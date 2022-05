Már Ukrajnának is jut a bőséges magyar napenergia-termelésből

Az utóbbi időszakban egyre kevésbé szokatlan jelenség, hogy Magyarország nettó áramexportőri pozícióba kerül a magas hazai naperőművi termelés időszakaiban. Azonban míg a kivitel eddig jellemzően a szomszédos balkáni országok felé irányult, májusban már Ukrajnába is jelentős mennyiségű villamos energiát exportáltunk, és nem is csak a napenergia-termelés csúcsidőszakaiban.

A megelőző években Magyarország az ukrán villamos energia nettó importőre volt, vagyis ha volt is időnként magyar export Ukrajna irányába, összességében jóval több áram érkezett ide, mint Magyarországról Ukrajnába. Az import mennyisége ugyan csökkenő trendet mutatott a 2018-2020-as időszakban, így Ukrajna a második helyről visszacsúszott a harmadikra a legnagyobb magyar áramimport-források között (helyet cserélve Ausztriával), de észak-keleti szomszédunk így is jóval több mint 10%-át adta a teljes magyar behozatalnak még 2020-ban is.

Forrás: MEKH, MAVIR

A 2021-es év végleges hivatalos eredménye még nem ismert, de a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) havi jelentései alapján Magyarország továbbra is nettó importőre volt az ukrán villamos energiának. Ezzel szemben idén májusban egyre gyakrabban és tartósabban fordult a helyzet, és az (úgynevezett határmetszéki) áramlás iránya, így a május 9-én kezdődő héten már szokatlan módon többnyire Magyarország felől Ukrajnába tartott a villamos energia, amint azt a MAVIR átviteli rendszerirányító grafikonján a sárga görbe is mutatja.

Forrás: MAVIR

Május 14-én szombaton kora délután például így nézett ki a Magyarország villamosenergia-fogyasztását, az azt fedező forrásokat - a hazai termelés és az import - nagyságát, valamint a szomszédos országokból érkező, vagy oda áramló teljesítmény tervezett és tényleges értékét mutató térkép.

Forrás: MAVIR

Az alaphelyzet megváltozását okozó tényezők között az ukrán-orosz háború következményeit, valamint a magyarországi napenergia-termelés növekedését kell megemlíteni.

A korábbi években az ukrán villamosenergia-rendszernek csak kis része, az úgynevezett Bursztin-sziget volt összekapcsolva az európai uniós hálózattal, méghozzá éppen Magyarországon keresztül, ez a nyugat-ukrajnai szénerőművi kapacitás ugyanis gyakorlatilag magyar exportra termelt. Ez év március 16-án azonban a teljes ukrán (és moldáv) rendszer európai uniós hálózathoz való csatlakozása ("szinkronkapcsolódása") is megtörtént, jelentős magyar közreműködéssel (mivel a magyar villamosenergia-rendszer átviteli hálózati kapcsolata volt (és maradt) a legerősebb Ukrajnával). A soron kívüli csatlakozás elsősorban egyfajta biztonsági hálót, stabilitást tud adni az ukrán villamosenergia-rendszer számára, és az adatok alapján feltételezhető is, hogy a magyar-ukrán áramforgalom irányváltása mögött nagyrészt az ukrán villamosenergia-ellátás és -infrastruktúra háborús sérülései állnak.

Általánosságban is megfigyelhető ugyanakkor, hogy a magyar napenergia-termelés növekedésével együtt Magyarország egyre gyakrabban kerül nettó áramexportőri pozícióba a szomszédos országokkal.

Forrás: MAVIR

Ez történt május 14-én szombaton is, amikor Magyarország Ausztrián és Szlovákián kívül az összes szomszédos országgal szemben exportőri pozícióba került. Bár a hazai naperőművek termelése nem döntött rekordot, de késő délelőttől délutánig az erőművi termelés jelentős részét így is a napelemparkok adták. A MAVIR alábbi grafikonján sárgával jelölt országos napenergia-termelésbe ráadásul a háztartási méretű napelemes rendszerek több 100 MW-os termelése nem is értendő bele, vagyis a napenergia súlya még az ezen ábra által jelzettnél is nagyobb lehetett. Miután nem utolsó sorban a jó idő hatására az országos villamosenergia-fogyasztás (rendszerterhelés) viszonylag alacsonyan alakult, a hazai erőművi termelés meghaladta az aktuális villamosenergia-igényt, a többlet pedig a szomszédos országok, köztük Ukrajna felé exportra került.

Forrás: MAVIR

Ez azonban összességében nem elegendő ahhoz, hogy Magyarország áramimport-függőségét érdemben csökkentse. Az idő nagy részében ugyanis Magyarország továbbra is nettó áramimportőri pozícióban van a szomszédos országokkal szemben, az időnkénti nettó export volumene pedig jelentősen elmarad a nettó importétól. Így a mérleg továbbra is negatív, Magyarország folyamatosan növekvő villamosenergia-igényének jókora részét pedig továbbra is importból kell fedezni. Az import aránya áprilisban több mint 25% volt, az év eddigi részében pedig összességében 27% fölött alakult, meghaladva a 2021 hasonló időszakában regisztrált értékeket.

Forrás: MAVIR

