Rékasi Tibor: piszok frusztrált vagyok attól, ahol jelenleg van a Magyar Telekom árfolyama

A Magyar Telekom részvényárfolyama nagyjából ott áll, mint 10 éve, persze közben fizetett osztalékot is a vállalat, és voltak nagyobb kilengések az árfolyamban, de az még mindig a 400 forintos szint közelében áll. Ez pedig borzasztóan zavarja a kisrészvényeseket, akik az elmúlt hónapokban hallatták a hangjukat, nemrég sokáig emlékezetes közgyűlésen keltek ki azért, mert a Magyar Telekom nem úgy, és nem annyi osztalékot fizet, mint amennyit fizethetne. De az árfolyam alakulásával nem csak a részvényesek, a Magyar Telekom vezérigazgatója sem elégedett, Rékasi Tibor, a vállalat vezérigazgatója a Portfolio-nak elmondta, hogy piszok frusztrált attól, ahol jelenleg van az árfolyam, miközben minden mutatóban sokkal jobb a vállalat, mint néhány éve, mégsem sikerült az árfolyamot feljebb tornászni. Rékasi Tiborral többek között a magyarországi és az észak-macedón távközlési piaci versenyhelyzetről, az osztalékról, a részvényárfolyamról és a kilátásokról is beszéltünk.

Portfolio Digital Transformation 2022 Gonda Gábor, a T-Systems Magyarország vezérigazgatója is részt vesz június 1-jei Digital Transformation konferenciánkon, ahol a hazai vállalatok digitális fejlődésének kérdése lesz a fókuszban. Regisztráció és részletek itt!

Működés, növekedés, költségek

Múlt héten tették közzé a Magyar Telekom legfrissebb számait, azok alapján kifejezetten jól megy a cégnek. Az első negyedévben is nőtt az ügyfélállomány, a vezetékes és a mobil szegmensben is. A versenytársak kárára nőnek, vagy még mindig bővül a piac?

Is-is. Az elmúlt években nagyon sokat tettünk azért, hogy jó ügyfél-elégedettséget érjünk el. Amit ennek érdekében tettünk, az az intenzív hálózatépítés, mostanra 3,1 millió otthonhoz és vállalkozáshoz ér el a gigabites hálózatunk, és több mint egymillióra bővült azon ügyfeleink száma, akik már optikai kapcsolattal csatlakoznak hozzánk. Bővült 6%-kal a TV-előfizetőink száma is, ott is mind kínált tartalomban, mind minőségben és technológiai értelemben is nagyon jó szolgáltatást adunk. A szerződéskötés folyamata, a problémák kezelése terén is sokat fejlődtünk. Visszatérve az eredeti kérdéséhez, vannak olyan alszegmensei a telco piacnak, amelyek bővülnek, főleg a beruházások mentén, de az a nagy fokú ügyfélszám-növekedés, ami a régi időket jellemezte, már nincs Magyarországon. Sokkal inkább a felhasználók étvágya nő azáltal, hogy nagyobb sávszélességű internetet keresnek, vagy a tévénél több csatornát szeretnének nézni. Persze nagyon büszkék vagyunk rá, hogy mindezt tőlünk kérik és köszönjük is az ügyfeleknek. Ez egy nagyon jó visszacsatolás, és a háttérben nagyon sokat dolgozunk azon, hogy ezzel együtt egyszerűbbé váljunk. Ez kulcskérdés abból a szempontból, hogy milyen a szolgáltatási élmény, akár a call centerünket hívja valaki, akár az interneten szeretne velünk szerződni vagy egy problémát bejelenteni.

A készülékértékesítések is hasítanak, tavaly a Magyar Telekom webshopjából rendeltek a legnagyobb értékben mobiltelefont és tabletet a magyar nyelvű webáruházak közül. A teljes online kiskereskedelmi piac 2,3 százalékát adja a Magyar Telekom, ezzel az ötödik legnagyobb hazai online szereplő. Itt mik a trendek, mire számítanak idén?

