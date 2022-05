Hamarosan jöhet az orosz olajembargó - Biztosan fájni fog, de nem lehetetlen a szakítás

Alaposan felgyorsultak az események az Oroszországgal szembeni uniós energetikai szankciókkal kapcsolatban, miután Németország rövid időn belül jelentősen csökkentette az orosz olaj iránti függőségét, ezzel megnyitva az utat egy uniós olajembargó felé. A nagy kérdés most az, hogy akár már a következő napokban bejelentésre kerülő, immár hatodik szankciós csomag milyen kivételeket, kedvezményeket tartalmazhat főként a jelentős orosz olaj importkitettséggel rendelkező országok számára, mint amilyen Magyarország is. A Mol két finomítóval, a százhalombattaival és a pozsonyival is érintett a történetben, kérdés, hogy ha jön az embargó, akkor sikerül-e megfelelő alternatív olajat beszerezni és feldolgozni, úgy, hogy az ellátásbiztonság is szavatolható legyen.

Embargó kedvezményekkel

Az elmúlt napokban alaposan felgyorsultak az események az Oroszországgal szembeni hatodik uniós szankciós csomag elfogadásával kapcsolatban, ami már energetikai embargót is tartalmazna, amit több uniós tagország, többek között Magyarország is ellenez. Egészen a múlt hétig Németország sem támogatta az orosz olajimportra vonatkozó szankciókat, ebben azonban gyökeres fordulat állt be, amikor a német gazdasági miniszter múlt héten bejelentette, hogy 25-ről 12 százalékra csökkentették az orosz olajimport súlyát, a további csökkentésre is gyors megoldást találnak és így gyakorlatilag nullára tudják vinni az orosz importsúlyt, ez pedig lendületet adott ahhoz is, hogy az Európai Unió ezen a héten közelebb kerüljön a hatodik uniós szankciós csomaghoz, benne az orosz olajembargó év végére tervezett meglépésével.

Az Európai Bizottság már holnap előterjeszthet javaslatokat a formálódó szankciós csomaggal kapcsolatban, amik többek között egyes tagországok számára valamilyen könnyítést tartalmazhatnak. Itt jön a képbe Magyarország és Szlovákia, a két országban, Százhalombattán és Pozsonyban a Mol üzemeltet finomítókat, a két ország

mentességet, vagy egy hosszú átmeneti periódust

kaphat a közös uniós orosz olajembargós menetrend alól. Ez azt jelenti, hogy tekintettel lennének a magyar és szlovák Mol-finomító technikai adottságaira is, amelyek döntő részben az orosz REB kőolaj finomítására vannak berendezkedve, így tehát formálisan igaz lehet az, hogy Magyarország még nem adta fel az orosz olajembargóra irányuló álláspontját, de lehet, hogy a szerdai tagállami nagyköveti ülésen ez már másként lesz, mert addigra a Bizottság hivatalos javaslata is az asztalon lesz, így Magyarország a számára biztosított jelentős könnyítések mellett tudja majd támogatni a közös uniós álláspontot.

Mi történne, ha elzárnák az orosz olajcsapot?

Ez egy kritikus kérdés, amivel kapcsolatban igencsak szélsőséges vélemények hangzanak el:

Az egyik oldalon ott a Mol kommunikációja, ami több évnyi, több százmillió dolláros beruházásról szól, vagy a magyar miniszerelnök márciusi nyilatkozata arról, hogy Magyarország finomítói az orosz olajra vannak kifejlesztve, és ha át akarunk állni valami másfajta olajra, akkor át kellene építeni a magyarországi finomítókat, ami több évet igénylő munka lenne. Ha a Magyarországon felhasznált olaj 61 százaléka eltűnik, az pedig azt jelenti, hogy nincs üzemanyag Magyarországon,

a másik oldalon ott áll az olajfinomítást és a Mol eszközeit jól ismerő szakértők véleménye (például a G7-nek nyilatkozó Miklós Lászlóé), aminek a lényege az, hogy különösebb megrázkódtatások nélkül tovább tudnának működni a Mol finomítói nem orosz olajjal is.

Hogyan lehet feloldani a látszólagos ellentétet? Valójában mindkét állítás igaz lehet.

