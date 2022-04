Ralizik az OTP, remek a hangulat a magyar tőzsdén

Portfolio 2022. április 28. 10:10

Egyre komolyabb rali van kibontakozóban az OTP-nél, már 4 százalék feletti pluszban is járt a jegyzés. Zajlik a kormányinfó, az élelmiszerárstop tegnap bejelentett meghosszabbításának körülményei is szóba kerültek az épp tartó eseményen, emellett újabb nyugdíjemelést jelentett be Gulyás Gergely miniszter, a jogállamisági eljárás kapcsán pedig úgy fogalmazott, hogy semmi akadálya nincs a helyreállítási alapról való megállapodás aláírásának. Az eseményt közelről figyelik a befektetők, a magyar tőzsde pedig a nemzetközi mezőnyből élesen kiemelkedve 2,9 százalékos pluszban van.