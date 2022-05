Eladták a Jurassic Park ikonikus velociraptorát

A Christie's aukciósház közleménye szerint a 110 millió éves, Raptor becenevű fosszília az előzetesen becsült ár kétszereséért kelt el. A leütési ár a második legmagasabb a dinoszaurusz-csontvázak történetében, ennél drágábban - 31,8 millió dollárért - csak egy Stan becenevű Tyrannosaurus rex kelt el 2020. október 5-én, ugyancsak a Christie's egy New York-i árverésén.

A csütörtökön elárverezett háromméteres kövület egy Deinonychus antirrhopus csontváza. A gyors ragadozó a mellső lábain lévő madárszerű karmokkal ragadta meg zsákmányát. A nevét is a karmokról kapta: a Deinonychus jelentése "szörnyű karom". Az 1993-ban bemutatott Jurassic Parkban velociraptoroknak hívták ezeket a ragadozó dinókat, mert Michael Crichton, akinek regényéből a film készült, úgy gondolta, hogy ennek drámaibb a hangzása - írta a The New York Times. Ezek a dinoszauruszok azonban valójában sokkal kisebbek, mint a Crichton könyvében szereplő ragadozók.

A Jurassic Parknak köszönhetően a Deinonychus antirrhopus az egyik leghíresebb dinoszaurusz, de fosszíliaként az egyik legritkább. A Raptor becenevű csontváz a valaha talált legteljesebb Deinonychus antirrhopus-maradvány, 126 eredeti csontból áll - írta a Christie's, amely a magángyűjtő által árverésre bocsátott csontváz új tulajdonosának kilétét nem hozta nyilvánosságra, csak annyit közölt, hogy egy ázsiai licitálóról van szó.

A világrekorderről, a 2020-ban a becsült 6-8 millió dollár helyett csaknem 32 millió dollárért (mai árfolyamon 11,8 milliárd forintért) eladott Stanről márciusban derült ki, hogy a leendő Abu Dzabi Természettudományi Múzeum ékessége lesz.

Címlapkép forrása: Getty Images