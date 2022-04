Új kutatás: mennyire tudják használni a magyar cégek a design lehetőségeit?

A régióban elsőként mutatott be kutatást a MOME Innovációs Központja a design üzleti felhasználásáról. Az Innovációs Központ az egyetem kutató, fejlesztő, innovációs egysége, és egyben Közép-Európa egyik legnagyobb kreatív-innovációs központja is. Most publikált, Use of design in business című kutatásukból kiderül, hogy a design elsősorban akkor számít a magyar cégeknél, ha termékfejlesztésről, ügyfélszerzésről vagy marketingtevékenységről van szó.