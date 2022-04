Elon Musk mint 8 milliárd dollárért adott el Tesla-részvényeket

A Tesla és a SpaceX vezérigazgatója a kedden és szerdán végrehajtott tranzakciók során mintegy 4,4 millió Tesla-részvényt adott el.

UPDATE (15:52)



Érkezett egy újabb bejelentés, mely szerint Musk csütörtökön további 5,2 millió részvényt adott el, vagyis összesen 9,6 millió papírtól vált meg a héten.



A cikkben szereplő adatokat ennek megfelelően frissítettük.

A vezérigazgató eladásainak nagy része kedden történt, derült ki a bejelentésekből. A Tesla részvényei aznap 12 százalékot estek, de szerdán kevesebb mint egy százalékkal gyengültek.

Ahogy a bejelentések nyilvánosságra kerültek, Musk a Twitteren azt írta: "A mai nap után nem tervezek további TSLA eladásokat". A megjegyzést egy olyan fiók posztjára reagálva tette, amely erősen népszerűsíti a Tesla részvényeit, termékeit és Muskot a közösségi hálózaton.

No further TSLA sales planned after today