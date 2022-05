Háborús hatások a tőzsdén: a BÉT és az AutoWallis is a kijelölt úton megy tovább

Ukrajnai háború, elszálló infláció, energiaválság, emelkedő kamatkörnyezet és recessziós félelmek - elsősorban ezek a tényezők mozgatják napjainkban a tőkepiacokat, ami egy merőben eltérő környezet az egy évvel korábbihoz képest. Természetesen, aki felkészült az elmúlt néhány évben arra, hogy akár tőke-, akár kötvény-, akár hiteloldalon megfelelő hosszúságú forrásokkal rendelkezzen, az most nagy versenyelőnybe került. Ilyen például az AutoWallis, amely a korábbi sikeres forrásbevonást követően újra a terjeszkedésre és az akvizíciókra koncentrál, ráadásul a megváltozó környezet révén felgyorulhat a cég növekedési stratégiájának megvalósítása - mondta a Porfolio-nak adott páros interjú során Ormosy Gábor az AutoWallis vezérigazgatója. A bizonytalan környezet azonban nem csak a vállalatok működésére, de tőkepiaci terveire is hatással van, Végh Richárd a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója lapunknak elmondta, és ugyan a stratégiai elköteleződés a tőzsde tervezett tőzsdére vitelére továbbra is megvan, azonban az ütemezést el kellett halasztani.

Az elmúlt években rendkívül jó feltételek mellett tudtak a cégek bankhitelhez jutni, ráadásul az NKP is segítette a növekedési céljaik finanszírozását, ezekkel a tőkeági finanszírozás nehezen tudott versenyezni. Most viszont alaposan megváltozott a helyzet, a banki kamatok egyre magasabbak, az NKP kifutott – jöhet a részvénykibocsátások ideje?

Végh Richárd: Az elmúlt években tartósan nagyon alacsony kamatkörnyezet volt jellemző, ez az olcsó pénz időszaka volt, viszont a környezet alapvetően megváltozott az elmúlt hónapokban. Hogy ez milyen hatással lesz a tőkepiaci kibocsátásokra, az egy nagyon releváns és időszerű kérdés. Alapvető összefüggésként érdemes emlékeztetni magunkat arra, hogy a fix, kockázatmentes hozamok emelkedésével párhuzamosan a részvényektől elvárt hozam is emelkedik. Ilyen szempontból nem kerül előnybe a tőkeági finanszírozás azért, mert a kamatok emelkednek.

Ezzel együtt viszont igaz, hogy hitel-, és kötvényoldalon támogatott programok voltak, a piacinál is kedvezőbb feltételekkel lehetett forráshoz jutni. Miután ezek részben kifutottak, valamint látszik, hogy van egy folyamatos fejlődés a magyar tőkepiacon, egyre több vállalat érhet abba a fázisba, hogy tőkeágon is erősíteni akar, így lehet azt mondani, hogy a tőkeági finanszírozás mégiscsak relatíve előtérbe fog kerülni.

A bizonytalanság, a háború, a magasabb infláció egyfajta konzervatívabb attitűdöt is erősíthet, tehát ha egy vállalat úgy dönt, hogy tőkét von be, és ezzel erősíti meg a mérlegét, az egy ilyen bizonytalan helyzetben is minősülhet konzervatív megközelítésnek.

Ormosy Gábor: A tőkepiacon a kereslet valóban az alternatív befektetésektől függ, ugyanakkor van egy nagyon fontos előnyük a részvényeknek más pénzügyi befektetési formákkal szemben: reálalapokon nyugszanak. A részvények mögött tényleges termelés, kereskedelem, szolgáltatás van, ami még akár egy visszaeső gazdaságban is tud produkálni stabilitást, hosszú távú biztonságot.

