Készül a Mol az orosz olajcsap elzárására - Repülés közben kell átépíteni a repülőt

Ha bármilyen okból bekövetkezik a Barátság kőolajvezeték leállása, ami 2019-ben már egyébként előfordult, arra is van a Molnak forgatókönyve. Ebben az esetben hozzá lehetne nyúlni a stratégiai készlethez, de a Molnak is vannak operatív készletei, ezzel párhuzamosan a Molnak intenzifikálni kellene a tengeri beszerzést olyan szinten, amit az Adria vezeték, és a Mol finomítói elbírnak, és amit a Mol be tud szerezni. Jelenleg egy 15 elemből álló projektportfóliója van a Molnak, aminek a projekt-előkészítő dokumentációit készítik elő, ez két hónapon belül a vezetés elé kerül, megfelelő ütemezésben fogják ezeket a projekteket elindítani. Még nem eldöntött tény, hogy a Mol 2-4 éven belül átáll a nem orosz olaj feldolgozására, van egy belső döntési mechanizmus, a csapat elkezdte a munkát, készülnek a tervek, több projektet is elő kell készíteni, 2-3 hónapon belül tudnak eljutni döntésekhez, hangzott el egy háttérbeszélgetésen, ahol a Mol szakemberei beszéltek az esetleges orosz olajembargóval kapcsolatos kérdésekről.

Források, útvonalak

A háttérbeszélgetésen a Mol szakemberei röviden elmagyarázták, hogy jelenleg milyen forrásokból, milyen csatornákon keresztül szerzi be a vállalat az olajat. A Barátság kőolajvezeték Ukrajna irányából lép be Magyarországra, a Mol a fényeslitkei állomásnál veszi át az Oroszország felől érkező kőolajat. Itt van egy nemzetközileg hitelesített mérőállomás, ez mind az orosz, mind az ukrán partner jelenlétében történik. Innen a Barátság 2 vezetéken érkezik Százhalombatta irányába a kőolaj, ez a csővezeték maximális kapacitással közel 8 millió tonnát tud szállítani egy évben. A mai napig ez a legfőbb ellátója a százhalombattai finomítónak. Egy normál évben a battai finomítóban feldolgozott kőolaj 60 százaléka Oroszország felől, ezen a vezetéken érkezik, nagyjából 10 százalék a hazai termelés, és maximum 30 százalék az Adria vezetéken érkező kőolaj aránya. Százhalombattán van egy komplex fogadó és tárolórendszer, ahol a Mol tárolja a kőolajat a feldolgozás előtt.

Kőolaj az Adria kőolajvezetéken keresztül is érkezik, ez az a vezeték, ami alternatív kőolajjal tudja ellátni a százhalombattai finomítót. Az Adria vezeték ütemesen lett felépítve, kapacitásokban úgy lett megtervezve, hogy folyamatosan szűkülő kapacitással lássa el az egymás után lévő finomítókat. A sisaki finomító, majd a boszniai, illetve a szerb finomító ellátásához szükséges nagyobb kapacitás rendelkezésre áll, de a Magyarország felé érkező irány alapvetően csökkentett kapacitással bír. Jelen pillanatban ennek a kőolajvezeték-rendszernek a legszűkebb része a Sisak és Virje közötti szakaszon van. 30 kilotonna napi kapacitása van jelenleg ennek a vezetéknek, ez egy hónapban 900 kilotonna, kicsit kevesebb mint 11 millió tonna évente. Matematikailag ez így néz ki, de az operáció ennél gyakran bonyolultabb. Számolni kell ugyanis azzal, hogy a vezetékeken lehetnek karbantartások, tisztítógörényezések, hibajavítások, amik csökkentik ezeket a kapacitásokat. A magyarországi szakaszon Csurgó és Százhalombatta esetében is erről a csaknem 11 millió tonnáról beszélünk, annyi plusszal, hogy az elmúlt években történt beruházások egyik fókuszterülete az volt, hogy Csurgón tudja a Mol adalékolni az ott beérkező kőolajat egy ún. DRA adalékkal, ami súrlódáscsökkentő, és az átnyomható kőolajmennyiséget növeli. Ez jelen pillanatban egy elméleti lehetőség abból fakadóan, hogy a Sisak és Virje közötti szakaszon nem a Mol az üzemeltető, hanem a horvát JANAF, amely ezt nem tudná magasabb szinten megtáplálni, mint ez a 11 millió tonna. Ez elsősorban a csővezeték állapotából adódik.