Nagy kérdés, hogy az év hátralévő részében hogyan alakul a háztartások fogyasztása Magyarországon. Az első negyedév kiemelkedő volt, de nyakunkon van egy potenciális válság, nem mernék jósolni, hogy ez hogyan hat ki a háztartásokra, de lesz hatása, és annak mértéke majd a második, harmadik negyedévben fog kiderülni. Ez kihat a készülékvásárlásokra is, ott minimum a vásárlások elhalasztásával lehet számolni. Összességében azonban optimista vagyok, nem készülünk nagy megtorpanásra, de egy gazdasági lassulás kihathat főként a nagy értékű eszközöknek a vásárlására. Egyébként átrendeződött ez a piac az elmúlt években, volt olyan kínai gyártó, amelyik nagyon előkelő helyen volt Magyarországon, és visszaszorult, de jöttek helyette más kínai gyártók, akik viszont nagyon szépen növekednek. A mobiltelefonoknál kellően széles a kínálatunk a prémium készülékeknél, a középszegmensben és az olcsó telefonoknál is. A 3G-kivezetés kapcsán csatlakoztunk az NMHH Netre Fel! programjához. Ez a készülékcsere program, ami a régi, legfeljebb 2G vagy 3G-képes készülékek cseréjét támogatja, jól működik, azt látjuk, hogy leginkább azok a felhasználók cserélik le a készülékeiket, akik a 3G-t internetezésre is használták, akik csak telefonálnak a mobiljukon, azoknak ez nem annyira fontos, mert erre később is képesek lesznek ezek a készülékek.

Említette a növekedés háttereként a hálózatfejlesztést, ott mik lesznek a fókuszterületek 2022-ben?

Mind a vezetékes, mind a mobil hálózat fejlesztése évek óta fókuszban van, idén is ez a tendencia érvényesül. Nagyságrendileg ugyanannyi gigabites hálózati pontot fogunk kiépíteni idén, mint tavaly. Ez most már több mint 90 százalékban új optikai hálózat építését jelenti, hiszen a kábelhálózataink nagy részét az elmúlt években upgrade-eltük, és ezeken a helyeken ott is képesek vagyunk gigabites sebességet nyújtani. A mobilban pedig a modernizáció a cél, kapacitásnövelés és a teljes 4G-hálózatunk 5G-képessé tétele, mindez egy átfogó, több éves modernizációs programba szervezve. Talán idén egy kicsit nagyobb lépést tudunk ebben tenni, mint tavaly. Ez egyébként egy előretekintő beruházás, tehát nem arról van szó, hogy be vagyunk szorulva, vagy kapacitáshiányunk lenne, hanem a jövőbe fektetünk itt is.

Észak-Macedóniában milyen területeken jöhetnek beruházások, főként annak fényében, hogy a Telekom Srbija bejelentette, hogy idén belép az észak-macedóniai mobilpiacra.

Valóban, Észak-Macedóniában fontos téma a harmadik mobilszolgáltató érkezése, de ott is van egy beruházási programunk, amelynek az a célja, hogy javítsuk a hálózat minőségét mind a mobil, mind a vezetékes hálózatnál, illetve zajlik a hálózat építése, ezért sok capexet költünk.

A legutóbbi gyorsjelentésben általánosságban is írtak az inflációs nyomásról, az észak-macedón leánycég kapcsán az idei kockázati tényezők között is. Milyen csatornákon keresztül érzékelik a magas inflációt, milyen mértékben tudják áthárítani az ügyfelekre?

Az infláció egy kockázat, de most már bőven tény is mind a két országban. Gyakorlatilag minden költségkategóriában érint minket, de ha ki kell emelnem hármat, akkor a bérköltségekről, az energiaköltségekről és a vásárolt termékek, szolgáltatások árának az emelkedéséről érdemes beszélni. Az első kettő hatása gyakorlatilag mindenben érzékelhető. Eddig ezt nem érvényesítettük az árainkban, hogy mikor jön el az a pont, amikor kénytelenek leszünk, ezt nem tudom megmondani, de ha a magas infláció velünk marad, akkor annak kezelésére előbb-utóbb megoldást kell találnunk. Mi abban hiszünk, hogy inkább többletszolgáltatást nyújtunk, azt viszont magasabb áron. A felhasználók ezt jobban értékelik, mintha csak árat emelnénk.