Egyetértünk, hogy ilyenkor a hitelforrások mellett a tőkeforrások erősítése az átlagosnál is fontosabb szempont tud lenni. Az AutoWallisnál a tavalyi tranzakciónkkal hiteloldalon még szerencsére jó időben tudtuk fixálni hosszú távú forrásaink kamatait, ugyanakkor megerősítettük a mérlegszerkezetünket is az elmúlt tíz év legnagyobb lakossági kibocsátását magába foglaló, 10 milliárd forint összegű tőkebevonásunkkal, így 2021-et gyakorlatilag 0 nettó hitelállománnyal zártuk.

Az ukrajnai háború több csatornán keresztül hat a cégek működésére, beszélhetünk itt az alapanyagok és termékek elérhetőségéről, a költségek emelkedéséről vagy az értékesítési lehetőségek szűküléséről. Ezek összességében milyen hatással vannak a vállalatok finanszírozási igényére és lehetőségére?

Végh Richárd: Aki felkészült az elmúlt néhány évben arra, hogy akár tőke-, akár kötvény-, akár hiteloldalon megfelelő hosszúságú forrásokkal rendelkezzen, az most nagy versenyelőnyben van ahhoz képest, aki csak most gondolkodik el azon, hogy hosszabb távú beruházásokat, fejlesztéseket milyen finanszírozási forrásból valósítson meg.

Ezzel együtt persze vannak kockázatok, az energiaáraknak nagyon nagy a volatilitása, a globális ellátási láncokban akadozás van, van egyfajta kínálati termelési probléma, ami visszahathat a gazdasági konjunktúrára. Egy ilyen nagy bizonytalanságú időszakban lehet, hogy az új beruházási terveket többen eltolják, és inkább arra fókuszálnak, ami már működik. Lehet, hogy a finanszírozási igény vissza fog esni emiatt a következő időszakban, de például az energiahatékonysággal kapcsolatos beruházások valószínűleg még inkább előtérbe kerülnek. Itt akár a zöldfinanszírozás kérdése is még fontosabbá válhat.

Ormosy Gábor: Az időzítés tekintetében szerintem mindenképpen érdemes elválasztani a rövid távú sokkokat a hosszú távú hatásoktól. A rövid távú sokkok mindenkit máshogy érintettek, viszont a hosszabb távú hatások, a nyersanyagok átárazódása, vagy a hirtelen emelkedő kamatok tartósan is beépülnek a gazdasági működésbe, a globális rendszerbe. Akár a sokkszerű, akár a hosszú távú hatások tekintetében minden egyes projektet, befektetést újra kell elemezni, értékelni a megváltozott környezet miatt. A hatások másik kivédési módja - és ez szintén nem egyik pillanatról a másikra megoldható - az a diverzifikáció. Nekünk az eredeti stratégiánkban is az volt az egyik legfontosabb elem, hogy földrajzilag, üzleti tekintetben, partnerek tekintetében, illetve a beszállítók tekintetében is minél diverzifikáltabb portfóliónk legyen. Ennek köszönhetően a szóban forgó sokkhatások kevésbé hatottak a teljes portfólió működésére.

Azt gondolom, hogy a megváltozott környezetben versenytársaink közül nem mindenki lesz túlélő, az említett hatások ezt gerjesztik, katalizálják, így a mi növekedési stratégiánk valószínűleg gyorsabban fog tudni megvalósulni, felerősödhet, gyorsulhat konszolidátori szerepünk.

Egészen az ukrajnai háborúig jó volt a részvénypiaci hangulat, ami alapvetően segíti a részvénykibocsátásokat. A nemzetközi befektetői hangulatromlás hogyan hat a cégek tőzsdei terveire?

Végh Richárd: A Mentor programunkba az első negyedévben rekordszámú cég jelentkezett, 10-en terveznek csatlakozni a bevezetési folyamatban lévő 3 társasághoz. Ez azt jelenti, hogy idén 10 felett lehet a részvénypiacra lépő cégek száma, már a második negyedévben is lehetnek új belépők.

Elsősorban az Xtend piacra igyekvő középvállalatokról van szó, ahol általában egy zárt körű tranzakcióban valósul meg a tőkebevonás. Ezekben az esetekben az általános gazdasági bizonytalanság várhatóan nem veti vissza a tranzakciókat. Az Xtend piacra belépést tervező cégek között sok olyan van, amelyik jelen pillanatban technikai megjelenést tervez, ebben az esetben az időzítést szintén nem befolyásolja a mostani bizonytalanság.

