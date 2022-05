Portfolio 2022. május 19. 12:58

Nagy mozgásokat látunk ma is a tőzsdéken, az elmúlt napok mini (bear market) ralija után tegnap 4-5 százalékot estek a vezető amerikai részvényindexek, ma pedig már Európában is alaposan elromlott a hangulat, ez húzza lefelé a magyar tőzsdét is.