Koronavírus: sorra törlik el a cégek az oltási kötelezettséget

Mivel azonban a koronavírus visszaszorulóban van, a vállalatok lazítani kezdtek a szabályokon, gyakran azért, hogy a szűk munkaerőpiacon új munkavállalókat vonzzanak, csakhogy ezzel elidegeníthetik azokat a munkavállalókat, akik kötelességtudóan beoltották magukat.

A Covid-tudatos dolgozók és az ügyfelek is felháborodhatnak azon, hogy a be nem oltottakkal osztoznak a helyiségeken, ami megnehezíti a munkába való visszatérést - hívta fel a figyelmet a hírügynökség.

A vállalatok és az önkormányzatok már most is elégedetlenséggel találkoznak azon munkavállalók részéről, akiket kirúgtak vagy szabadságra küldtek azért, mert megtagadták az oltakozást. A sportolókra és előadóművészekre vonatkozó, frissen bevezetett mentességek a New York-i job-or-jab (munka vagy oltás) kötelezettség alól a munkavállalók és a magánszektorban dolgozók részéről is elégedetlenséget váltottak ki azok részéről, akiknek még mindig meg kell felelniük a tavaly év végén bevezetett oltási követelményeknek.

Az egészségügyi szakértők attól is tartanak, hogy az oltatlanok alkalmazása újabb fertőzési gócok megjelenéséhez vezethet a munkahelyeken - nem is beszélve egy újabb vírushullám elindításáról.

Címlapkép: Getty Images