Ugyanakkor meg kell jegyezni azt is, hogy vannak olyan vállalatok, amelyek szélesebb körű tőkebevonást terveztek akár lakossági, akár nemzetközi intézményi befektetői körben, ott valóban visszahat negatívan a helyzet, és ezeknek a cégeknek át kell gondolniuk az időzítést.

A háború jelentős volatilitást hozott a nemzetközi piacokon, ez alól a magyar tőzsde sem volt kivétel. Hogyan alakult a forgalom a BÉT-en az elmúlt időszakban?

Végh Richárd: A márciusi hónap az elmúlt 15 évünk legforgalmasabb hónapja volt, míg az első negyedév átlagos napi forgalma is 2007 óta a legmagasabb volt. Nem biztos, hogy ez az év végéig így marad, de a sok bizonytalanság ellenére egy olyan volatilis időszakon vagyunk túl, ami lecsapódott a tőzsdei forgalomban is.

Azt is láttuk, hogy a magyar befektetők álltak ebben az időszakban a vevői oldalon, az eladói oldalon pedig a nagy nemzetközi alapok átsúlyozása történt. Ezért is jó diverzifikálni a befektetői kört, mert egy ilyen volatilis időszakban a sokfajta nézőpont stabilitást ad a vállalatoknak

Az AutoWallis tavaly új részvényeket bocsátott ki, a tranzakció végül túljegyzéssel zárult. Ennek mik voltak a legfontosabb tapasztalatai? Utólag visszanézve egészen jó volt a kibocsátás időzítése.

Ormosy Gábor: Nagyon pozitív meglepetés volt, hogy ekkora az érdeklődés mind az intézményi, mind a lakossági körben a részvényeink iránt. Nem azért, mintha nem tudtuk volna, hogy jó portékát árulunk, hanem azért, mert nem volt ennek közvetlen előzménye a BÉT-en, és nagyon örülünk, hogy egy ilyen sikeres tranzakcióval tudtuk újra feltenni a befektetők térképére a BÉT-nek ezt a funkcióját.

A másik pozitív visszacsatolás a piac részéről, hogy az ársáv felső végén volt az árazás egy olyan kereslet alapján, amely figyelembe vette a fundamentumokat, a növekedési lehetőségeket, és azt a stratégiát, amit korábban az elemzők is alá tudtak támasztani.

Mindemellett az intézményi kereslet is meggyőző volt, tudtunk bevonni új partnereket, és a régiek is jöttek velünk tovább az úton. Ez természetesen igaz a meglévő lakossági befektetőkre is, de nagyon örültünk annak is, hogy a tranzakció révén a részvényeseink száma 2300-ról 4000 fölé emelkedett a tavalyi év elejéhez képest, miközben a közkézhányadot is növelni tudtuk.

Az AutoWallis tavalyi részvénykibocsátást megelőzően 2017 óta nem láttunk hagyományos IPO-t a magyar tőzsdén. Visszatekintve hogyan látják, megéri a lakossági forrásbevonás?

Ormosy Gábor: A nyilvános kibocsátás óriási dokumentációs teherrel jár, ami egy másfél éves munkát jelentett nálunk, pedig tapasztalt tőzsdei szereplők vagyunk. Hogy megéri-e, arra határozottan azt mondom, hogy igen, hiszen plusz 2000 lakossági befektetőt tudtunk megszólítani és a bizalmukat megszerezni, ami egy óriási megerősítése volt annak, hogy a korábbi növekedési stratégiánkat érdemes folytatni. Ráadásul a turbulens időszakot megelőzően sikerült erősítenünk mérlegünket, ami hosszú távon is magabiztosságot ad.