Mindez azért problémás, mert ha a Barátság csővezetéken megszűnne az ellátás, az Adria 11 millió tonnás kapacitása nem elegendő a százhalombattai és pozsonyi finomító összesen mintegy évi 14 millió tonnás kőolajigényének kielégítésére.

Hiszen egy ilyen esetben a Molnak nem kizárólag a battai finomító ellátása a feladata, hanem az egész régiós ellátási láncot kell figyelembe vennie, a szlovák finomító ellátása ugyanolyan fontos a Mol számára. A finomítókapacitással megegyező, 6 millió tonna/év körüli éves kapacitás a Barátság 1 kőolajvezeték fejlesztése, ami 2015-ben fejeződött be, látja el, hogy ott amennyiben Százhalombattán megfelelő mennyiségű kőolaj érkezik, azt tudja tovább nyomni a Mol a rendszereken a Barátság 1-en a pozsonyi finomító felé. A szlovákiai szakasz szintén nem molos tulajdon, a Transpetrol vállalat üzemelteti, velük is nagyon szoros az operatív együttműködés.

Kőolajbeszerzés

Az elmúlt 50-60 évben az orosz volt a Mol fő kőolaja, időnként voltak szállítások az Adrián, de 2014-ben kezdtek el egy komplex beruházási programot, 170 millió dollárt költött el a Mol arra, hogy bővítsék az Adria kőolajvezeték kapacitását, de tartálykapacitásokat is kiépítettek. 2016-ban mondta ki a Mol azt a stratégiai célt, hogy meglegyen a képesség arra, hogy 30 százalékot tudjon tengerről beszerezni, ezt el is érte a vállalat.

Egy speciális optimalizációs programmal vizsgálják meg először a kőolajakat, hogy melyik az, amelyik stimmelhet a Mol rendszereiben, és aztán haladnak tovább, szűkítve a sort, amelyik ígéretesnek tűnik, abból vesznek mintát, letesztelik laboratóriumban, , tesztelik a kompatibilitását egyéb kőolajfajtákkal, legfőképpen az orosszal. Ami ezeken a vizsgákon átmegy, azokat vásárolják meg.

Hogy ez stratégiai irány lett, annak két oka van:

Az egyik, hogy ez egy pénzügyi szempont, optimalizáltak a tengeri és az orosz olaj között,

másrészt ez egy ellátásbiztonsági kérdés is.

Az elmúlt 8 évben mintegy tíz féle tengeri grade-et próbált ki a Mol, így érték el ezt a közel 30 százalékos képességet. 2019-ben történt, hogy az orosz olaj klórral volt szennyezve, ez okozott fennakadást a Barátság északi ágán, Németországban, Lengyelországban, Fehéroroszországban, de ugyanúgy délen is, Magyarországon, Csehországban és Szlovákiában, le is kellett állítani a szállításokat. Volt viszont készlete a Molnak az orosz olajból, volt stratégiai készlet is, ezt el tudták keveri az orosz olajjal. Akkor kezdtek el új grade-eket kipróbálni, ami többek között azzal a tanulsággal is járt, hogy nem minden olajtípus működik a Mol finomítóiban a keverés után: a Mol vásárolt dél- és észak-amerikai grade-eket is, például dél-amerikai Vasconiát és észak-amerikai WTI-t, ez viszont egy olyan mixet eredményezett, hogy azt nem tudták bedolgozni a dunai finomítóban, el kellett hígítani. Akkor a kőolaj az Adria vezetékben parkolt fél évig, amíg megtalálták a módját, hogy hogyan tudják feldolgozni. Ez a tesztelés viszont megmutatta, hogy jó, hogy érkezhet olaj a Földközi-tengerről, de azt is, hogy mennyire óvatosan kell bánni ezekkel a grade-ekkel.

