Mi az a Luna, aminek az összeomlásáról mindenki beszél?

A Luna (LUNA) és a TerraUSD (UST) a Terra hálózat két natív tokenje. Egy blokklánc-alapú projektről van szó, amelyet a dél-koreai Terra Labs fejlesztett ki. A Terra blokklánc a Cosmos SDK-ra épül; egy olyan keretrendszerre, amely lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy egyéni blokkláncokat hozzanak létre, és saját decentralizált alkalmazásokat építsenek a Terrára különböző felhasználási esetekre. Jelenleg a Terra ökoszisztéma több mint 100 ilyen natívan épített projektet tartalmaz. Ezek közé tartoznak a különböző decentralizált pénzügyi (DeFi) platformok és Web 3 alkalmazások.

A Terra ökoszisztémát Do Kwon, a Stanford Egyetem egykori informatikusa alapította, és az utóbbi időben óriási növekedésnek indult. Az UST piaci kapitalizációja a 2021-es év eleji 180 millió dollárról 2022 márciusára közel 18 milliárd dollár fölé nőtt,

eközben a Luna árfolyama 138-szorosára ugrott, és a token piaci kapitalizációja meghaladta egy ponton a 40 milliárd dollárt.

A Terra whitepaper szerint az alapítók célja az volt, hogy megvalósítsák azt, amit a bitcoin eredetileg is akart: egy peer-to-peer elektronikus készpénzrendszert. Ennek elérése érdekében a Terra egy stablecoinokon alapuló rendszert alkalmaz - olyan kriptovalutákét, amelyek értékét különböző eszközökhöz, például árucikkekhez vagy fiat valutákhoz kötik.

A Terra ökoszisztémán belül közülük messze az UST a legnépszerűbb, amely az amerikai dollár árfolyamát követi (de van eurós, jenes, angol fontos stablecoinjuk is), így eddig a hétig az UST token szorosan az 1 dolláros árfolyam körül mozgott.

Ezt a stabilitást, vagyis a dollárhoz való kötöttsége az ökoszisztéma másik tokenjének, a LUNA-nak a használatával érte el.

A Luna-nak tehát papíron létfontosságú szerepe van a Terra-n futó stablecoinok árstabilitásának fenntartásában, nem véletlenül szakadt be az UST-vel együtt az árfolyama.

A stablecoinok a kriptopénzek egy speciális típusa, amelynek árfolyamát általában egy államilag kibocsátott fiat valutához, például az amerikai dollárhoz kötik. A Terra blokkláncban lévő stablecoinok abban különböznek a más stablecoinoktól, hogy milyen módszert használnak az árfolyam stabilan tartásához.

Ahelyett, hogy az USDC-hez és az USDT-hez hasonlóan mögöttes pénzügyi eszközökkel tartanák fent az árfolyam rögzítést, az UST egy algoritmikusan stabilizált token.

Az egésznek az arbitrázshoz van köze. Ez arra a folyamatra utal, amikor a különböző tőzsdék eszközárai közötti eltérések megtalálásával kis nyereségre teszünk szert - ami végsősoron kiigazítja az árat és megszünteti az arbitrázs lehetőséget. A Luna és az UST esetében azonban ez kissé másképp működik.

Egy UST tokent minden esetben egy dollárnyi Luna tokenre lehet cserélni, és fordítva - függetlenül bármelyik token piaci árától. Ezt azért fontos megjegyezni, mert ha az UST iránti kereslet emelkedik, és az árfolyama 1 dollár fölé kerül, akkor a Luna-befektetők kockázatmentes hozamot érhetnek el, ha 1 dollárnyi Luna-t cserélnek egy UST tokenre (amely a kereslet növekedése miatt ebben a példában többet ér, mint 1 dollár).

Hasonlóképpen, ha az UST iránt alacsony a kereslet, és az ár 1 dollár alá esik, az UST-tulajdonosok 1:1 arányban Luna-ra cserélhetik az UST tokenjeiket - amelyek a ritkaságuk miatt többet érnek, és így a felhasználó újabb kockázatmentes nyereséget könyvelhet el.

Elméleti síkon tehát egy kifejezetten izgalmas ötletről van szó, azonban az igazi teszt csak akkor érkezett, amikor valóban beütött a pánik a piacon – ez egy olyan teszt volt, amit a Luna és az UST nem tudott kiállni.

Az egyik legkorábbi jele annak, hogy a stablecoin számára rosszul mennek a dolgok, az volt, amikor az UST betétek az Anchoron – egy decentralizált pénzpiacon, ami egyben a legnagyobb DeFi alkalmazás a Terrán belül - szombaton elkezdtek csökkenni. Az Anchor piacvezető, akár 20 százalékos éves hozamot kínál azoknak a felhasználóknak, akik UST-jukat a platformon helyezik el. Mielőtt az UST szombaton késő este elkezdett zuhanni, az Anchor adott otthont az UST teljes forgalomban lévő készletének mintegy 75 százalékának. Ez 14 milliárd dollárnyi UST-t jelentett a teljes 18 milliárd dolláros forgalomban lévő kínálatból.

Mivel ennyi UST volt az Anchorban, nyilvánvalóvá vált, hogy a legtöbb befektetők kizárólag azzal a céllal vásárolták a stablecoinokat, hogy zsebre vágja a hozamot.

Bár az Anchor nem kényszerült arra, hogy túlságosan jelentősen csökkentse hozamrátáit, az UST betéteken tartott pénzmennyiség a hétvége során meredeken zuhanni kezdett, 14 milliárd dollárról egészen 3 milliárd dollárig.

Az UST elsődleges csomópontjából kiáramló nagy mennyiségű pénz az egész Terra protokollba vetett bizalom masszív csökkenését jelezte.

Mivel az UST-nek az Anchoron kívül kevés más felhasználási területe van, a platformról történő tőkekivonások nagy része valószínűleg a nyílt piacon kötött ki.

A masszív eladási nyomás mind a Luna, mind az UST árfolyamának erőteljes csökkenéséhez vezetett. Végül a Luna és az UST piaci kapitalizációja felcserélődött az első alkalommal. Amikor már nem volt 1 dollár értékű Luna minden 1 dollár értékű UST-ért, néhány befektető attól tartott, hogy az egész rendszer fizetésképtelenné válhat (mivel az UST-tulajdonosoknak nem lett volna egyértelmű módja arra, hogy egy teljes körű bankroham esetén a Luna-ra "váltsanak").

Akár jogos volt ez a félelem, akár nem, nehéz elképzelni, hogy az árak zuhanórepülésének és az UST-Luna piaci értéke közti "átfordulásának" pszichológiai hatása nem okozott még további eladást a piacon.

Így jutottunk tehát el a következő grafikonokig. Az UST árfolyama a jelenleg 0,12 dollár környékén van a Coinbase adatai szerint .

A Luna pedig szinte teljesen elértéktelenedett.

A Terra validátorai most két napon belül a második alkalommal kihúzták a dugót a bajba jutott hálózatukból, New York-i idő szerint csütörtökön késő este. "A Terra blokklánc hivatalosan is leállt a 7607789-es blokknál. A Terra validátorok leállították a hálózatot, hogy tervet dolgozzanak ki a hálózat újjáépítésére" - állt a tweetben.

The Terra blockchain has officially halted at block 7607789.Terra Validators have halted the network to come up with a plan to reconstitute it. More updates to come. {:url}