Végh Richárd: Ha egy társaság komoly tőzsdei jelenlétet akar felépíteni, ahhoz kell egy jól diverzifikált befektetői kör. A likviditás itt alapvetően három dologtól függ: a mérettől, a befektetői kör összetételétől, és a híráramtól. Persze van egy negyedik tényező is, a globális volatilitás, de ez a társaság hatáskörén kívül esik. Amire a társaságnak van hatása, hogy dolgozzon azon, hogy minél több jó hír jelenjen meg vele kapcsolatban, a tőkepiaci jelenlét tekintetében pedig tudatosan, hosszú távon építse a bizalmat, és minél több befektetőt tudjon elérni.

Nagyon jó irány, ha egy társaság nyilvános tranzakcióval bővít és szélesíti a befektetői körét a lakosság körében is. Ha rövid távon az adott tranzakció tekintetében ez kicsit talán költségesebb is, de hosszú távon mindenképp egy megtérülő befektetés.

Az AutoWallis jelenlegi finanszírozási struktúrája mennyire felel meg a cég célkitűzéseinek? Milyen ági finanszírozásnak emelnék vagy csökkentenék az arányát a következő időszakban?

Ormosy Gábor: Most a tőkebevonás utáni állapotban vagyunk, a 0 nettó hitelállomány nem cél, ez egy helyzet. A készpénz, amit a kötvényekkel, részvényekkel bevontunk arra vár, hogy befektessük. A befektetések pedig jönnek folyamatosan, hiszen egy 38-42 milliárd forintos pipeline-t vázoltunk fel tavaly, ezeket szépen dolgozzuk fel. Két tranzakciót már be is jelentettünk, és ezek majd csökkentik a készpénzállományt, ahogy haladunk előre.

Azt követően, hogy a stratégiai tervünknek megfelelően befektettük a jelenlegi készpénzállományt, akkor beáll az ideális állapot. 20 százalék körüli sajáttőke-arány a cél, egy jól diverzifikált hitelállomány mellett: 10 éves kötvényeink vannak, emellett használjuk a megszokott készletfinanszírozási- és egyéb forgótőkeeszközöket a mérlegünkben, amik együttesen teszik ki a finanszírozás egészséges szerkezetét. A pillanatkép még jobb is, mint ami a cél lenne, de mivel a növekedési lehetőségeink továbbra is kiválóak, ezért ennek a pénznek a befektetése a cél.

Végh Richárd: Amire nagyon jó példát szolgáltatnak a magyar tőzsdén lévő blue chipek, hogy hogyan kell a tőkepiaci jelenlétre építve egy hazai vállalatból nemzetközi vállalatot építeni. Ezt ma már nemcsak a blue chipek mondhatják el magukról, hiszen van egy tőkepiaci szempontból középvállalati kör, akik azon az úton indultak el, mint annak idején a blue chipjeink. Ők egy nemzetközi terjeszkedési stratégiát valósítanak meg, ezáltal hosszú távon egy sokkal jelentősebb méretű, feltehetően diverzifikáltabb és stabilabb, kiszámíthatóbb céget építenek. Ez Magyarország gazdaságstratégiája szempontjából is nagyon jelentős, a magyar GDP növekedéséhez nagyon fontosak azok a külső befektetések, amelyek áramlanak az országba, de az is nagyon fontos, hogy a magyar vállalatok is növekedjenek, és a Magyarországra érkező multinacionális befektetések mellett megerősödjenek a magyar vállalatok is. A blue chipek a legsikeresebb kifektetők is, de épül fel az a következő vállalati kör, akik a nyomába lépnek a már ismert, nagyon sikeres vállalati történeteknek.

Az elmúlt időszakban egyre inkább jellemző, hogy a hazai tőzsdei cégek igyekeznek bővíteni a közkézhányadukat, és a cégek menedzsmentjeinek egyre fontosabb, hogy emelkedjen a részvényeik tőzsdei forgalma. A BÉT mit tapasztal ebből a trendből és hogyan tudja segíteni a tőzsdei cégeket ebben?