Az alternatív kőolajakat három csoportba osztják a Molnál, az egyik, amivel már van tapasztalatuk, ott konkrétan látják, hogy milyen minőségben, milyen korátok között tudják feldolgozni. Ebből meghatároztak egy olyan keveréket, amit egy esetleges azonnali embargónál tudnának aktiválni, és viszonylag nagy biztonsággal 70, illetve 80 százalékos kapacitással tudnának feldolgozni.

A következő csoport, amit még nem dolgoztak fel, de mintákkal rendelkeznek a laborokban, és be tudják őket vizsgálni, ami egy középtávú megoldás előkészítése.

Ezen kívül van elég jelentős számú potenciális kőolaj, amikből termékmintákat kell szerezni és további vizsgálatokat végezni.

Ha jön az embargó, akkor egy fokozatos átmenet úgy képzelhető el, hogy a Mol összekeveri a rendelkezésre álló orosz készleteivel az első kosárból választott kőolajakat, ezzel biztonságos alapműködést tudnak elérni.

Komoly logisztikai kihívás is azonban a tengeri olaj beszerzése. A tengeri olaj tankerekkel érkezik a horvátországi terminálra, ami Krk szigeten található. Egy tanker 80-100 ezer tonna olajat szállít, de vannak ennél nagyobb hajók is. Jelenleg hetente egy hajónyi olajat dolgoz fel a Mol, de ha teljes mértékben át kellene állni a nem orosz olajra, akkor 2-3 naponta kellene egy tankhajónak beérkezni a kikötőbe, ez jóval kifeszítettebb logisztikai tevékenységgel jár.

Fontos kérdés az is, hogy mennyivel drágább a tengeri olaj logisztikája. A tengeri szállításnak tőzsdei jegyzése van, így ez relatíve transzparens az iparág szereplői számára, ez az ár az elmúlt hónapokban meredeken emelkedett. Ezen felül a csővezeték használatának van egy tranzitdíja, amit kifizet a Mol a horvát JANAF-nak, de van kikötői díj is, le is kell fejteni a hajót, be kell tenni tartályba az olajat, keverni, ezeknek mind van költsége. A Mol szerint nehéz pontos számot mondani, de az biztos, hogy a csővezetékhez képest a tengeri szállítás drágább.

Átállás

A Mol az elmúlt 8 év tapasztalatait is felhasználja akkor, amikor átáll egy esetleges krízismódra. Az elmúlt években igyekeztek sok kőolajat feldolgozni a technológiai rendszerükben, és beazonosították a kritikus pontokat, keresztmetszeteket, három dolog köré csoportosították a projektjeiket:

Az egyik az alapanyag-ellátás kérdésköre, az itt jelentkező 700 millió dolláros beruházási igényben a logisztikai rendszerek fejlesztése is benne van. Mind a Barátság, mind az Adria irányából meglévő ellátásról át kellett állnia elméletben egy egyirányú ellátásra a Molnak, ami mind a finomítóban rendelkezésre álló készleteket, mind a csőkapcsolatokat, mind az üzemközi és készterméktároló kapacitásokat érinti.

A másik nagy terület, hogy a Barátság 2 vezetéken érkező kőolaj közel 60 kőolajmező termeléséből kevert, átlagos minőségű kőolaj, aminek a minősége évtizedek alatt alig változott. Ehhez képest a tengeri beszállításnak a minősége jóval nagyobb tartományban mozog. Fel kell készülni erre, hiszen az egész finomítót a Mol nem akarja átalakítani, azért, hogy a lehető legnagyobb stabilitással tudja az üzemeit működtetni, és minőség szempontjából a lehető legnagyobb állandóságot biztosítsa.

