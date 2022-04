Nagyot esik a magyar tőzsde, nyomás alatt a részvények

Portfolio 2022. április 27. 10:00

Amióta Jerome Powell Fed-elnök múlt héten arról beszélt, hogy az amerikai jegybank a magas infláció miatt a korábban vártnál agresszívebb kamatemelésekre készül, alaposan elromlott a nemzetközi részvénypiaci hangulat, tegnap is jelentős eséseket láthattunk a tengerentúli tőzsdéken és Európában is estek a vezető tőzsdék. Ami a mai napot illeti, gazdasági adatok szempontjából csendes napnak nézünk elébe, mindössze egy amerikai külkereskedelmi statisztikára lehet majd számítani délután. Az ukrán háború, az inflációs kilátások és a növekedési félelmek mellett az első negyedéves gyorsjelentési szezonra figyelhetnek a befektetők, tegnap tette közzé legfrissebb számait a Microsoft és a Google anyacége is, ma többek között a Boeing és a Ford ismerteti legfrissebb eredményeit. Az ázsiai tőzsdék ma jól teljesítettek, Európában azonban már mínuszokkal indul a nap és a magyar tőzsdén is komolyabb lejtmenet bontakozott ki.