Végh Richárd: A BÉT egy elemzési és árjegyzési programot működtet évek óta, ezzel a tőzsde konkrétan tudja támogatni a kibocsátókat abban, hogy minél inkább megfelelő minőségű információ álljon rendelkezésre a befektetők részére. Az árjegyzőnek pedig az a feladata, hogy folyamatosan benn álljon egy társaság könyvében vételi és eladási ajánlattal, ezáltal is segítve, hogy mindig legyen egy megfelelően szűk réssel elérhető eladási és vételi ajánlat.

Ez a kettő együtt, illetve a társaságok mindennapi munkája, ami lehetővé teszi, hogy kialakuljon egy jó likviditás a papírokban.

Az intézményi szereplők szerepe azért fontos, mert biztos kezekben vannak a vállalat részvényei és a kibocsátáskor nagy volumenben tudnak jegyezni, a kisbefektetők emellett biztosítják a piaci likviditást. Hogyan oszlik meg a közkézhányadon belül a kisbefektetők és az intézményi befektetők aránya?

Ormosy Gábor: A befektetett érték tekintetében az intézményeknél van nagyobb tulajdonrész, de természetesen a részvényesek számát tekintve a kisbefektetők vannak többen. 50 alapban van AutoWallis-részvény, az intézményi befektetők 14 százalék körül vannak.

Végh Richárd: Generálisan a tőzsdei forgalom 25 százalékát adják a magánbefektetők, ami nemzetközileg magas számnak számít. A fejlett nyugat-európai, amerikai piacokon sokkal inkább az intézményi befektetők dominálják a forgalmat, de nálunk egy pozitívum, hogy a lakossági befektetők a forgalom negyedét tudják hozni.

Az AutoWallis tulajdonosi struktúrájának összetételével mennyire elégedettek?

Ormosy Gábor: Teljesen, hiszen terveinket – szokás szerint – túlszárnyalta. Amellett, hogy a közkézhányad folyamatosan nő, a részvényesek száma is folyamatosan emelkedik, ezzel támogatva a részvényeink likviditását. Emellett nagyon fontos eleme a tulajdonosi szerkezetünknek a Wallis, mint stratégiai tulajdonos jelenléte.

Mostanra beállt a tőkepiaci stratégiánkban kitűzött cél a fentiek tekintetében.

Számszerűsíthető, hogy a tőzsdei jelenlét miatt mennyivel olcsóbbak a finanszírozási források?

Ormosy Gábor: A „mi lett volna, ha” értékelés mindig nehéz. Azért érdemes költeni a tőzsdei jelenlétre, mert ezzel olyan forrásokat is elérünk, amiket egyébként nem. Illetve valószínűleg még könnyebben tudunk olyan finanszírozásokhoz jutni, amelyeknek a legalacsonyabb az ára a piacon, illetve a legjobbak a feltételek. A transzparencia, az adatok hozzáférhetősége, a megbízhatóság, ami a tőzsdei jelenlétből fakad, az összes partner számára ad egy könnyebbséget. Sokkal könnyebb tárgyalnunk bankokkal, szállító vagy vevő partnerekkel, hiszen ismert a nevünk, látják a tevékenységünket, világosak a számaink, áttekinthetők külső értékelésben. Olyan adatokat találnak a külső elemzésekben, amiket a saját kockázatkezelésükhöz tudnak használni.

Végh Richárd: Nagyon sok cégtől halljuk, hogy olyan új üzleti lehetőségek nyíltak meg számukra, amelyek kötődnek ahhoz, hogy van egyfajta bizalom a tőzsdei transzparencia miatt.

Miközben azt látjuk, hogy a tőzsdéknek és a kibocsátóknak is rendkívül fontos az ESG témakör, piaci szereplők egy része viszont megkérdőjelezi annak létjogosultságát, hogy az eredeti célok az ESG-vel kapcsolatban teljesülnek-e. Mit gondol erről a BÉT és az AutoWallis?

