Nem sokan számítottak erre a lépésre Warren Buffett-től - Mutatjuk, hogyan tudod használni a stratégiáját

A 91 éves Warren Buffett korunk egyik legismertebb és legnagyobb befektetője, akinek piaci kommentárjait és befeketési döntéseit árgús szemekkel figyelik a befektetők. Buffett cégének, a Berkshire Hathawaynak múlt hétvégén közzétett negyedéves jelentéséből kiderült, hogy a legendás befektető egy izgalmas - és tőle szokatlan módon rövidtávú - kereskedési stratégiát is haszált az elmúlt időszakban, amikor a Berkshire jelentősen növelte részesedését a Microsoft által felvásárlásra kerülő Activision Blizzard nevű videójátékos cégben. Az alábbiakban részletezzük, hogy mi vezérelte az említett befektetési döntést és mutatunk néhány példát arra, hogy jelenleg a piacon hol találhatók még hasonló lehetőségek.

Izgalmas stratégiát húzott elő Warren Buffett

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Warren Buffett cége, a Berkshire Hathaway komoly mennyiségű készpénz állított munkába 2022 első hónapjaiban, miután két kézzel kezdték el venni a részvényeket, ami egy merőben eltérő magatartás ahhoz képest, amit a korábbi években megszokhattunk a legendás befektetőtől, hiszen a járványidőszak alatt inkább csak ült a pénzen a Berkshire és nettó eladó volt.

A mostani negyedévben azonban nem csak az a része volt érdekes a Berkshire jelentésének, hogy mennyi részvényt vettek, hanem az is, hogy milyen részvényeket, ezen belül is egy kifejezett pozíció volt, ami sokak figyelmét felkeltette. Buffették ugyanis további részesedést vásároltak az Activision Blizzard nevű videójátékos cégben, és a negyedév végére a cég részvényeinek 9,5 százalékát birtokolták (5,6 milliárd dollár). Buffett ráadásul hozzátette szombaton, hogy akár 10 százalék fölé is növelhetik a részesedésüket.

A tranzakció mögötti kereskedési stratégia a hedge fundok által népszerűvé tett merger arbitrázs nevet viseli. A stratégia azon alapul, hogy az adott cégre van egy felvásárlási ajánlat (jelen esetben a Microsoft veszi meg az Activisiont), adott részvényenkénti árfolyamon, viszont az aktuális árfolyam ettől eltér – vagyis két ár közti különbség, vagy spread

hozampotenciált jelent az arbitrázsőr számára.

Ha maradunk az Activison-Microsoft példánál, itt a Microsoft ajánlata az Activision megvásárlására 95 dollár részvényeként. Ehhez képest a jelenlegi árfolyam 79,2 dollár, vagyis a merger arbitrázs potenciális hozama 20 százalék.

Felmerül a kérdés, hogy miért nem árazta még be a piac a Microsoft ajánlatát.

Ennek elsődleges oka, hogy a merger arbitrázs stratégiában van egy fontos kockázati tényező: az az eset, ha az üzlet zátonyra fut. A Microsoft és az Activision esetében a szenátus prominens demokratáinak egy csoportja sürgeti a Szövetségi Kereskedelmi Bizottságot, hogy vizsgálja meg a Microsoft által tett felvásárlási javaslatot. A probléma elsősorban az Activision munkahelyi kultúrájával kapcsolatos médiajelentésekhez és perekhez kapcsolódik, feltételezve, hogy a Microsofttal való egyesülés veszélyezteti a munkavállalók elszámoltathatósági követeléseit.

Milyen hasonló lehetőségek vannak most a piacon?

A legtöbb M&A ügylet azonnal tükröződik a célvállalat részvényárfolyamában. Vegyük például megint Berkshire tervezett felvásárlását, amely az Alleghany nevű biztosítóra irányul, és amelyet márciusban jelentettek be. A biztosító részvényei jelenleg 836 dollár körül forognak, szemben a megállapodás szerinti 848,02 dolláros, teljesen készpénzből finanszírozott felvásárlási árral, ami nagyjából 1 százalékos prémiumot jelent.

Azonban különböző okok miatt – mint például a szabályozói kockázat, pénzügyi instabilitás vagy kedvezőtlen adóvonzatok - a céltársaság részvényei jelentős diszkonton foroghatnak az ajánlati árhoz képest. Ez általában azzal függ össze, hogy a piac szkeptikus a felvásárlás megvalósulásának esélyeivel kapcsolatban. Azonban ez egyben lehetőséget is ad azoknak a befektetőknek, akik hajlandóak fogadni arra, hogy az üzlet létrejön - ahogy Buffett teszi a Microsoft és az Activision Blizzard esetében.

A Barron's összgyűjtötte, hogy jelenleg milyen merger arbitrázs lehetőségek vannak a piacon, ezeket tartalmazza az alábbi táblázat.

Az elmúlt hónapokban bejelentett másik nagy horderejű felvásárlás Elon Musk 54,20 dolláros részvényenkénti ajánlata a Twitterre. Ez egyébként nem egy megszokott M&A folyamat volt, és a Twitter részvényeivel nem ezen a szinten kereskednek. A jegyzés nemrég 49,1 dolláron állt, ami körülbelül 11 százalékkal alacsonyabb Musk által ajánlott árnál.

A Musk-Twitter sztoriról egyébként Podcastot is készítettünk, amelyben Orosz Márton, a műsor házigazdája lapunk részvény rovatának senior elemzőjével, Faluvégi Balázzsal beszélgetett.

További merger arbitrázs lehetőség jelent a Tenneco autóipari alkatrészgyártó, amely februárban elfogadta az Apollo Global Managementhez kapcsolódó alapok 20 dolláros részvényenkénti áron tett magánvásárlási ajánlatát. A Tenneco részvényei nemrégiben részvényenként 16,4 dollár körül cseréltek gazdát - ez közel 22 százalékos merger arbitrázs hozamot implikál.

A Brookfield Asset Management és az Elliott Management magántőke-befektetési társaságokból álló konzorcium március végén részvényenként 28 dolláros ajánlatot tett a Nielsen Holdings közönségmérési cég megvásárlásáért. Az üzletet ellenzi a Nielsen legnagyobb részvényese, az aktivista befektető WindAcre Partnership, amely szerint magasabb árat kellene fizetni a cégért. A mostani 26,8 dolláros árfolyamhoz képest a Nielsen részvényeinek elméletben 4,6 százalékot kéne emelkedniük, hogy elérjék a megállapodás szerinti árat.

A Sanderson Farms részvényeivel 191 dollár körül kereskednek, szemben a 203 dolláros részvényenkénti árral, amelyet a Cargill és a Continental Grain megállapított a baromfifeldolgozóért. A már így is koncentrált húsfeldolgozó iparban jogosan merülnek fel aggályok azzal kapcsolatban, hogy az ügylet átmegy-e a hatósági jóváhagyási folyamaton. Amennyiben az üzlet létrejön, a merger arbitrázsra játszó befektetők 5,6 százalékot keresnének a Sanderson részvényein.

A jelen cikkben szereplő információk nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.

Címlapkép: Shutterstock