Erős negyedévet zárt a Richter, de egy nehezebb időszak jöhet

Erős első negyedévet zárt a Richter, az egy évvel ezelőtti bázisidőszakhoz képest jelentős bevétel-és profitnövekedést könyvelt el a vállalat és minden tekintetben az elemzői konszenzust meghaladó számokat közölt kedden hajnalban publikált negyedéves gyorsjelentésében. A kilátások azonban már kevésbé fényesek, a szállítási késedelmek, az emelkedő vegyianyag-és energiaárak elkezdték éreztetni a hatásukat a fedezeti szinteken, az orosz piacon pedig fokozódó volatilitás várható a menedzsment szerint.

Minden szinten az elemzői konszenzust felülmúló első negyedéves számokat közölt gyorsjelentésében a Richter.

A hazai gyógyszergyártó bevétele csökkent a negyedik negyedévi rekordszintről, viszont 2021 azonos időszakához képest kétszámjegyű növekedést könyvelt el a vállalat. Az október-decemberi időszakhoz viszonyítva eredményszinten ugyancsak csökkenésről számolt be a Richter, az egy évvel korábbi értékről viszont jelentős a növekedés, az üzemi eredmény több mint 50 százalékkal, az adózott eredmény pedig közel 38 százalékkal emelkedett.

A kilátásokkal kapcsolatban azonban kevésbé optimista a menedzsment, az emelkedő működési költségek kezdik érezteti a hatásukat a fedezeti szinteken, az orosz piacon pedig fokozódó volatilitás jöhet.

A piaci környezet

A februárban kitört orosz-ukrán háború érinttette a Richtert is. Bár az elmúlt években jelentősen csökkent az orosz piac súlya a Richter bevételeiben, továbbra is jelentős kitettséggel rendelkezik Oroszország felé a vállalat, az első negyedévben a bevételek 11,6 százalékát adta. A Richter nem vonult ki az orosz piacról, az egészség megőrzését célzó küldetésével és az általános iparági gyakorlattal összhangban továbbra is ellátja gyógyszerrel az orosz betegeket – áll a cég gyorsjelentésében. A logisztikai és pénzforgalmi nehézségek egyelőre kezelhetők a vállalat szerint, azonban az orosz családok márciusban a várható ellátási zavaroktól és áremelésektől tartva jelentős készleteket halmoztak fel így az év hátralévő részében fokozott volatilitást várható az orosz a piacon.

Ami a kisebb súlyú ukrán tevékenységet illeti, a kereskedelmi tevékenység teljeskörű leállása miatt jelenleg lehetetlen rendszeres szállítmányokat időben továbbítani Ukrajnába, így 2022 február 24-én bezárta a kijevi kereskedelmi képviseletét a vállalat. A Richter valamennyi helyi munkavállalóját megtartotta és a több mint 200 alkalmazott számára munkabért fizet.

Az ellátási lánc globális zavarai súlyosbodtak azt követően, hogy Oroszország februárban megtámadta Ukrajnát. A szállítási késedelmek, valamint főként a vegyianyag- és energiaárak, továbbá a bérköltségek növekedése miatt megemelkedő gyártási költségek kezdik éreztetni hatásukat a fedezeti szinteken, a negatív hatások pedig a későbbiekben várhatóan fokozódnak majd, mert a 2022 első negyedéves értékesítést nagyobbrészt a meglévő készletek terhére realizálta a vállalat – tette hozzá Orbán Gábor a cég gyorsjelentésében.

A bevételek

Az első negyedévben még folytatódni tudott a növekedés több mint 19 százalékos bevételnövekedést ért el a Richter az első negyedévben 2021 azonos időszakához képest, amihez az is hozzájárult, hogy a forint gyengült kisebb mértékben az euróval, nagyobb mértékben pedig a dollárral szemben. A devizaárfolyam változások összesen 1,58 milliárd forinttal segítették a konszolidált árbevételt.

Februárban, a negyedik negyedéves gyorsjelentést követően Orbán Gábor arról beszélt, hogy megváltoztatta a kilátásokat a háború. Akkor azt prognosztizálta a vezetőség, hogy idén az árbevétel euróban elérheti a tavalyi év szintjét annak köszönhetően, hogy Nyugat-Európában és USA-ban elért növekedéssel tudja kompenzálni a FÁK-területen bekövetkező visszaesést a vállalat. De ha összeomlik teljesen az orosz piac, akkor a forgalom sem lesz tartható, az üzemi eredmény szintjén viszont nem fogja tudni elérni a 2021-es szintet idén a vállalat - mondta akkor Orbán Gábor.

A termékek

A kiemelt specializált termékek árbevételének súlya 58 százalékra nőtt a gyógyszergyártási árbevételből 2022 első negyedévére.

