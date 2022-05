Jó a hangulat a magyar tőzsdén a friss GDP-adat után

A nemzetközi piacokon is jó ma a hangulat, emellett az is segíti a magyar piacot, hogy bivalyerős volt a magyar gazdaság az idei első negyedévben a KSH friss adatai alapján. A tavalyi negyedik negyedévhez képest 2,1 százalékkal nőtt a GDP, ami kedvező teljesítménynek számít. A növekedést nagyban támogatta a szolgáltatószektor, de segített az ipari termelés is. A GDP 8,2 százalékkal nőtt (nyers adatok alapján) az előző év azonos időszakához képest, ami pozitív meglepetést jelent, a Portfolio által megkérdezett közgazdászok 7,4 százalékos bővülésre számítottak.