Végh Richárd: Van helye a kritikai nézetnek, a jobbító szándékú kritikáknak. A klímaváltozás korában élünk, rengeteg tennivalója van a gazdasági társaságoknak, kormányoknak, és az egyes embernek a saját életükön belül, hogy megőrizzük a Földet egy élhető és fenntartható helynek. Ebben szerintem nem nagyon lehet kérdés. Ahhoz, hogy ez a környezeti fordulat megvalósuljon, igen jelentős mértékű befektetésekre lesz szükség, és elég egyértelmű, hogy a következő időszak arról fog szólni, hogy a finanszírozás egyre nagyobb része zöldberuházásokra fog irányulni akár tőkeágon, akár kötvény- vagy hitelágon.

Az ESG keretrendszer mindhárom célfüggvénye, a környezeti, a társadalmi és a vállalatirányítási szempont egyaránt olyan, ami nem kérdőjelezhető meg. Akár a szabályozói háttér, akár a befektetői elvárások felől közelítem meg, ez egy olyan tendencia, ami még jobban fog erősödni.

Ormosy Gábor: Nincs hosszú távú profitlehetősége egy olyan cégnek, amelyik nem figyel oda az ESG-re, mert ezek elvárások a partnereknél is, és nemcsak az állami, vagy a nagy intézményi partnereknél, hanem kifejezetten a vásárlóknál is. Amilyen iparágban mi dolgozunk, a közlekedés, a mobilitás az egyik legjobban szem előtt lévő környezetvédelmi szabályozással bíró ágazat. De nemcsak szabályozásoldalon van szó erről, hanem a gyárak is versenyelőnyt próbálnak kovácsolni maguknak, stratégiai alapon olyan irányba fejlesztenek, ami tisztább működést tesz lehetővé, vagy akár az alternatív energiaforrások felhasználását viszi bele a mobilitásba. Természetes, hogy erről kell vitákat folytatni, de hogy ezek a fejlesztések szükségesek, az nem kérdés.

Milyen lépéseket tesz a BÉT, hogy segítse a hazai vállalatokat megfelelését az ESG szempontrendszernek?

Végh Richárd: Ez egy olyan kérdéskör, amelyben a BÉT nagyon aktív kíván lenni. Az elmúlt hetekben kibővítettük a Mentor programunkat két új elemmel: az egyik egy zöldfinanszírozási tanácsadás, a másik pedig egy olyan képzés, amit középvállalatok vehetnek igénybe annak érdekében, hogy az ESG témakörben minél több információval rendelkezzenek. Erre jelentkeztek akkreditált tanácsadók, de hosszú távra előre tekintve is egy nagyon komoly kompetencia-központot szeretnénk építeni a tőzsdén ezekben a témákban. Ezzel is erősíteni akarjuk a magyar tőkepiaci ökoszisztémát, és a magyar kibocsátóknak nyújtott támogatást, hogy az új elvárásokkal szemben minél jobban tudjanak tudáshoz jutni, és ezt a tudást ne csak külföldről lehessen megszerezni. Szeretnénk ehhez partnerként meghívni minden tanácsadót, bankot, brókercéget, befektetőket, ezzel is támogatva a tőkepiaci finanszírozást. Ezt a célt az MNB mellett a kormányzat is támogatja, sok segítséget kaptunk az ITM és a Pénzügyminisztérium kollégáitól és vezetőitől is.

Amikor a tavalyi kibocsátást megelőzően a hazai intézményi befektetőkkel tárgyaltak, mennyire volt kiemelt szempont, hogy a befektetők számára fontosak-e az ESG irányelvek?

Ormosy Gábor: Abszolút azzal találkoztunk, hogy egyre erősebb ez a trend, gyakorlatilag mindenhol felmerült, volt, ahol kifejezett elvárásként. Azt is láttuk, hogy a nemzetközi befektetőknél ez a tendencia még erősebb. Ez alapvetően a piacfejlesztés dinamikájára vezethető vissza, hiszen a tőzsde, és a jegybank a pénzügyi intézményeknek ebben úttörő szerepet szán, és ezen keresztül az egész gazdasági életet viszonylag gyorsan elérik ezek az elvárások itthon is.

