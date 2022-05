MNB: az infláció legyőzése után újra életre kelhetnek a zöld hitelezési programok

Kiadta az MNB a 2022-es Zöld Pénzügyi Jelentését, amelyben a legjobb nemzetközi gyakorlatokat, a klímaváltozásból eredő pénzügyi kockázatokat, a zöld finanszírozás fellendülését, az oktatási és kutatási tevékenységek fontosságát, valamint a főbb hazai szabályozási változásokat foglalták össze. A bemutató során Kandrács Csaba, az MNB Pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnöke arról is beszélt, hogy az egyelőre felfüggesztett zöld átállást segítő programok - például a Zöld Otthon Program, vagyis a lakossági zöld hitel - milyen feltétel mellett indulhatna újra.

Dr. Kandrács Csaba, a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnöke az MNB a 2022-es Zöld Pénzügyi Jelentésének bemutatója során, a korábbi egy év eredményeiről is beszámolt. Elmondta, hogy a Zöld ajánlás kiadásával ara ösztönözték a pénzügyi intézményeket, hogy jelöljenek ki egy felelőst és a stratégiájuk, valamint a kockázatkezelésükben is jelenjenek meg a fenntarthatósági szempontok. Készítettek klímastressz-tesztet 2021-ben, ami dedikáltan a klímaváltozás hatásait próbálta megragadni, ezen túl egy klímakockázati jelentést is kiadott a jegybank. Ezek mind kellettek ahhoz, hogy strukturált módon bemutathassák az adatokat, és azt, hogy hogyan áll a zöld pénzügyi átállás Magyarországon.

Az MNB Zöld pénzügyi jelentése



A Magyar Nemzeti Bank évente publikálja a Zöld pénzügyi jelentés című kiadványát, melynek célja a környezeti fenntarthatóság és a pénzügyek kapcsán az átláthatóság növelése és ezen keresztül a piaci informáltság erősítése, illetve hozzájárulás ahhoz, hogy a pénzügyi rendszer és a gazdaság szereplői pontosabban értsék az éghajlatváltozás pénzügyi vetületeit.

Az alelnök továbbá elmondta, hogy:

Zöld finanszírozási termékek közül nagyon népszerűek a zöld kötvények állami és vállalati szinten is, illetve beindult a zöld hitelezés a vállalati oldalon is. A befektetési szegmensben már vannak ESG-alapú termékek, de itt még van tere a növekedésnek.

A jegybank sikeres évet zárt a zöld átállás szempontjából, jó úton haladunk, és a következő időszak feladata, hogy ezt az utat egyengessünk, vagyis finomhangolják a termékeket. A szomszédos háború közepette a 2050-es klímacélokról célokról beszélni nem könnyű, lehet, hogy ez némileg háttérbe kerül átmenetileg a geopolitikai, valamint az inflációs folyamatok miatt, de a jegybank elköteleződése továbbra is fennmarad.

A megújuló energiát, az energiahatékonyságot tovább kell erősíteni, ez vitán felül áll. Abban a pillanatban, ahogy az inflációt megfelelő mederbe lehet terelni, még erősebben kell tovább menni és elérni, hogy a pénzügyi rendszer maximálisan támogassa a zöld átállást.

Az árstabilitás kérdésétől függ akár a Zöld Otthon Program, akár a zöld jelzáloglevelek továbbvitele. A ZOP az NHP lezárását követően indult el, és az látszik, hogy amíg az árstabilitási kérdés nem kerül egy megnyugtató keretbe, addig ezeket a programokat nem fogjuk tudni tovább vinni. Folyamatosan keressük, hogy hogyan tudunk folytatni vagy újraindítani programokat a szigorodó monetáris politika mellett. A zöld finanszírozási megoldások sem értek véget, lehet még találni új megközelítéseket, de ezekkel akkor tud előjönni a jegybank, ha megnyertük az árstabilitási küzdelmet.

- mondta el Kandrács Csaba, majd arra az újságírói kérdésre, hogy mit jelent pontosan az infláció elleni harc megnyerése az alelnök azt felelte, hogy:

Az, hogy az infláció legyőzésének ideje mikor jön el az még homályos, meg kell várnunk a legfrissebb adatokat, a következő inflációs jelentésünk június végén érkezik, ekkor a Tanács újraértékel és ekkor már lehet arra a kérdésre válaszolni, hogy előre jutottunk-e az infláció kezelésében. Jelen pillanatban a küzdelem közepén vagyunk.