A személyi költségek tovább csökkentek az első negyedévben, annak ellenére, hogy volt általános béremelés, viszont a dolgozói létszám tovább csökkent. Várható idén további létszámcsökkentés?

Nem készülünk erre. Tavaly eljutottunk egy olyan létszámhoz, ami a tevékenység változása, kiszervezése vagy egy leányvállalat értékesítése kapcsán változhat, de nem cél, hogy az inflációra úgy reagáljunk, hogy elküldünk munkatársakat. Inkább arra készülünk, hogy minél jobban és hosszabb távra, a generációs váltásokat jól menedzselve tudjuk az új munkaerőt is bevonzani a Magyar Telekomhoz. Tavaly már ezen az úton haladtunk, és látszik, hogy ez működik.

Mennyire erős a bérinflációs nyomás?

A bérek most minden területen elszállnak, elég erős versenyhelyzet van ma Magyarországon, főleg a kurrens szakmákban. Nálunk is hamarosan kezdődnek a belső tárgyalások a munkavállalók képviselőivel erről.

Mostanra gyakorlatilag alig maradt olyan iparág, amelyet ne érintene kisebb-nagyobb mértékben a globális ellátási láncok akadozása. A Magyar Telekomot ez hogy érinti?

Eddig viszonylag jól menedzseltük ezt a problémát, az ügyfeleink nem érzékelték. Olyan jellegű problémáink nincsenek, hogy például a hálózati bővítéseink mentén megjelenünk valahol egy új optikai hálózattal, és valaki szerződne velünk televízió szolgáltatásra, és mi ne lennénk képesek boxot adni neki. Viszont az is igaz, hogy iszonyatos munka volt az, hogy ezeket az eszközöket időben lekössük, hogy most rendelkezésre álljanak. Bízom abban, hogy ezt továbbra is tudjuk majd menedzselni. Kockázataink vannak, de nem számolunk azzal, hogy adott esetben vissza kell fognunk a beruházásainkat, mert nem tudunk ügyfélbekötéseket végrehajtani.

Egy másik terület az általunk forgalmazott készülékek értékesítése. Ott például a mobiltelefonok piaca dinamikusan változik, az egyik gyártónál jelentkeznek ellátási problémák, másoknál nem, csúszások viszont mindenhol előfordulhatnak. A gyártók ezt elég jól kezelik, ugyan nekünk is fáj, ha nem tudunk megfelelő készüléket adni az ügyfeleknek, de a gyártóknak még jobban fáj a hiány, viszont ők viszonylag transzparensen menedzselik globálisan a készleteiket. Arra számítok, hogy nagyon nagy megakadások nem lesznek, maximum eltolódik egy-egy új modell bejelentése, később érkezik Magyarországra, vagy az első szállítmánnyal kevesebb készülék érkezik. Az elmúlt években ezeket már tapasztaltuk, és ezek felkészítettek minket arra, hogy hogyan lehet ezt kezelni. Most a háború okozta feszültség és hatás persze nem segít ezen, de az elmúlt években is velünk volt így vagy úgy a beszállítói láncok fennakadása. Van egy harmadik terület, amiről még érdemes beszélni, a projektalapú, elsősorban IT üzleteinket érintő beszerzési problémák. Nagyon sokféle informatikai eszközt vagy akár erőforrást értékesítünk, ott pedig projektről projektre kell megvizsgálni, mit, hogyan szerzünk be. Ott gyakran tapasztaljuk, hogy nem elérhetők bizonyos eszközök, vagy hirtelen csak egy újabb verzió érhető el belőlük, vagy a terméklistán mondjuk tíz tétel szerepel, és abból valamit már nem lehet rendelni.

Verseny, közbeszerzések, új mobilszolgáltatók

A Vodafone a UPC felvásárlást követően klasszikus konvergens szolgáltató lett, a Yettel is elkezdett vezetékes lábat növeszteni, a 4iG/DIGI-nek is nyilvánvalóan lesznek mobilpiaci ambíciói. Hogyan hat a magyarországi versenyhelyzet a Magyar Telekomra?

