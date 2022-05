Mennyiért lehetne függetleníteni Magyarországot az orosz gáztól? – Itt a válasz

Évente körülbelül 40 milliárd euróval növeli a 2022-2027 közötti időszakban az EU-ban a klímavédelmi-energiaátmeneti célú közkiadások igényét az orosz gáz importjának fokozatos megszüntetése az Agora Energiewende tanulmánya szerint. Magyarország esetében a pótlólagos kiadási igények éves átlagban a 2019-es magyar GDP valamivel több mint 2%-ára, vagyis összességében közel 20 milliárd euróra rúgnak az időszak egészében. A Magyar Természetvédők Szövetsége megvizsgálta, mely területekre kellene nagyobb súlyt helyezni a hazai költési tervekben.

Az Agora Energiewende május 18-án szerdán publikálta tanulmányát, vagyis aznap, amikor az Európai Bizottság is bejelentette az EU orosz energiaimporttól való függőségének felszámolását az uniós energiaátmenet felgyorsításával célzó, REPowerEU nevű cselekvési tervét.

A nemzetközi tanácsadó szervezet tanulmánya az EU energiafüggetlenségének 2027-ig történő visszaszerzése célját szem előtt tartva vizsgálta a kérdést, az egyes tagállamok szintjén is. E szerint Magyarország esetében az addicionális állami zöld kiadási igények éves átlagban a 2019-es magyar GDP (146,07 milliárd euró valamivel több mint 2%-ára, vagyis összességében közel 20 milliárd euróra rúgnak, ha a 2022-2027-es időszakot tekintjük (a tanulmányban a 2021-2017-es időszak szerepel). A jelenlegi helyzet alapján az uniós források ennek az összegnek kevesebb mint felét, harmadát fedezik.

Míg az Agora anyaga elsősorban az orosz gázimport leépítésének költségeit vizsgálta, a napokban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az esetleges orosz olajembargó magyarországi költségeiről beszélt, hasonló nagyságú számokat említve. Szavai szerint a vezetékes orosz olajról való leválás itthon és Horvátországban együtt 280 milliárd forintos beruházással járna, és ezután 55-60%-kal megemelkedne itthon az üzemanyagok ára, ami általános áremelkedést hozna, így ennek enyhítésére a kormány egy 15-18 milliárd eurós beruházási tervet vár az Európai Bizottságtól. Ha ilyet nem tud felkínálni, ami valószínű, akkor adjanak időkorlát nélküli felmentést a vezetékes orosz kőolaj importja alól, mert csak ebben az esetben támogatjuk a hatodik uniós szankciós csomagot - mondta.

Az Agora tanulmánya (Delivering REPowerEU) szerint:

Európa energiaszuverenitásának visszaszerzése az energiahatékonysági beruházások előfinanszírozását igényli, valamint a szél- és napenergia gyorsabb felfutását. A fosszilis gázfogyasztás csökkentésének felgyorsítását célzó energiahatékonysági beruházások (épületekbe és ipari létesítményekbe), valamint a távfűtésbe, megújuló energiaforrásokba és a villamosenergia-hálózat fejlesztésébe-bővítésébe történő beruházások évente 40 milliárd euróval növelik az EU 2022-2027 közötti (zöld-éghajlatvédelmi) közkiadásait.

Minden uniós ország - beleértve a korlátozott költségvetési kapacitással rendelkező országokat is - számára lehetővé kell tenni a RePowerEU-terv megvalósítását - 100 milliárd EUR kiegészítő uniós finanszírozással (80 milliárd EUR támogatás, 20 milliárd euró hitel). A meglévő Helyreállítási és Ellenállóképességi eszköz (RRF) felhasználásával a 2022-2027 közötti időszakban rendelkezésre állnának a források és a fel nem használt RRF-hitelekkel együtt lehetővé tennék az energiaátmeneti célú beruházások gyors növelését.