A harmadik pedig a technológia. Teljesen megegyező tulajdonságú olajokat nem fognak tudni kikeverni, a Mol nem tengerparti finomító, ami évtizedek óta erre az üzemmódra van ráállítva, nincs olyan infrastruktúrája a vállalatnak, hogy 8-10 különböző grade-ből keverjen ki egy állandó minőséget. Ezért fel kell készítenie a vállalatnak a technológiáját arra, hogy ezek a minőségek nagyobb sávban mozognak, akár a korrózió, akár a lerakódás szempontjából, vagy hogy más szennyező elemek ne okozzanak károsodást a rendszerben. Mindezt úgy kell megtennie a Molnak, hogy a technológiát működtetni kell, a piacot el kell látni termékkel, veszélyes, nagy nyomású, magas hőmérsékletű technológiákról beszélünk, ezeket nem lehet sem egyszerre, sem akármilyen időpontban leállítani, mondták a Mol szakemberei.

Gyakorlatilag repülés közben kell átépíteni a repülőt, ehhez nagyon gondos előkészítés, tervezés szükséges,

hangzott el a beszélgetésen.

A Mol szakemberei azt is elmondták, hogy mindig a legrosszabb esetre készül fel a Mol, nem tudnak elképzelni átmeneti állapotot. Ha egy üzemet fel kell készíteniük arra, hogy egy eltérő minőségű alapanyag feldolgozására legyen alkalmas, akkor azt végre kell hajtani. Nem tudják azt csinálni, hogy csak beruháznak, amíg elmúlik ez a krízishelyzet, aztán visszatérnek a régi működéshez. Azok az infrastruktúrák, amiket megépítenek, itt fognak maradni akkor is, ha visszaáll a háború előtti helyzet, és újra lehet orosz olajat feldolgozni, fogalmaztak.

Vannak olyan beruházásai a Molnak, amik már zajlanak. Szeptemberben fognak átadni egy technológiai részegységet, ami arra szolgál, hogy a tengeren érkező kőolajak egy részéből a korrozív komponenseket el tudják távolítani. A 30-35 és a 100 százalék nem orosz olaj feldolgozása között jelentős technológiai és operációs különbség van.

Jelenleg egy 15 elemből álló projektportfóliója van a Molnak, aminek a projekt-előkészítő dokumentációit készítik elő, ez két hónapon belül a vezetés elé kerül, és megfelelő ütemezésben fogják ezeket a projekteket elindítani.

Még nem eldöntött tény, hogy a Mol 2-4 éven belül átáll a nem orosz olaj feldolgozására, van egy belső döntési mechanizmus, a csapat elkezdte a munkát, készülnek a tervek, több projektet is elő kell készíteni, 2-3 hónapon belül tudnak eljutni döntésekhez. Itt egy redundáns infrastruktúrát kell felépíteni, szigorúan véve piaci alapon ezeket nem biztos, hogy megcsinálná egy tőzsdei vállalat. Ha ellátásbiztonsági kockázat miatt kell megoldani, ennek a finanszírozása is más minősítés alá esik.

A Mol úgy készül, hogy amennyiben embargóra kerül sor, és nem dolgozhat fel orosz olajat a finomítóiban, akkor képessé tegyék ezeket erre. A Mol szakemberei szerint kb. két hónap múlva lesznek ott, hogy az első frontend anyagaik erről elkészülnek, ami egy elég pontos projektspecifikáció, úgy készülnek, hogy az idei üzleti tervezési periódusban pontos számokat tudjanak jóváhagyatni a felső vezetéssel ezekre a projektekre. Ennek a dokumentációnak a része lesz egy pontos ütemterv is.