Inspirálóan. Nem új, ami történik, számítottunk arra, hogy a Telenor Magyarország eljut egy márkaváltásig, de a UPC-Vodafone egyesülés sem derült égből villámcsapás volt, és a 4iG is többször elmondta, hogy ezen a piacon szeretne terjeszkedni. A mi válaszunk az ilyen kompetitív kihívásokra hagyományosan abból fakad, ahogy a piachoz állunk. Megerősítettük a technológiai befektetéseinket, és nagyon figyelünk a márkára, ezzel sokkal jobban törődünk, mint 5-7 évvel ezelőtt. Ez is érezhetően hozzájárul a sikereinkhez. Ma Magyarországon egy erős piaci helyzetben vagyunk, és eközben még fejlődni is tudunk. Nyilván a telekommunikációs piac sajátja, hogy már nincsenek óriási változások a részesedésekben, de abszolút elégedettek vagyunk azzal, amit elértünk. Nem látjuk, hogy lenne olyan veszély, ami miatt változtatnunk kellene a stratégiánkon.

A 4iG jól szerepel a közbeszerzéseken, ennek fényében mi várható a Magyar Telekom rendszerintegráció/IT bevételeiben?

Valóban, ezen a területen egyértelműen erősödött a verseny az elmúlt években. Ha az államigazgatásból direkt és indirekt érkező bevételeinket nézzük, ezek az utóbbi időszakban csökkentek. Hogy a visszaesés meddig tarthat, azt nehéz megmondani, a bevételek alakulása részben az uniós finanszírozási ciklushoz is kötődik. Azt gondolom, hogy ha Magyarország újra hozzájut az EU-s forrásokhoz, másrészt elindul az új ciklus, amiben már a monetary fund típusú forrásokat is elkezdi költeni az ország, akkor lehet majd megítélni, hogy milyen hatása van a versenyhelyzetre.

A DIGI a hét elején árat emelt. Hogy alakíthatja át ez a lépés a piacot? Hogyan reagál erre a Magyar Telekom?

A magyar piacon a felhasználók szempontjából óriási szerencse, hogy az elmúlt években alapvetően egy technológiai minőségen alapuló verseny alakult ki a távközlésben, főként a mobil szegmensben látszott jól, ahol a szolgáltatók üzenetei a lefedettségről, a 4G-ről, az 5G-ről, a minőségről szóltak. Ez fontos dolog, ezért van az, hogy mindenki tud újra és újra beruházni. Ha más EU-s országokkal összehasonlítjuk magunkat, például az optikai hálózatok terén, hogy a háztartások hány százalékában érhető el, kifejezetten előkelő helyen állunk. Ez nem jöhetett volna létre, ha nincs a technológiai minőség központú verseny. Úgy látjuk, hogy a DIGI is ezt ismerte fel. Nagyon sokáig működött, amit ők csináltak, hogy olcsó, egyszerű szolgáltatást nyújtanak, de az utóbbi egy-két évben látszik, hogy a technológiai verseny megjelent a vezetékes hálózatokban is.

A DIGI-nek az egyik nagy problémája, hogy nincs mobilfrekvenciája, ezért nem tud értelmezhető ügyfélbázist építeni a mobil szegmensben. Nagy kérdés, hogyan oldják meg ezt a problémát, mondjuk akvizícióval vagy akár valamilyen együttműködéssel az egyik versenytárssal. Utóbbira, egy kereskedelmi megállapodásra nyitott lenne a Magyar Telekom?

Az nagy kérdés, hogy tud-e, és akar-e frekvenciához jutni a DIGI, mert az rengeteg beruházással is jár. Dönthet úgy, hogy akvizíció útján próbál mobil lábat növeszteni, de kereskedelmi megállapodást is köthetnek. Az biztos, hogy az integrált szolgáltatások felé való lépésekhez valamilyen módon mobil hálózatot kell erősíteni, biztosan megvan erre a stratégiájuk.