A tagállamoknak felül kell vizsgálniuk az uniós alapok jelenlegi kiadási terveit, és minimalizálniuk kell a vissza nem térítendő támogatásokat, miközben maximalizálják az alternatív finanszírozási támogatási eszközök használatát. A jelenlegi uniós költségvetés (2021-2027) azonban marginális kiigazításokat tesz lehetővé, és nem nyújt elegendő finanszírozást a RePowerEU megvalósításához szükséges valamennyi beruházási típushoz.

Az RRF eszköz kiegészítése más klímavédelmi bevételekből finanszírozható. Az egyik lehetőség az adósságtörlesztés (mintegy évi 2,9 milliárd euró) 2028-2058 között, a szén-dioxid-árképzésből származó bevételek egy részének felhasználásával (carbon pricing).

A REPowerEU csomag megjelenésének napján a Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ) is nyilvánosságra hozta a maga elemzését, amelyben a magyar uniós-forrás költési terveknek az energiaátmenetre és a fosszilis függőség csökkentésére vonatkozó, a korábbinál ambiciózusabb célokhoz igazítására is javaslatokat tesz. E szerint a tagállamok között Magyarországnak is van arra lehetősége, hogy az Európai Bizottsággal való egyeztetési folyamatok és a REPowerEU kapcsán úgy hangolja át uniós-forrás költési terveit - különösen a helyreállítási tervét és operatív programjait -, hogy azok jobban szolgálják az energiabiztonságot és gyorsabb energiaátmenetet tegyenek lehetővé.

A több, mint 100 hazai környezet- és természetvédő szervezetet összefogó MTVSZ a hazai költési tervek szakmai elemzése alapján a következőket javasolja a tervekbe írni:

1. Energiahatékonyság

Támogatással elsődlegesen a hőszigeteléssel egybekötött, mélyfelújító komplex lakásenergetikai beruházásokat kell ösztönözni, mert ez biztosítja a tartós rezsicsökkentést, energiabiztonságot, a fosszilis energiától függetlenedést.

A támogatást jobban kell célozni: közel 100%-os vissza nem térítendő támogatásra az alacsony jövedelmű háztartások vannak rászorulva; a (hitelképes, illetve kezdőtőkével rendelkező) közepes/átlagos jövedelműeknek elegendő a 30-40%-os vissza nem térítendő támogatás visszatérítendő alappal/hitellel kombinálva.

A visszatérítendő támogatást a megtérülés ütemében a háztartások vissza tudják fizetni az alapba, az újratöltődik, amelyet így további háztartások igényelhetnek energiahatékonysági lakásberuházásokra, széles körben és több éven át hozzáférhető marad.

2. Megújuló energia, energiaközösségek

A támogatott megújulóenergia-közösségek alulról jövő, közösségi alapúak legyenek, és a kedvezményezettek megfelelő segítséget kapjanak közösségienergia-projektjük megtervezéséhez, megvalósításához, fejlesztéséhez és fenntartásához a közösség javára.

Az MTVSZ szerint javasolt a fűtési, elsősorban távfűtési rendszerek vonatkozásában a biomassza alkalmazásának mellőzése, és a geotermikus, illetve hőszivattyús megoldások előtérbe helyezése.

3. Fosszilis-függőség csökkentése, hidrogén

A hidrogéntermelést- és fogyasztást helyezze az energiatakarékosságot előtérbe helyező és a fennmaradó energiaszükséglet kielégítését szorgalmazó progresszív energiastratégiai kontextusba. A hidrogénnel való helyettesítést, szén-dioxid-mentesítést kizárólag 100%-ban megújuló alapú, azaz zöld hidrogénnel, és csak a nehezen dekarbonizálható szektoroknál támogassák a hazai költési tervek.

A költési tervek egyáltalán nem támogathatnak fosszilis beruházásokat, egyik fosszilisról a másikra átállásként sem (például szénről gázkazánra sem). A TOP Plusz gázkazánra való csereprogram helyett ugyane bérlakások számára energetikai mélyfelújító programra lenne szükség, hőszigeteléssel, megújuló energia alapú fűtési rendszerre cserével és nyílászárócserével.

Címlapkép: Getty Images