Mi tudatosan készülünk ebben a tekintetben is a következő lépésre, a nemzetközi alapkezelők bevonására a tőkepiaci jelenlétünkben. Ha ez most még nem is lett volna témája a befektetőknél, akkor is előre megyünk, mert látjuk, hogy a következő lépésben az európai szereplőket enélkül nemigen lehet megszólítani.

Korábban már volt szó a BÉT elemzés-árjegyzési programjáról. Ezzel kapcsolatban mik a legfontosabb tapasztalatok?

Végh Richárd: Tavaly év végén lezárult az a 3 éves időszak, amire eredetileg elköteleződtünk, és végül az a döntés született, hogy folytatjuk a programot, így a BÉT a következő 3 évben is finanszírozni fogja azt. Nagyon pozitívak voltak a visszajelzések a befektetők és a kibocsátók oldaláról is, valamint a programban részt vevő bankok, brókercégek részéről is. Összességében úgy gondoljuk, hogy ez egy piacépítő program.

A blue chipeknél a piac természetes módon kitermeli azt a mennyiségű és minőségű elemzést, ami nem teszi szükségessé, hogy benne legyenek ebben a programban, de a középvállalati kategóriában úgy látjuk, hogy szükség van rá, mert van egyfajta gap, amit a program be tud tölteni.

Kicsit változtattunk a feltételeken, de ezek a finomhangolások a program előnyére válnak. A fő irány pedig az, hogy az Xtendes papírok számára is kinyílik ez a lehetőség.

Az AutoWallisnál hogy látják, mennyivel nőtt a részvények iránti érdeklődés a programban való részvétellel? Milyen számokkal tudják alátámasztani a program hatásait?

Ormosy Gábor: Nem hiszem, hogy azonnali hatásuk van ezeknek az elemzéseknek, inkább bizalomerősítésről van szó, ami nagyon fontos a kezdeti lépéseknél. Az AutoWallis részvényeit már a tranzakció előtt is három elemzőház követte és remélhetőleg blue chipként előbb-utóbb majd nem lesz szükség a BÉT támogatására az elemzői lefedettség tekintetében.

Azt látjuk, beszélgetve a befektetőkkel, hogy ezek az elemzések témákat adnak, visszakereshető viszonyítási alapot jelentenek, hogy a cég merre megy hosszú távon. Az elmúlt 3 évben minden évben voltak olyan lépéseink, amik tőkepiaci szerepvállalás vagy megjelenés szempontjából munícióként szolgáltak a likviditásunk és a részvényeink iránti keresletet fundamentális oldalról, hírekkel való ellátásához. A kezdeti mintegy 700 fős részvényesi körből folyamatosan bővülve mostanra 4000 fölé értünk, ez önmagában alátámasztja azt, hogy ez egy jó út és ezen megyünk tovább.

Végh Richárd: Pláne a mostani, nagyon turbulens piaci környezetben a fundamentumok sokkal jobban felértékelődnek, és ezek megítélésében nagyon jó iránymutatást adnak az elemzések, hiszen nagyon fontos, hogy minél szofisztikáltabb, minél pontosabb döntést tudjanak hozni a befektetők, különös tekintettel a lakossági befektetők.

Az AutoWallisnál mennyire elégedettek a mostani elemzői lefedettséggel?

Ormosy Gábor: Szerintem ütemesen haladunk, türelemre van szükség minden stratégia megvalósításához. A tavalyi tranzakció után most megint a fundamentumokon van a sor, azzal készülünk, hogy megint muníciót adjunk az elemzőknek. Nagykereskedelmi üzletágunkban ilyen volt a Renault Hungária Kft. felvásárlásának pár héttel ezelőtti bejelentése, míg az Avto Aktiv tranzakció lezárása Szlovéniában további terjeszkedést jelent kiskereskedelmi oldalon. De nem állunk meg, jövünk a következő tranzakciókkal, és bízom abban is, hogy a 2021-es számainkban látható érdemi hatékonyságjavulásunk további elemzők, befektetők érdeklődését is felkelti.

