500 pontos emelkedéssel zárt a Dow

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalék mínuszban fejezte be a napot, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 0,1 százalékkal került feljebb.

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,78 százalékos pluszban van, a Hang Seng 2,24 százalékot esett, míg a CSI 300 0,67 százalékkal került feljebb.

Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX, a CAC, és a FTSE is 0,5 százalékkal kerülhet lejjebb.

Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,24 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,32 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,48 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma az MNB a márciusi devizatartalék-statisztikát közli, emellett az amerikai építési engedélyekre lehet érdemes figyelni. Délután megjelenik a Nemzetközi Valutaalap (IMF) friss világgazdasági előrejelzése, melyben a magyar gazdasággal kapcsolatban is friss prognózist olvashatunk majd. A mostani helyzetben a globális értékelés is különösen érdekes lehet, hiszen az IMF most értékeli először az orosz-ukrán háború hatásait.

2022. április 18-24. makronaptár Magyar makrogazdaság április 19. kedd 8:30 MNB Nemzetközi tartalékok márc. április 19. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció április 21. csütörtök 9:00 MNB Egyhetes betéti tender (kamat) április 21. csütörtök 11:30 ÁKK Kötvényaukció április 21. csütörtök 15:00 MNB Egyhetes betéti tender (elfogadott összeg) Nemzetközi makrogazdaság április 18. hétfő 4:00 Kína GDP (előzetes) Q1 április 18. hétfő 4:00 Kína Ipar márc. április 18. hétfő 4:00 Kína Kiskereskedelem márc. április 19. kedd 14:30 USA Építési engedélyek márc. április 19. kedd 15:00 IMF World Economic Outlook április 20. szerda 3:15 Kína Kamatdöntés április 20. szerda 8:00 Németo. Termelői árak márc. április 20. szerda 11:00 EU Ipar febr. április 20. szerda 20:00 USA Fed Bézs könyv április 21. csütörtök 11:00 EU Infláció márc. április 22. péntek 8:00 UK Kiskereskedelem márc. április 22. péntek 9:15 Franciao. Markit bmi ápr. április 22. péntek 9:30 Németo. Markit bmi ápr. április 22. péntek 10:00 EU Markit bmi ápr. április 22. péntek 15:45 USA S&P Global bmi ápr. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 3,1 százalékos elmozdulással a FTSE index áll az élen, a sereghajtó 15,7 százalékos eséssel a CSI 300 index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 19,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 35,5 százalékos eséssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 43,9 százalékot emelkedett.

Fontosabb instrumentumok Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év Amerikai részvényindexek Dow Jones 34 411,69 -0,1% 0,3% -1,0% -5,3% 0,6% 67,7% S&P 500 4 391,69 0,0% -0,5% -1,6% -7,9% 4,9% 87,5% Nasdaq 13 910,76 0,1% -0,6% -3,5% -14,8% -0,9% 158,0% Ázsiai részvényindexek Nikkei 26 799,71 -1,1% -0,1% -0,1% -6,9% -9,7% 45,5% Hang Seng 21 518,08 0,0% 1,5% 0,5% -8,0% -25,7% -10,1% CSI 300 4 166,38 -0,5% 1,6% -2,3% -15,7% -16,1% 20,3% Európai részvényindexek DAX 14 163,85 0,0% -0,2% -1,7% -10,8% -8,4% 18,0% CAC 6 589,35 0,0% 0,5% -0,5% -7,9% 4,8% 32,0% FTSE 7 616,38 0,0% 0,0% 2,9% 3,1% 8,5% 6,6% FTSE MIB 24 862,35 0,0% 0,5% 2,6% -9,1% 0,5% 27,9% IBEX 8 699 0,0% 1,3% 3,3% -0,2% 1,0% -15,3% Régiós részvényindexek BUX 42 999,39 0,0% 2,4% -2,1% -15,2% 0,0% 32,2% ATX 3 259,75 0,0% 1,9% -3,0% -15,6% 0,8% 15,2% PX 1 375,87 0,0% 1,4% 3,7% -3,5% 24,7% 42,1% WIG20 63 760,06 0,0% -1,1% 0,2% -8,0% 6,0% 8,5% Magyar blue chipek OTP 10 700 0,0% 0,2% -15,5% -35,5% -18,9% 32,8% Mol 3 000 0,0% 7,1% 17,2% 19,0% 44,8% 14,3% Richter 7 100 0,0% 2,0% -2,1% -18,6% -18,1% 3,3% Magyar Telekom 387 0,0% -1,8% -4,4% -6,0% -7,9% -20,5% Nyersanyagok WTI 108,21 1,2% 14,8% 3,4% 43,9% 77,0% 106,5% Brent 111,83 0,0% 13,3% 3,7% 42,6% 67,2% 100,0% Arany 1 984,13 0,8% 1,6% 2,8% 8,9% 11,5% 54,1% Ezüst 26,07 2,7% 4,4% 4,1% 12,0% 0,0% 42,8% Devizák EURHUF 374,1850 -0,5% -1,2% -0,3% 1,5% 3,6% 19,5% USDHUF 346,6762 -0,7% -0,3% 2,0% 7,0% 15,0% 18,4% GBPHUF 450,5249 -0,8% -0,6% 0,7% 2,5% 8,0% 20,1% EURUSD 1,0794 0,2% -0,9% -2,3% -5,1% -9,9% 0,9% USDJPY 125,7300 0,0% 0,2% 5,5% 9,2% 15,6% 15,6% GBPUSD 1,3019 -0,2% -0,2% -1,1% -3,9% -5,8% 2,0% Kriptovaluták Bitcoin 40 814,6 0,6% 3,3% -2,3% -11,7% -33,6% 3 293,9% Állampapírok 10 éves amerikai állampapírhozam 2,86 1,2% 2,9% 33,3% 91,1% 82,0% 31,4% 10 éves német állampapírhozam 0,81 0,0% 3,8% 147,6% -553,6% -368,0% 361,4% 10 éves magyar állampapírhozam 6,67 0,0% -4,9% 12,9% 45,6% 146,1% 97,9% Forrás: Refinitiv, Portfolio

