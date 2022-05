Kifejezetten jó napja volt a magyar tőzsdének

Portfolio 2022. május 17. 17:15

Ma napon belül végig kifejezetten jó volt a hangulat a tőzsdéken, ami részben annak volt köszönhető, hogy úgy látszik Ázsiában enyhül a koronavírus járvány, és a helyi hatóságok a korlátozások enyhítésére készülnek, ami a globális gazdaság szempontjából is pozitív fejlemény. Emellett a magyar tőzsdén az is támogatta ma az emelkedést, hogy a reggel a KSH közzétette az első negyedéves GDP-adatot, ami a várakozásokat meghaladó növekedést mutatott, ezt pedig a befektetők is kedvezően fogadták, így komoly rali alakult ki a magyar tőzsdén.