A húzótermékek közül a cariprazine bevétele forintban számolva továbbra is dinamikusan, 35 százalékkal emelkedett. A nőgyógyászati termékek bevétele közel 18 százalékkal ugrott meg, ezen belül a tavaly akvirált Evra fogamzásgátló tapasz bevétele 57 százalékkal emelkedett. A bioszimiláris teriparatide bevétele pedig közel 59 százalékkal ugrott meg év/év alapon.

A Vraylarral (cariprazine) kapcsolatban több pozitív hír érkezett a beszámolási időszakban és az első negyedév lezárásra óta, februárban az AbbVie kiegészítő engedélykérelmet nyújtott be az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatalához (FDA), hogy a használatát kiterjesszék a major depresszió antidepresszáns terápia melletti kiegészítő kezelésére. Április végén pedig a Kanadai Egészségügyi Hatóság engedélyezte az I. típusú bipoláris betegség és a skizofrénia felnőttekben történő kezelésére.

A nőgyógyászati üzletágban a Kínában, Nyugat-Európában, Közép-Kelet-Európában, az Egyesült Államokban és az Egyéb FÁK országokban elért forgalom növekedést részben mérsékelte az egyéb országok régióban, Ukrajnában, Magyarországon és Oroszországban bekövetkezett forgalomcsökkenés. A nőgyógyászati termékcsoport forgalma elsősorban az Evra értékesítés után elszámolt royalty és termékértékesítési bevételnek, valamint a Bemfola növekvő árbevételének köszönhetően emelkedett, utóbbira pozitívan hatottak a koronavírus-járványhoz kapcsolódó korlátozások feloldása. Az árbevételt kedvezően érintette még a Drovelis és a Ryeqo közelmúltbeli piaci bevezetése Európában.

A régiók

Magyarországon teljes gyógyszerpiac 6,9 százalékkal növekedett, míg a Richter termékek kiskereskedelmi forgalma ennél gyorsabb ütemben, 8,4 százalékkal növekedett a rendelkezésre álló IQVIA adatok alapján.

teljes gyógyszerpiac 6,9 százalékkal növekedett, míg a Richter termékek kiskereskedelmi forgalma ennél gyorsabb ütemben, 8,4 százalékkal növekedett a rendelkezésre álló IQVIA adatok alapján. A közép-kelet-európai régió a csoport gyógyszergyártási szegmensén belül a teljes európai árbevétel 46 százalékát tette ki. Romániában 28 százalékkal, Lengyelországban pedig 21 százalékkal nőtt a Richter árbevétele. A nyugat-európai piacokon közel 30 százalékos volt a dinamika.

régió a csoport gyógyszergyártási szegmensén belül a teljes európai árbevétel 46 százalékát tette ki. Romániában 28 százalékkal, Lengyelországban pedig 21 százalékkal nőtt a Richter árbevétele. A közel 30 százalékos volt a dinamika. Oroszországban rubelben mérve 14 százalékkal, forintban 7 százalékkal nőtt a vállalat bevétele az egy évvel korábbi szintről, a rubel gyengülése negatívan hatott. A rubelnek az euróhoz képest hirtelen bekövetkezett gyengülését követően a nem létfontosságú gyógyszereink árát átlagosan 23 százalékkal emelte a vállalat, de ez a beszámolási időszak végén következett be, így az első negyedév árbevételére gyakorolt hatása elhanyagolható. Piacelemzők szerint a teljes piac árbevétele 34 százalékot nőtt rubelben kifejezve, főként az áremelkedések következtében, emellett márciusban a lakossági készleteket kezdett felhalmozni, ami szintén növelte az értékesítéseket. A bizonytalan pénzügyi környezet miatt a Richter felfüggesztette a Magyarországról történő közvetlen oroszországi értékesítést. Ehelyett a csoport helyi gyártó tagvállalatán és raktárán, a Gedeon Richter RUS vállalaton keresztül bonyolítja le az értékesítést. Ezidáig semmilyen fizetési késedelmet vagy mulasztást nem tapasztalt a cég az esedékessé vált számlák kiegyenlítésében - derül ki a gyorsjelentésből.

rubelben mérve 14 százalékkal, forintban 7 százalékkal nőtt a vállalat bevétele az egy évvel korábbi szintről, a rubel gyengülése negatívan hatott. A rubelnek az euróhoz képest hirtelen bekövetkezett gyengülését követően a nem létfontosságú gyógyszereink árát átlagosan 23 százalékkal emelte a vállalat, de ez a beszámolási időszak végén következett be, így az első negyedév árbevételére gyakorolt hatása elhanyagolható. Piacelemzők szerint a teljes piac árbevétele 34 százalékot nőtt rubelben kifejezve, főként az áremelkedések következtében, emellett márciusban a lakossági készleteket kezdett felhalmozni, ami szintén növelte az értékesítéseket. Ezidáig semmilyen fizetési késedelmet vagy mulasztást nem tapasztalt a cég az esedékessé vált számlák kiegyenlítésében - derül ki a gyorsjelentésből. A Richter legnagyobb forgalmú piaca, az Egyesült Államok árbevétele 29 százalékkal növekedett, főként a Vraylarnak köszönhetően, dollárban mérve 21 százalékkal, forintban számítva viszont 32 százalékkal.

