A paksi orosz fűtőanyagról leválásba is besegítene Brüsszel: jönnének az amerikaiak

Nemcsak az orosz olajról és gázról leválást segíti a friss REPowerEU programmal az Európai Bizottság, hanem technikai támogatást ad arra is, hogy a Paksi Atomerőmű is be tudjon szerezni az oroszok helyett máshonnan is nukleáris fűtőanyagot – derült ki a Financial Times pénteki cikkéből.

A lapnak az amerikai Westinghouse cég azt jelezte: arra törekszik, hogy megszerezze abban az öt uniós országban (Magyarország mellett Csehországban, Szlovákiában, Bulgáriában és Finnországban) a hatósági engedélyt a nukleáris fűtőanyag beszállításra, amelyekben orosz hátterű atomerőmű működik és jelenleg ezért még a Roszatomhoz tartozó TVEL-től kell venniük a nukleáris fűtőanyagot is.

Az amerikai cég 2008-ig Finnországba szállította a VV440-es típusú reaktorhoz szükséges fűtőanyagot, és akkoriban több másik tagállamban is volt engedélye erre. Most azt mondja, hogy egy felgyorsított programon dolgozik, hogy már 2023-ra abba a helyzetbe kerüljön, hogy újra mind az öt érintett tagállamba képes legyen a nukleáris fűtőanyag beszállítására. Az Európai Bizottság az engedélyezési folyamatot (tagállami hatáskör) technikai háttérsegítséggel támogatja a REPowerEU program szerint, amit szerdán mutattak be, erről bővebben:

A lap megszólaltatta Paksi Atomerőművet is, amely jelezte: törekszenek a nukleáris fűtőanyag beszállítói diverzifikációjára, igaz közben hosszú távra elegendő orosz fűtőanyagot tároltak be (a törvényi kötelezettség minimum 2 év előre, és áprilisban volt két légi hátterű beszállítás is Oroszország felől Paksra, így alaposan feltölthették a készleteket).

A nukleáris fűtőanyagbeli diverzifikációban azért is szükséges lehet előre gondolkodni az EU-ban, mert például a németek és lengyelek nagyon szorgalmazzák azt, hogy az oroszokkal való energetikai együttműködések leépítése során egy majdani szankciós csomagba az orosz fűtőanyag importjának betiltását is vegyék bele. Így az alternatívák biztosítása az ellátásbiztonsági szempontok miatt indokolt, igaz fontos, hogy a Roszatom a kiégett fűtőelemek elszállításában is szerepet vállal, míg azt egyelőre nem tudni, hogy a Wastinghouse mit vállalna.

