is igyekeztek gondoskodni, így március 1-jére az Air Alert vált a legkeresettebb applikációvá, amely a közelgő légicsapásokra figyelmezteti a lakosságot.

A háború alatt a kormányzati fejlesztésű Diia kritikus eszközzé fejlődött: új funkciókkal, többek között egy chatbottal egészítették ki, amelyen keresztül a felhasználók képeket és videókat küldhetnek az orosz csapatok mozgásáról; távoli álláshirdetéseket érhetnek el olyanok, akiknek átmenetileg megszűnt a munkahelyük; az iskolát látogatni nem tudó gyerekek pedig videóórákból tanulhatnak.

Március 12-ére a legnépszerűbb applikáció a Starlink lett Ukrajnában. Az alkalmazás Elon Musk műholdas internetszolgáltatásához biztosít hozzáférést. A milliárdos üzletember korábban egy tweetben jelentette be, hogy elérhetővé teszi a szolgáltatást Ukrajnában, ráadásul ígéretet tett arra, hogy extra hardverkapacitással fogja növelni a lefedettséget.

Eközben Oroszországban a felhasználók lokációját elfedő virtuális magánhálózatok, vagyis a VPN-ek iránt nőtt meg a kereslet. Három nappal az invázió után már 26-szor többen töltötték le ezeket, mint előtte.

Oroszországban öt héttel a háború kezdete után a Telegram kiütötte a nyeregből a Whatsappot, amely korábban a legnépszerűbb kommunikációs alkalmazásnak számított az országban. A Telegramot több orosz hírügynökség is használatba vette, ráadásul a Kreml is népszerűsíteni kezdte az alkalmazást.

Az oroszok több alternatív közösségi média oldalt is kipróbáltak, miután a kormányuk korlátozni kezdte legnépszerűbb nyugati alkalmazásokat. Mostanában például kiugró népszerűségnek örvend az Instagram-hasonmás Fiesta applikáció.

A menekültek körében

Ukrajnából az ENSZ információi szerint 4 millió ember menekült el szomszédos országokba, így érthető, hogy megnőtt a kereslet a különféle nyelvtanulós alkalmazásokra és fordítóprogramokra. Az elmúlt időszakban a legkeresettebb alkalmazások a Duolingo és a Busuu voltak.

Az elmúlt időszakban a legkeresettebb alkalmazások a Duolingo és a Busuu voltak. Nem csak az ukránok körében váltak népszerűvé ezek az applikációk: Lengyelországban, ahova már több mint 2 millió ukrán menekült érkezett, a 25-szörösére nőtt azoknak a Duolingo felhasználóknak a száma, akik ukránul szeretnének tanulni.

Érthető okokból az ingyenes szolgáltatások iránti kereslet is megugrott: a Wizz Air több mint 100 000 ingyenes repülőjegyet kínált a menekülő ukránoknak, a Yakaboo – egy hangoskönyves alkalmazás – pedig a harmadik legtöbbet letöltött applikáció lett március 2-án. A PayPal azután került be a legnépszerűbb 20 applikáció közé, miután bejelentette, hogy elengedi az ukrán felhasználókat érintő díjakat.

Az orosz internet embargó alatt

Mivel az orosz vezetés blokkolta a legnagyobb közösségi média felületeket annak érdekében, hogy akadályozza a háborúval kapcsolatos információk eljutását a lakossághoz, az oroszok közül sokan fordultak különböző VPN megoldásokhoz, hogy a tartózkodási helyük elfedésével megkerüljék a korlátozásokat. Végül a blokkolt oldalak felhasználóinak a 80 százaléka döntött a virtuális hálózatok használata mellett, így ők továbbra is elérik a nyugati közösségi médiafelületeket.

Oroszország 2007-ben kezdte meg az internet cenzúrázását eleinte szélsőségesnek minősített oldalak listázásával és tiltásával, amelyekből 2019-re 170 000 politikailag nem kívánatos domain gyűlt össze a Censored Planet információi szerint. A VPN-ek nem illegálisak Oroszországban, de állami jóváhagyás szükséges az üzemeltetésükhöz, vagyis szigorú feltételeknek kell megfelelniük. Többek között a listázott oldalak elérhetőségét is korlátozniuk kell. Ennek a kitételnek nem tudott mindenki megfelelni, így több szolgáltató is megszűnt az elmúlt években.

A Top10VPN elemzése szerint március 31-ig több mint 700, a háborúról tájékoztató weboldalt blokkoltak hivatalosan Oroszországban, és a lista szinte napról napra bővül. A szigorítás főként hírügynökségekre vonatkozik, beleértve a regionális és nemzetközi csatornákat is.

Az invázió óta számos vállalat jelentette be, hogy kivonul vagy felfüggeszti üzleti tevékenységét Oroszországban és Fehéroroszországban is. Ennek következtében több ezer alkalmazás és játék került ki a Google és az Apple alkalmazásboltjaiból. Köztük volt az Oroszországban népszerű H&M és a Netflix is.

A fizetési korlátozások szintén sok kellemetlenséggel járnak. Március elején a Google felfüggesztette fizetési megoldásait az országban, ami azt jelenti, hogy az orosz felhasználók nem vásárolhatnak alkalmazásokat és játékokat, de előfizetésért sem fizethetnek és nem végezhetnek alkalmazáson belüli vásárlások sem.