A Mol sem tagadja, hogy akkor is tudná folytatni a munkát, ha egyik pillanatról a másikra nem jutna orosz olajhoz, de lényegesen kisebb kapacitással, és sok leállással, esetleges károsodásokkal, ami miatt jelentősen kevesebb dízel és egyéb termék lenne az amúgy is termékhiányos piacon. Ráadásul nagy kérdés, hogy mennyire fenntartható lenne ez a helyzet. Az olajcég által becsült 2-4 évnyi, 500-700 millió dolláros beruházásra ahhoz van szükség, hogy azt a termelési szintet tudják biztosítani, ami a régió ellátásához szükséges. Ez jelenti a folyamatos és biztonságos működést, de azt is, hogy a termékkihozatal az alternatíva olaj feldolgozásával hasonló ahhoz, mint amit a Mol az orosz olajból ki tud hozni. A Mol szakembere, Huff Zsolt azt nyilatkozta a Portfolio-nak, hogy ha most egy teljesen nem orosz olajra épülő ellátásra lenne szükség, meg lehet azt is oldani, de hogy ez hosszú távon megbízható legyen, és egy év múlva ne azzal kelljen a sajtóban szerepelni, hogy megállt Százhalombatta, mert kilyukadt, eldugult stb., ahhoz sokkal nagyobb óvatosságra van szükség.

A másik oldal sem azzal érvel, hogy a nulladik időpillanattól kezdve zavartalanul, a költségek emelkedése nélkül tovább működnének a Mol finomítói, ha nem érkezne több orosz olaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül. Miklós László mérnök-közgazdász a G7-en arról írt, hogy osztrák és román példák alapján több különböző forrásból (például Kazahsztánból, Oroszországból, valamint Azerbajdzsánból, Irakból, Líbiából, Türkmenisztánból) származó, különböző tulajdonságokkal rendelkező kőolaj feldolgozása is lehetséges a finomítókban, ráadásul a Mol finomítóinak komplexitása uniós mércével mérve is magas. Azt viszont Miklós László is elismeri, hogy a megszokottól eltérő alapanyag és üzemmenet miatt számolni kell problémákkal, nehézségekkel, a költségek növekedésével, és más lenne a termékkihozatal is.

Ez utóbbi fontos kérdés, és ebben már van jelentős eltérés a Mol és például Miklós László véleménye között:

Huff Zsolt, a Mol szakembere azt mondta, hogy nem orosz olajat használva főleg a gázolaj kihozatala lehet alacsonyabb, ez pedig problémákat okozhat az ellátásban, a gázolajnál és a benzinnél is fennáll ennek az esélye, ha minden össze is jön, sokkal drágább lenne a dolog, de a végén kevesebb gázolaj lesz, ami egy magyar piacon, ami amúgy is rövid, ellátásbiztonsági kockázatot okoz.

Miklós László szerint viszont alternatív olaj felhasználása a hazai ellátásban nem okozna gondot, mert a Mol két finomítójának együttes motorbenzin- és gázolajtermelésének jelentős hányadát exportálják, valamint más finomítókból származó késztermékimport is van folyamatosan.

Mi lehet az alternatíva?

A jó hír az, hogy vannak olyan olajfajták, amikkel helyettesíthető az orosz olaj, a rossz hír az, hogy azok néhány paraméterben akár jelentősen eltérhetnek az orosz olajtól, így a felhasználásuk átalakításokat igényel a Mol infrastruktúráján, a belőlük történő termékkihozatal is más, körülményesebb a beszerzésük, drágább a szállításuk, és nem mellékesen jóval drágábbak most, mint az orosz REB olaj.

Minden egyes kőolajról, keverékről, ami összesen több száz, részletes riportot készít a Mol. Vannak olyan paraméterek, amik alapján, el kell, hogy utasítsanak egy adott típust, mivel a vállalat technológiája ezt nem képes kezelni. Az egyik lehetséges alternatíva az Arab Light kőolaj, ami nagyon hasonló az oroszhoz, kicsit magasabb a kéntartalma, de hozamstruktúrában nagyon közel áll az oroszhoz, tehát kb. ugyanannyi gázolajat, benzint és vegyipari terméket tud belőle gyártani a Mol, magyarázta a Portfolio-nak Huff Zsolt. Van azonban egy paraméter, egy adott frakció kéntartalma, ami jelentősen meghaladja a megengedhető értéket, és ez lehetetlenné teszi a Mol dízel termelő egységének a működését. Miklós László szerint a magas kéntartalom sem lehetetlen kihívás, az lehet az egyik megoldás, hogy az üzemanyagok kéntartalmára vonatkozó átmeneti minőségi előírásban engedményt adnának, ideiglenesen a 10-20 éve érvényes előírásoknak megfelelő kéntartalommal kerülnének forgalomba az üzemanyagok, de nagy valószínűséggel erre sem lenne szükség, mert 3-6 hónap alatt katalizátorcserével és a paraméterek változtatásával a gyártási kapacitás tolerálható csökkenése mellett gyártható lenne a jelenlegi szabványnak is megfelelő termékminőség.

