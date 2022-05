Jön a fontos inflációs adat, kivárhatnak a befektetők

Portfolio 2022. május 11. 09:18

Az elmúlt időszakban elromlott a hangulat a tőzsdéken, az USA-ban főleg az aggasztja a befektetőket, hogy a jegybank az infláció elleni harcban a monetáris politikai szigorítással recesszióba taszíthatja a gazdaságot. Emellett Ázsiában elsősorban a kínai gazdaság lassulása jelent kockázatot, főleg a koronavírus miatti szigorú lezárásokkal összefüggésben. Végül pedig Európában továbbra is zajlik a háború, és akkor az elszállt energiaárakkat vagy az ellátási lánc problémáit nem is említettük. Összességében tehát bőven van miért aggódniuk a befektetőknek, viszont ma inkább kivárásra, illetve óvatos emelkedésre lehet számítani, ugyanis fontos makroadat érkezik ma délután: a infláció áprilisi alakulását közlik az USA-ban, amire kiemelten figyelnek a piaci szereplők, hiszen a Fed is az adat alapján alakíthatja monetáris politikáját.