Szijjártó Péter az Adria vezeték kiszélesítése kapcsán 200 millió eurós beruházásról beszélt nemrég, ami a Mol szerint a JANAF számítása. Ez nem a magyarországi szakaszra vonatkozik, viszont van beruházásigénye a Mol által kommunikált csomagnak is, de ezek kisebb tételek ennél. A szivattyúállomások, nyomásfokozó állomások építése, illetve szivattyúcserék, és az Adria vezetéken meglévő, már detektált hibahelyek, ami a normál operáció része, ezeknek a csőszakaszoknak a kiváltása most a feladat.

Mi van, ha?

Ha bármilyen okból bekövetkezik a Barátság kőolajvezeték leállása, ami 2019-ben már bekövetkezett, arra is van a Molnak forgatókönyve. Ebben az esetben egyrészt minden országnak van stratégiai készlete, ami 90 napra elegendő kőolajat és kőolajszármazékot tartalmaz, jó eséllyel ehhez kellene nyúlni, de a Molnak is vannak operatív készletei, ez alapesetben pár napra elegendő. A feladat ebben a helyzetben az lenne, hogy a Molnak intenzifikálni kellene a tengeri beszerzést olyan szinten, amit a vezeték, a finomító elbír, és amit a Mol be tud szerezni. Abban az esetben, ha egyáltalán nincs orosz olaj, a tengerről kell behozni alternatív olajat, akkor fennáll a logisztikai probléma, nem tud olyan mennyiségű nyersolaj eljutni a finomítóba, és fellép a másik probléma, hogy a más kőolajból finomított termékek kihozatala szintén más lesz.

Van egy olyan forgatókönyv is, ha mondjuk a Barátság kőolajvezetéken keresztül már nem érkezik olaj, de orosz olaj a tengeren keresztül még elérhető, ebben az esetben kapacitáscsökkentéssel tudna működni a Mol a logisztikai keresztmetszet probléma miatt, nem tud ugyanis annyi orosz olajat felhozni az Adrián, amennyire szükség lenne. Ennek az eredménye az lenne, hogy kisebb kapacitásokkal működnek a finomítók, és kevesebb terméket tudna előállítani a Mol. A számítások szerint kb. 20 százalékkal csökkenne a termékkihozatal.

Üzemanyagellátás

A magyarországi saját üzemanyagtermelésének egy részét a Mol exportálja, de jelentős részben saját hálózatába, Romániába, Szlovéniába, Szerbiába, vagyis ez nem klasszikus export. A szlovák finomítóban többletet gyártanak, a főleg gázolajtöbbletet exportálja a Mol Csoport Dél-Lengyelországba, Ausztriába és Csehországba.

A magyarországi piacon március közepi időszak volt a legfeszítettebb üzemanyag-ellátás tekintetében. Azóta történtek jogszabályi változások is, a nagynyomású kutakon piaci árazással lehet üzemanyagot vételezni, illetve a nagykereskedelemben is nem a szabályozott ár érvényesül, ez pedig megindított valamilyen mértékű importot. De ez nem áll azon a szinten, ami korábban volt, a különbözetet alapvetően a Molnak kell pótolnia. Ennek érdekében a másodlagos logisztikai kapacitásait maximalizálta a vállalat. Ez nem úgy néz ki, hogy a Mol szeretne venni még 20 tankautót, és akkor azok azonnal rendelkezésre állnak, egy új tankautónak jelen pillanatban 18-24 hónapos átfutási ideje van, de alvállalkozókkal, illetve a meglévő kapacitások maximális kihasználásával, munkarendsűrítéssel, hétvégi kiszállításokkal oldja meg a helyzetet a Mol.

Próbál még sofőröket szerezni a Mol, illetve pár új tankautó is megérkezett a 2021 elején megrendeltek közül, de alapvetően megmozgatni a rendszert, léptékében megnövelni a kapacitást egyik hétről a másikra nem tudják.

Címlapkép: Martin Divisek/Bloomberg via Getty Images