A legújabb Zöld Pénzügyi Jelentés

Kim Donát, a Fenntartható pénzügyi elemzési osztály vezetője a jelentés egyes fejezeteit mutatta be:

1. Nemzetközi jó gyakorlatok

2. Klímaváltozásból eredő pénzügyi kockázatok

A szakértő ennek kapcsán bemutatta a hosszú távú klíma-stresszteszt eredményeit. A teszt középpontjában a nem-teljesítő hitelek voltak, eredményül azt kapták, hogy sikertelen zöld átállás esetén a három leginkább kitett szektor a szálláshely, az ingatlanügyletek, illetve a papírfeldolgozás területei.

3. A zöld finanszírozás fellendülése

Tavaly több hitelintézetnél indult el a zöld hitelezés, és négy bank él az MNB lakáscélú zöld tőkekövetelmény-kedvezményével. A jegybanki Növekedési Kötvényprogramnak, illetve a zöld állampapíroknak is köszönhetően fejlődésnek indult a hazai tőkepiac, de itt is van még tér a növekedésre.

Kim Donát a bemutató során az MNB zöld vállalati és önkormányzati tőkekövetelmény-kedvezmény programja eredményeit is bemutatta, 2021. végére 218,9 milliárd forintnyi zöld hitelkitettség került be ebbe a programba. Ezeknek négy fő területe volt, egyik a megújuló energia amely kapcsán elmondta, hogy a ZTV-ben lévő hitelek 94%-át a megújuló energia jelenti. Az agrárium területén a jó minőségű mezőgazdasági földek ellenére kevésbé érvényesülnek a fenntarthatósági szempontok. Az elektromobilitást illetően nagy fejlődésre számítanak, a Jövő Mobilitás Szövetség becslése alapján 2026-ra 125 ezer darabra növekszik a az elektromos autó hazánkban a 2021 októberi 18,8 ezerről.

A zöld hitel kapcsán a szakértő elmondta, hogy a 300 milliárd forintos keret kimerülése mellett is vizsgálja az MNB, hogyan tudná a zöld átmenetet támogatni.

A zöld vállalati kötvényeknél 13 kötvénysorozat került kibocsátásra, a 2021. decemberi ülésén az NKP lezárásáról döntöttek, de az MNB szándéka, hogy a zöld vállalati kötvénypiacon később további kibocsátások valósulhassanak meg. Az állampapíroknál már kimutatható a "greenium" jele, vagyis, hogy kisebb felárt fogalmaznak meg a befektetők ezen termékek iránt.

A befektetési alapok esetében még elmaradás látszódik, a hazai ESG befektetési alapok csupán 1,8%-át teszik ki a tőkepiacok eszközértékének, szemben az EU-s 42%-kal. Ahogy a kereslet is növekszik és tudatosabbak lesznek a befektetők, úgy ez a terület berobbanhat.

Az MNB szeretné elindítani a zöld termékkereső programját, hogy összehasonlíthatók legyenek ezek a zöld befektetési lehetőségek

- mondta el az osztályvezető.

4. Az oktatási és kutatási tevékenységek fontossága

A zöld finanszírozás térnyerése jelentős szakember- és szaktudás igénnyel jár, ezért az MNB több zöld pénzügyekkel kapcsolatos oktatási és kutatási tevékenységet is végez. Jelenleg öt egyetemmel működnek együtt.

5. Hazai szabályozási változások

Ez a fejezet tartalmazza a legfontosabb közzétételi kötelezettségeket, illetve a várhatóan megváltozó szabályokat, a fenntarthatósághoz kapcsolódó jogszabályi, adatszolgáltatási változások jobb áttekinthetősége miatt készítették el ezt a részét a jelentésnek. Az úgynevezett zöld jogtár tartalmazza többek között a Taxonómia rendelet, valamint az SFDR rendelet közzéteendő elemeit, valamint a 2023 várható jogszabályi változásokat, mint például a szélesebb körre kiterjesztett ESG közzétételi kötelezettséget, vagy azon CRR (az Európai Parlament és Tanács hitelintézetekre vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 575/2013/EU rendelete) és CRD (a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek prudenciális felügyeletéről szóló 2013/36/EU irányelve) módosításokat, amelyek a fenntarthatósági kockázatok rendszerszintű kezelésére vonatkoznak.

Mi várható 2022-ben?

A jelenlegi programok finomhangolása mellett, támogató ellenőrzéseket is tervez a jegybank. Továbbra is kiemelt hangsúlyt kap az oktatási tevékenység és a tematikus stressztesztek végzését is folytatja. Az ÜHG szempontokon túl a hulladékgazdálkodás, a biodiverzitás védelme, a vízgazdálkodás is fontos szempontok, így ezekre is nagyobb hangsúlyt fektetnének.

Címlapkép: Getty Images