Nincs erő az amerikai tőzsdékben, kivárnak a befektetők

A délután első felére ráfordulva továbbra is vegyes, jelenleg inkább negatív a hangulat az európai tőzsdéken, a BUX jelentőse emelkedése azonban most is kitart, így felülteljesítő a hazai részvényindex Európában.

A magyar tőzsde jó teljesítménye elsősorban az OTP ralijával magyarázható, hiszen a magyar bankpapír régióban is kiemelkedően jól teljesít.

Érdemes viszont kiemelni, hogy az OTP forgalma jelenleg kifejezetten alacsonynak számít az elmúlt 30 nap átlagához viszonyítva.