Ki állja a cechet?

Alternatív olajtípusok tehát léteznek, azokat viszont megfelelő mennyiségben és megbízhatóan, folyamatosan el kell tudni szállítani a Mol finomítóiba. A százhalombattai finomító jelenleg már közel 35 százalékban tengeri olajat dolgoz fel, ahhoz két hetente egy tengeri szállítmánynak kell érkeznie, ha viszont 100 százalékban nem orosz olajat dolgozna fel a Mol, akkor ahhoz kétnaponta ki kellene kötni egy hajónak Horvátországban.

A hajóval érkező olajat le kell fejteni, pumpálni, az ehhez szükséges infrastruktúrát bővíteni kell, keverő és tároló kapacitásokat kell kiépíteni, ráadásul az Adria kőolajvezeték egyes szakaszainak kapacitásbővítése is szükséges lehet, ezek a beruházások mind azon felül merülnek fel, hogy a Mol oldalán is szükségesek beruházások, például keverőkapacitás kiépítése, tárolók létrehozása, finomítók átalakítása.

Nagy kérdés, hogy ezeknek a békeidőben redundáns kapacitásoknak a kialakítása kinek a költségvetését terhelje? Milyen arányban részesüljön belőle a Mol, a horvát vezetéküzemeltető, a JANAF, a magyar és a horvát állam, vagy akár az Európai Unió? A közös uniós energiaembargó egyik sarokpontja, é a tagországok közötti egyeztetések egyik fontos eleme lehet az orosz energiáról való leválás finanszírozásának a kérdése, erről többet akár már a héten megtudhatunk.

Pillanatfelvétel: most éppen jól jár a Mol

Hogy mennyire jár jól a Mol a kialakult helyzettel? Egy szóval: nagyon. A magyar vállalat elsősorban a Brent-Ural spread kitágulásán keresztül keres sokat. A Brent-Ural spread azért fontos a Mol számára, mert a finomítókban az olcsóbb, Ural típusú kőolajat használja fel, míg a termékárait a Brent árához igazítja. A két olajfajta közötti árkülönbözet az elmúlt években jellemzően a +/- 3 dolláros sávban alakult, és jellemzően az orosz, Ural típusú olaj ára volt alacsonyabb. Az ukrajnai háború miatt azonban a nyugati olajvállalatok jelentősen csökkentették az orosz olaj importját, emiatt az Ural típusú olaj ára nyomás alá került, jóval alacsonyabban alakult az elmúlt hetekben, mint a Brent típusú olajé, a kettő közötti különbözet jelenleg 35 dollár.

Forrás: Neste

Mivel a Mol jelenleg a Brenthez képest jóval olcsóbb Ural típusú olajat vásárolja és dolgozza fel, tetemes profitra tesz szert,

a vállalat finomítói marzsa korábban soha nem látott szintre emelkedett.

Hogy ez profitban kifejezve mennyit jelent, arra hamarosan választ kaphatunk, ugyanis a Mol pénteken hajnalban teszi közzé az idei első negyedéves gyorsjelentését, amiben ebből a szempontból a Downstream szegmens eredményének az alakulása lesz a legizgalmasabb, ami az elemzői várakozások alapján minden idők legmagasabb első negyedéves eredménye lehet a szegmensben. Hogy miért nem sokkal magasabb a profit, arra a válasz a több Mol-országban bevezetett hatósági árszabályozás (Magyarország, Horvátország, Szlovénia, Szerbia).

Ha pedig a teljes csoport eredményét nézzük, akkor a Mol korábban soha nem látott csoportszintű EBITDA-t érhetett el az idei első negyedévben.

Címlapkép: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images