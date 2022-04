Felveszi a harcot a Twitter Elon Muskkal

Megpróbálja megakadályozni Elon Musk felvásárlási kísérletét a Twitter igazgatósága – döntöttek pénteken. Olyan szabályozást fogadtak el, melynek értelmében ha a milliárdos vállalkozó több mint 15 százaléknyi tulajdonrészt szerez a vezetőség jóváhagyása nélkül, akkor a többi tulajdonos kedvezményesen jegyezhet részvényeket.

Vállalati körökben gyakran csak „méregtablettának” nevezik azt amit, most a Twitter művel: az igazgatóság pénteki döntése értelmében ha egy befektető legalább 15%-os részesedést szerez a vezetőség jóváhagyása nélkül, akkor a többi tulajdonos kedvezményes áron jegyezhet új részvényeket, ezzel felhígíthatják a papírokat.

A bejelentés szerint az igazgatóság egyhangúsan döntött a lépésről, mely egy évig marad hatályban. Az ilyen intézkedésekkel általában az ellenséges felvásárlási kezdeményezéseket akarják ellehetetleníteni. Ez történhet most is, hiszen Elon Musk a héten jelentette be, hogy összesen 43 milliárd dolláros ajánlatot tett a Twitter-részvényekre.

A jelek szerint a vállalat igazgatósága ellenségesnek minősíti a milliárdos kísérletét.

A vállalat közleménye kiemeli, hogy a mostani lépés nem zárja ki, hogy egy esetleges felvásárlási ajánlat elfogadását javasolják, ha úgy ítélik meg, hogy a cég érdekeit az szolgálja. Így könnyen lehet, hogy csak magasabb árat akarnak kicsikarni Musktól a részvényekért.

Elon Musk több mint 9%-nyi Twitter-részvényt vett már meg, korábban arról szóltak a hírek, hogy a cég igazgatóságába is beülhet, azonban végül úgy döntött, hogy nem csatlakozik a testülethez. Ennek azért van jelentősége, mert tagként nem mehetett volna 14,9% fölé a részesedése.

A milliárdos vállalkozó csütörtökön egy előadásában arról beszélt, hogy megvannak a megfelelő forrásai, ha elfogadják az ajánlatát, végső esetben kész eladni Tesla-részvényei egy részét vagy hitelt felvenni azokra. Ugyanakkor azt is elismerte, hogy van B-terve arra az esetre, ha elutasítják az ajánlatát, de azzal kapcsolatban nem árult el részleteket.

Közben újabb jelentkező is akadt a Twitterre: a Reuters forrásai szerint a Thoma Bravo magántőke-vállalat felvette a kapcsolatot a cég vezetésével, hogy ellenfélként fellépjen Musk kísérletével szemben. A részletek egyelőre nem ismertek, így azt sem lehet tudni, hogy a cállalat többet ajánl-e a részvényekért, mint Elon Musk.

Címlapkép: Getty Images