A blue chipektől eltekintve, a kis- és közepes kapitalizációjú részvények között az AutoWallis a relatíve nagyobb likviditású, magasabb forgalmú papírok között található. Viszont a napi volumen erősen hullámzó és azért akadnak napok, amikor alig pár milliónyi részvény cserél gazdát. Milyen lépésekre szükségesek ahhoz, hogy a forgalom tovább javuljon?

Ormosy Gábor: Korábban beszéltünk arról, hogy mi kell ahhoz, hogy nőjön a részvények forgalma. Ezt itt annyival egészíteném ki, hogy az igazi kulcs a fundamentális növekedésen túl az lenne, ha a kormányzat a részvények iránti keresletet az intézményi befektetői oldalról meg tudná támogatni. A lakosság nagyon aktív, ami nagyon jó, itt például az adókedvezményekkel egy jó irányt láthatunk, azonban az intézményi aktivitás ösztönzése is a piac és a gazdaság javát szolgálhatná.

Végh Richárd: A BÉT is többször elmondta, az MNB is hangsúlyozta, hogy van egy komoly tartalék a hazai megtakarítási állományban, ami tudna nagyobb arányban finanszírozni hazai reálgazdasági eszközöket, vállalati kötvényeket, részvényeket. Nemzetközi összehasonlításban a hazai intézmények szerepe, súlya a magyar tőkepiacon relatív alacsony. Fejlett tőkepiacokon, például Hollandiában, Svédországban, nem beszélve a klasszikus angolszász országokról, az adott ország intézményi befektetői jóval nagyobb arányban vesznek részt a hazai részvények, vállalati kötvények forgalmában, mint Magyarországon. Pedig a megtakarítás jelen van itt is. Forrás van, ennek a becsatornázási módját kell megtalálni. Erre vannak jó javaslatok, reméljük, hogy ezek közül néhány meg fog tudni valósulni.

Milyen további tőkepiaci tervei vannak az AutoWallisnak, terveznek még részvény vagy kötvénykibocsátást?

Ormosy Gábor: A múlt év jelentősen megerősítette a tőkehelyzetünket, most a befektetés időszaka van. Újra a tranzakciók jönnek, rövid távon nem készülünk sem kötvény-, sem részvénykibocsátásra. Viszont az igazsághoz hozzátartozik, hogy a pipeline-unk jelentősen felülmúlja az elkölthető pénz mennyiségét, tehát, ha a stratégiai időtávban ismét felülmúljuk a saját céljainkat, elvárásainkat, akkor elképzelhető, hogy ismét szükséges lesz a forrásbevonás, amikor az is fontos cél lesz, hogy nemzetközi befektetőket is megszólítsunk.

A BÉT tőzsdére menetelével kapcsolatban mik az aktualitások, hol tart az előkészítési folyamat, mikor várható a tőzsdére lépés?

Végh Richárd: Nagyon fontos cél a tőzsde stratégiájában, hogy mi is tőzsdére lépjünk, ezt az MNB is kiemelten támogatja. Elindítottuk az előkészítő folyamatot, nagyon sok technikai és stratégiai lépéssel. A projekt nagyon szépen haladt, tavaly év végén és idén év elején, úgy álltunk, hogy elkészült a benyújtásra kész tájékoztatónk, és egy vállalatértékelés, amit a tanácsadók több körben teszteltek is. Ekkor el is indult az első pilot fishing néhány befektetővel, de közben sajnos kitört a háború.

Az eredeti ütemterv szerint akár az első félévben megtörténhetett volna a tranzakció és a tőzsdei bevezetés is, viszont ezt sajnos kénytelenek voltunk felülvizsgálni és elhalasztani az ütemezést. Emellett bízunk abban, hogy rendeződni fognak a körülmények, és csökkenni fog az a nagy fokú bizonytalanság, ami jelenleg övezi a piacokat, így idén meg fogjuk tudni valósítani a tőzsdére lépést.

A legfontosabb, hogy a stratégiai elköteleződés ezzel kapcsolatban nem változott, az ütemezést kell a piaci környezethez igazítani.

Fotók és címlapkép: Pictoral Collective