árbevétele 29 százalékkal növekedett, főként a Vraylarnak köszönhetően, dollárban mérve 21 százalékkal, forintban számítva viszont 32 százalékkal. A kínai piac kiemelten fontos a vállalat számára, a jelenlegi nőgyógyászati portfolió mellett ezen termékcsoport további bővítését stratégiai célként kezeli a vállalat.

piac kiemelten fontos a vállalat számára, a jelenlegi nőgyógyászati portfolió mellett ezen termékcsoport további bővítését stratégiai célként kezeli a vállalat. Latin-Amerikában megközelítőleg stagnált az árbevétel 2022 első negyedévében, az Ecuadorban és Kolumbiában elért magasabb árbevételt ellensúlyozta a Brazíliában történt visszaesés.

megközelítőleg stagnált az árbevétel 2022 első negyedévében, az Ecuadorban és Kolumbiában elért magasabb árbevételt ellensúlyozta a Brazíliában történt visszaesés. Az egyéb országokban a vizsgált időszakban elsősorban az Evra és a teriparatide forgalomemelkedésének köszönhetően nőtt az elért árbevétel. Földrajzi megoszlás szerint a növekedés elsősorban a Koreai Köztársaságban, Mongóliában és Japánban elért magasabb értékesítésnek köszönhető.

Az eredmények

A bruttó fedezeti szint javult az első negyedévben negyedév/negyedév és év/év alapon is.

A bruttó fedezet alakulására pozitívan hatott a Vraylar jelentős növekedése és az egyes tradicionális nőgyógyászati árbevételének növekedése. A marzs javulásához az is hozzájárult, hogy a gyógyszergyártási tevékenység árbevétel növekedése meghaladta az alacsony fedezetű nagy- és kiskereskedelmi szegmens forgalmának bővülését.

A működési költségek a bevételnél kisebb mértékben emelkedtek az egy évvel ezelőtti szintről. A kutatás-fejlesztési költségek 9 százalékkal emelkedtek elsősorban az AbbVie-val közösen végzett, jelenleg is folyó klinikai vizsgálatok, valamint a biotechnológiai és nőgyógyászati fejlesztési programok eredményeként. A k+f költségeket növelték egyes központi idegrendszeri projektek is, amelyek sikeresen klinikai fázisba értek.

Az üzemi eredmény szintjén jelentős, 54 százalékos növekedést ért el a Richter, 37,5 milliárd forintos nyereséggel zárta az időszakot, a negyedik negyedévhez viszonyítva azonban csökkent a profit.

Az adózott eredmény 37,1 milliárd forintos nyereség lett, ami az egy évvel ezelőtti eredményhez képest 38 százalékos növekedés, negyedév/negyedév alapon viszont 21 százalékos a visszaesés.

Árfolyam és árazás

Hétfőn, a negyedéves gyorsjelentést megelőző napon 4 százalékos eséssel zárt a Richter árfolyama a negatívra forduló befektetői hangulat közepette, az idei évet tekintve pedig 22 százalékos mínuszban áll a részvény, amivel alulteljesítő a magyar tőzsdén, a BUX ugyanis 18 százalékot esett az év eleje óta.

Az első negyedév számai pozitív meglepetést okoztak, viszont a fokozódó kockázatok, a költségek emelkedése és a menedzsment pesszimistább hangvételű kommentárja negatívan hathat a részvényt övező befektetői hangulatra a gyorsjelentést követően.

Mindazonáltal a Richter részvényeinek árazása kifejezetten alacsony historikus viszonylatban, jóval a hosszú távú átlag alatt tartózkodik a papírok P/E rátája.

Bár a legközelebbi szektortársak árazása is csökkent, a Richter részvényei jelentős diszkonttal forognak, a jelenlegi, 40 százalék körüli diszkontra az elmúlt 10 évben nem igazán volt példa.

EV/EBITDA alapon szintén olcsónak tűnnek jelenleg a Richter részvényei a nagy európai gyógyszergyártókhoz viszonyítva.

Címlapkép: MTI Fotó/Róka László