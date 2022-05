Erős negyedéven van túl a Magyar Telekom, most extra tétel is segített

Erős első negyedéves számokkal jött ki a Magyar Telekom, nem csak a tavalyi eredményhez képest nőtt dinamikusan a vállalat bevétele és eredménye, de az elemzői várakozásokat is meghaladták a negyedéves számok. A vállalat ügyfélköre tovább nőtt, továbbra is erős a kereslet a mobil adat, a nagy sávszélességű szélessávú csomagok és a mobil készülékek iránt, ezek is húzták a bevételeket, az eredmény növekedésére pedig egy extra tétel, egy leányvállalat eladása is pozitívan hatott. A menedzsment továbbra is tartja a 2022-es célkitűzéseit.

Jobb lett a vártnál Erős negyedéves számokat közölt a Magyar Telekom, a vállalat minden fontosabb eredménysoron növekedett, ráadásul az elemzői várakozásokat is meghaladta a bevétel, az EBITDA és az adózott eredmény. Bővül az ügyfélkör, növekednek a bevételek A Magyar Telekom bevétele 8,4 százalékkal 175,9 milliárd forintra nőtt. A növekedés mögött két fontos tényező áll: tovább bővült az ügyfélkör,

erős a kereslet a mobil adat, a nagy sávszélességű szélessávú csomagok és a mobil készülékek iránt. A magyar operációban a SIM kártyák száma 5 százalékkal 5,73 millió darabra nőtt, a mobil szélessávú előfizetések száma 7 százalékkal 3,68 százalékra emelkedett, a vezetékes kiskereskedelmi szélessávú előfizetők száma 7,3 százalékkal 1,44 millióra emelkedett, a TV-előfizetők száma 6 százalékkal 1,33 millióra bővült. A vezetékes szegmensben a bővülést az is lehetővé teszi, hogy a magyarországi optikai hálózat penetrációja tovább nőtt, 2022. március végére közel 30 százalékot ért el. Észak-Macedóniában is tovább nőtt a Telekom ügyfélköre, a a SIM-kártyák száma 11,4 százalékkal 1,2 millióra nőtt, az összes vezetékes kiskereskedelmi internet előfizető száma 2,7 százalékkal 198 ezerre emelkedett. A mobil bevételek 11,9 százalékkal 101,2 milliárd forintra emelkedtek, ami a mobil adatforgalmi bevétel növekedésének és a magasabb készülékértékesítésnek köszönhető, amelyek ellensúlyozták a

hangalapú kiskereskedelmi bevételek csökkenését mindkét országban. A mobiladat-használat 30 százalékkal emelkedett, az átlagos havi használat elérte a 8,7 GB-ot 2022 első negyedévében. A vezetékes bevételek 7 százalékkal 57,6 milliárd forintra nőttek, a vezetékes szélessávú és televíziós szolgáltatásokból származó bevételek növekedésének köszönhetően, amelyet a magyarországi

ügyfélbázis-bővülés eredményezett. A rendszerintegráció/IT szegmens bevételei viszont csökkentek, 5,3 százalékkal 17,1 milliárd forintra estek, a csökkenést a korábban a Pan-Inform által generált bevételek hiánya és a közszférából származó bevételek csökkenése okozta, ezeket a hatásokat valamelyest ellensúlyozta az Észak-Macedóniában tapasztalt kétszámjegyű növekedés. A készülékértékesítés most is erős volt, főként a mobil szegmensben, készülékeladásból származott a negyedévben a vállalat bevételeinek közel 18 százaléka. Extra tétel is növelte az EBITDA-t A bevétel bővülésével párhuzamosan a bruttó fedezet is javult, a bruttó profit 8,3 százalékkal 100,9 milliárd forintra emelkedett. Az EBITDA AL még ennél is nagyobb mértékben nőtt, 26,4 százalékkal 55,8 milliárd forintra bővült. Itt azonban egy fontos extra tétel is volt: a Magyar Telekom eladta egyik IT leányvállalatát, a Pan-Informot, az EBITDA részben a vállalat értékesítésével kapcsolatban elszámolt 3,3 milliárd forintos egyszeri nyereségnek köszönhetően emelkedett. A szabad cash-flow kiáramlás 0,5 milliárd forint volt, ami 16,5 milliárd forinttal kedvezőbb, mint egy évvel korábban, ami a pozitív üzleti eredményeknek, az alacsonyabb kamatfizetéseknek és az IT leányvállalat értékesítéséből származó egyszeri készpénzbevételeknek köszönhető. A nemrég megszerzett 900 MHz-es és 1800 MHz-es frekvenciasávok díjának kifizetése 44,3 milliárd forint értékben 2022 április elején történt meg, nem pedig az eredeti tervek szerint 2022 első negyedévében, így ez a negyedév szabad cash-flowját nem befolyásolta. Növekvő bevételek, csökkenő EBITDA Észak-Macedóniában Észak-Macedóniában 4,9 százalékkal 16,6 milliárd forintra nőtt a bevétel, ezen belül erős volt a mobil szegmens (+7,8%), ahol a magasabb mobiladat- és mobilkészülékértékesítési bevételeknek köszönhetően emelkedtek a bevételek, a vezetékes szegmens (-0,7%) mérsékelten visszaesett, ami a nagykereskedelmi

bevételek jelentős csökkenése miatt következett be a belföldi bejövő tranzit forgalmi bevételek (a tranzitszerződés megszűnése következtében) és a nemzetközi bejövő forgalmi bevételek csökkenésének eredményeként, az RI/IT bevételek 13,6 százalékkal ugrottak meg, itt a privát felhő- és rendszermegoldási projektekből származó bevételek növekedtek. Az EBITDA 2,4 százalékkal csökkent, ezt elsősorban a közvetett költségek emelkedése, az energiaár-emelkedés, valamint a magasabb IT licensz- és hálózatfenntartási költségek okoztak. Mit mond a menedzsment? Rékasi Tibor, a Magyar Telekom vezérigazgatója értékelte a negyedévet, a fontosabb gondolatok: A Magyar Telekom 8,4 százalékos bevételnövekedést ért el, ez a pozitív tendencia elsősorban a vezetékes és mobil ügyfélbázis növelésének, illetve a gyorsan növekvő mobil adathasználatnak és a gigabites hálózati élmény iránti keresletnek köszönhető. Ezt támogatta a Magyarországon és Észak-Macedóniában is felgyorsított optikai hálózatbővítés és a RAN modernizációs program.

A negyedévben okos kontrollt és konzervatív megközelítést alkalmazott a vállalat a működési költségeknél, növelte a bruttó fedezetet, és lezárta a Pan-Inform eladását, ezek tették lehetővé az EBITDA jelentős növekedését.

A menedzsment továbbra is elkötelezett a stratégiai célkitűzések megvalósításában, és a külső környezetünkben tapasztalt megnövekedett bizonytalanságot figyelembe véve fenntartja a 2022-es célkitűzéseit. Címlapkép: Krisztian Bocsi/Bloomberg via Getty Images