Valami nagyon szokatlan most a tőzsdéken, erősen medveszaga van a bikának

A megváltozott kötvénypiaci környezetben, az inflációs nyomás és háború közepette érdekes folyamatok zajlanak a részvénypiacon. Nem sok szektorban van jelen a bika, és ahol ott is van, ott is elég erős a medveszag.

Vágtázó kötvényhozam

A 2022-es évből eddig eltelt három és fél hónap nehezen olvasható tőkepiaci szempontból. A sok összevissza mozgás között van azonban egy olyan trend, ami kihatással bír szinte minden más instrumentum értékelésére. Ez a tízéves amerikai államkötvényhozam, amelynek a 2021. július 1. és 2022. április 12. közötti alakulását mutatja az alábbi ábra (a jobboldali skála tízzel osztandó):

A világ egyik legfontosabb hozamszintje a tavaly decemberi 1,4 százalékról villámgyorsan 2,8 százalékra emelkedett, ami a bő évtizednyi monetáris lazaság világa után egyre több tőkepiaci instrumentum értékelésébe hoz be cudar időszakot. Ezt a tízéves kötvényhozamot érdemes egy extra hosszútávú kontextusba is belehelyeznünk. Ez egy ötvenéves grafikon lesz negyedéves gyertyákkal erről a hozamszintről 1972. január 1. és 2022. április 12. között (a jobboldali skála itt is tízzel osztandó):

Az idei villámgyors hozamemelkedés kapcsán rengeteg kérdés merülhet fel a befektetőkben, de a legfontosabb talán az, hogy véget ér-e az 1981 vége és 2020-2021 között tartó időszak, amely során az amerikai tízéves hozam 16 százalékról 1 százalék alá esett le. Ha például a zöld vonallal jelzett 2018-as 3,25 százalékos hozamszint fölé emelkedne az érték, akkor máris láthatnánk egy 10-11 éves hozamcsúcsot, aminek a technikai képet tekintve lenne jelentősége.

Csakhogy a kötvénybefektetés még a jelenlegi szinteken sem attraktív a befektetői társadalomnak, a pénzbőség korának maradék extrapénzei még mindig a tőkepiacon cirkulálnak és keresnek maguknak értelmes befektetési lehetőséget. Emiatt nem jött eddig a meglehetősen negatív hírkörnyezet ellenére sem szignifikáns általános részvénypiaci esés a világban.

Gyors pattanás a részvénypiacon

Miközben a pénz gőzerővel keresi a helyét a világban, érdemes egy pillantást vetnünk arra, hogy mi volt az a részvénypiaci befektetői alapgondolat, amely az orosz-ukrán háború által kiváltott mélypontokról a felpattanást okozta, és azóta a részvénypiac bika szegmensében meghatározónak bizonyult.

Ehhez először egy gyors pillantást kell vetnünk az S&P 500 index elmúlt bő kilenc hónapjára 2021. július 1. és 2022. április 12. között:

Figyeljük meg a villámgyors emelkedést, ami március második felében bekövetkezett. A január elejétől a háborús mélypontig 704 pontot eső S&P 500 index jórészt ekkor 523 pontot emelkedett vissza (kék téglalap).

Ez az éves esés 74 százaléka, ami korrekciónak nagyon komoly volt.

Itt azonban már bekövetkezett egy fontos változás a piacon a korábbi évek hasonló helyzeteihez képest: a bő évtizede a részvénypiaci emelkedést vezető részvények közül semelyik sem tudott élete új csúcsára menni. A március végi helyzetben úgy került vissza 4600 pont fölé az S&P 500 index, hogy az emelkedést nem az egészséges piacot definiáló papírok vezették.

Medveszagú bika

Három kategóriába lehet sorolni azokat a részvényeket, amelyek március második felének az emelkedését vezették. Az első csoport azoké az agyonvert technológiai részvényeké, amelyek a megelőző hónapokban akár 70-80 százalékot is estek, és a március közepi mélypontjukról tudtak 50 százalék feletti mértékben pattanni. A leginkább befektetői szem előtt lévő részvények ebből a csoportból a kínai internetes papírok voltak. Eddig ez az emelkedés eléggé bear-market rally szagú.

A második csoportot már olyan részvények alkotják, amelyek 52 hetes csúcspontokat értek el és érnek el mind mostanáig. Ez a szomorú apropójú háborús részvények kategóriája olajvállalatokkal, műtrágyagyártókkal, acélipari cégekkel és úgy általában nyersanyag orientációjú vállalatokkal. Plusz a hadiipari cégek. Ezen részvények emelkedése is egyfajta baljós árnyat vet a piac egészére. Olyan bikafutás, amely sok más vállalatnak és a lakosságnak egyfajta medveharapással ér fel.

A harmadik csoport talán a legérdekesebb. Ez a csoport egyfajta menekülőeszközzé vált az elmúlt 6-8 hétben. Ez a háború- és inflációbiztos részvények alosztálya, legalábbis azoké, amiket a befektetői percepció annak tekint. Ide gyógyszercégek, biotechnológiai vállalatok, alapvető fogyasztási cikkeket gyártó vállalatok és az ezeket fogalmazó diszkont áruházak és az élelmiszeripar aspiránsai tartoznak. Egyes vállalatokban olyan korrekció nélküli emelkedések zajlottak, amit a momentumrészvények üdvöskéi is megirigyelhetnének. Lássunk is egy-egy példát ezekre.

A gyógyszercégek közül talán a legerősebb grafikon a Bristol Myers-Squibb-é (piaci kapitalizáció: 163 milliárd dollár) volt mostanság (innentől kezdve minden grafikon napi gyertyás és a 2021. július 1. és 2022. április 12. közötti időszakot foglalja magában):

A biotechnológiai vállalatok közül egyértelműen az Abbvie-nek (piaci kapitalizáció: 296 milliárd dollár) van itt a helye:

A diszkont áruházláncok reprezentánsa a Costco (piaci kapitalizáció: 258 milliárd dollár):

Míg végül, de nem utolsó sorban a hasonló helyzetek töretlen emelkedőjeként álljon itt a Coca-Cola (piaci kapitalizáció: 280 milliárd dollár) grafikonja is:

Ennek a négy grafikonnak a közös tanulsága az, hogy olyan cégek részvényeit keresik mostanság a piaci szereplők, melyek a befektetői remények szerint a jelenlegi inflációs környezetben érdemi árazási erővel bírnak.

Gyógyszer, alapvető élelmiszer, alapvető háztartási cikk és a kóla.

Nem abban bíznak, hogy a „bonyolultabb” dolgokat fogja vásárolni az inflációval idén vaskosan megadóztatott lakosság.

Ezek a részvények egyértelműen erős bikapiacban vannak. De ez olyan bika, amelynek az egész részvénypiacra vonatkozóan erős medveszaga van…

