Senki nem gondolta volna, de az időjáráson is múlhat Európa energiabiztonsága

Major András 2022. május 01. 14:30

Tavaly ősztől a 21. századi Európában korábban elképzelhetetlennek tűnő módon egyre élesebb fókuszba került a várható időjárás szerepe az energiafogyasztás alakításában. Az időjárás már most is óriási befolyással bír az energiafelhasználásra, a klímaváltozás miatt pedig ez a jövőben méginkább így lehet, alaposan megnehezítve a fogyasztásra vonatkozó előrejelzések készítését is.