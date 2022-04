A világ legnagyobb független olajkereskedője felhagy az orosz olaj kereskedelmével

A Vitol Group, a világ vezető független olajkereskedője, az év végéig teljesen fel kíván hagyni az orosz eredetű nyersolaj és termékek kereskedelmével. A Vitol által kezelt orosz olaj mennyisége a második negyedévben jelentősen csökkenni fog, mivel a mostani lejáratú szerződéses kötelezettségek csökkennek - közölte a Vitol szóvivője. A vállalat szándékában áll megszüntetni az orosz nyersolaj és a termékek kereskedelmét, hacsak más utasítás nem érkezik, és a cég arra számít, hogy ez a folyamat 2022 végéig befejeződik.

A genfi székhelyű cég megismételte, hogy nem fog új orosz nyersolaj- és termékügyleteket kötni. A vállalat az ukrajnai orosz invázió óta hangsúlyozza, hogy vásárlásaik már meglévő szerződések keretében történtek.

A Vitol bejelentésére azt követően került sor, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tanácsadója levélben kérte a Vitol és más kereskedő cégek vezetőit, hogy szüntessék meg az orosz fosszilis tüzelőanyagokkal folytatott üzleti ügyleteiket, hogy elvágják az invázió finanszírozását segítő pénzforgalmat.

A vállalatokra világszerte egyre nagyobb nyomás nehezedik a kormányok és a részvényesek részéről, hogy mellőzzék a Moszkvával folytatott üzleti tevékenységüket. A BP, a Shell, és az Exxon Mobil olajipari nagyvállalatok bejelentették, hogy elállnak az Oroszországgal kapcsolatos befektetésekben való részesedésüktől, miközben lépéseket tesznek az országgal való üzleti tevékenység leállítására. Eközben számos európai bank visszafogta az orosz nyersanyagok kereskedelmi finanszírozását.

Kormányzati szinten, miközben az Egyesült Államok betiltotta az orosz energiatermékeket, a fizikai export továbbra is áramlik a globális piacokra, és számos európai ország továbbra is engedélyezi az importot. Az indiai és kínai finomítók továbbra is vásárolnak orosz olajszállítmányokat, akár közvetlenül Moszkvától, akár kereskedőkön keresztül. India kérdéseket kezdett felvetni a kereskedők által elért nyereséggel kapcsolatban, mondván, hogy az árak magasabbak, mint amit hirdetnek.

A kereskedőknek messzire nyúló történelme van a problémás rezsimekkel való üzletelésben. Marc Rich 1983-ban elmenekült az Egyesült Államokból, hogy elkerülje a büntetőeljárást, amiért az amerikai túszválság idején Iránnal kereskedett.

Az olyan magántulajdonban lévő kereskedőcégek, mint a Vitol és a Trafigura Group, valamint a Glencore a háború február végi kitörése óta folyamatosan kereskednek orosz nyersolajszállítmányokat.

A kereskedőcégek néha hosszú távú vagy előre kifizetett szerződéseket kötnek a termelőkkel, például az orosz Rosznyefttel, hogy havonta bizonyos mennyiségű olajat vásároljanak, és naponta vásárolnak és adnak el szállítmányokat az azonnali piacon is. A Glencore és a Trafigura a hét elején közölte, hogy továbbra is betartják hosszú távú szerződéseiket. A Glencore azonban közölte, hogy nem kezd új üzleteket Oroszországgal, míg a Trafigura arról számolt be, hogy csökkentette az Oroszországból érkező mennyiségeket.

A múlt hónapban Russell Hardy, a Vitol vezérigazgatója azt mondta, hogy a vállalat leállította az oroszországi spot-üzletét, de továbbra is hosszú távú szerződéseket teljesít, és még mindig vár a döntésre, hogy eladja-e a Rosznyeft Vosztok olajprojektjében lévő részesedését.

Az iparági benchmarknak számító Brent árfolyama egyébként jelentősen csökkent az elmúlt hetekben, jelenleg a júniusi leszállítású olaj jegyzése 104,7 dolláron áll.