Észak-Macedóniában is erősödhet a verseny, a Telekom Srbija bejelentette, hogy 2022 második negyedévében be kíván lépni az észak-macedóniai mobilpiacra. Ott mire számítanak? Hogyan készültek fel a versenyre?

Egyelőre kivárunk. Az alapforgatókönyvünk az, hogy ami Magyarországon működik, azt szeretnénk Észak-Macedóniában is megvalósítani. Egyszerűsíteni, a márkával foglalkozni, a technológiai beruházásokat erősíteni, hogy az ügyfelek összekössék a márkánkat, az általunk nyújtott szolgáltatást és a technológiát azzal a kiemelkedő minőséggel és szolgáltatásélménnyel, ami miatt velünk maradnak. Hogy egy ennél precízebb kereskedelmi stratégiával hogyan reagálunk egy új versenytársra, azt majd akkor lehet értelmesen kidolgozni, amikor már látjuk, hogy ő hogyan viselkedik.

Közgyűlés, osztalék, eladósodottság

A Magyar Telekommal kapcsolatos hírek nagyrészt az osztalékról szóltak az elmúlt hónapokban, kisrészvényesek többek között azt akarták elérni, hogy fizessen több osztalékot a vállalat, ennek a legutóbbi, rendkívül feszült hangulatú közgyűlésen hangot is adtak. Hogyan élte meg azt az eseményt?

Energikus hangvételű volt. Annak idején, amikor vezérigazgató lettem, tartottunk egy közgyűlést, utána a Covid miatt két évig nem volt közgyűlésünk, így nekem az idei volt a második. A kettőt összehasonlítva nyilván nagyon más volt a két esemény. Hosszában is és energiaszintjében is. Én örülök a magas energiaszintű közgyűlésnek, mert akkor nem kötelező gyakorlatként éli meg az ember, hanem valódi viták és beszélgetések vannak. Üdvözlöm azt is, hogy vannak olyan kisrészvényeseink is, akik kiállnak a jogaikért, és ezt korrekt módon teszik. Ebből a szempontból sem panaszkodhatunk. Amit ők képviselnek, megértjük, ugyanakkor nekünk is megvolt, megvan az álláspontunk, ezt kellett ott normálisan átbeszélni. Nem mondom, hogy mindenki úgy ment haza, hogy ez volt élete legjobb élménye, de időnként fel kell vállalnunk a konfliktusokat.

Valódi vitát és beszélgetéseket említett, a kisrészvényesek szerint pont ez nem volt.

Nem érzem úgy, hogy ne lett volna párbeszéd. A Hold Alapkezelő a nyílt levele kapcsán minket több körben keresett meg, volt párbeszéd. Nem a közgyűlés volt ennek az egyetlen helyszíne. Tény, hogy nem mindenben értettünk egyet, de nem gondolom, hogy nem adtuk meg a lehetőséget arra, hogy elmondják az álláspontjukat, ne ültünk volna le velük újra és újra. Ennek ellenére megértem, ami a közgyűlésen történt, és hogy korábban is kiálltak több potenciális döntési javaslatuk mellett.

A Magyar Telekomnak újra van osztalékpolitikája, igaz, nem egészen olyan, mint amit a kisrészvényesek szerettek volna. Miért egy korrigált profithoz, és nem az eladósodottsághoz kötik a Magyar Telekom osztalékfizetését?

Évekig dolgoztunk azon, hogy elő tudjunk állni egy olyan előrejelzéssel, ami az előzőekhez képest jóval nagyobb transzparenciát nyújt a jövőre. Büszkék vagyunk arra, hogy ezt sikerült összerakni. Amikor ezt közzétettük, a sajtó elsőre jól is fogadta. A Hold saját maga is erősen képviselte az álláspontját, ami át is jött a sajtóban, meg a fórumokon is, és ez összességében befolyásolta, hogy a kisrészvényesek hogyan fogadják. Szerintem ugyanakkor hatalmas előrelépés ez a részvényesi javadalmazási politika, ami a múlt évre még nem vonatkozott, viszont az ideire már fog, és ahogy megyünk előre, meg fogjuk tudni nyugtatni a befektetőket, hogy ez valóban a kiszámíthatóság irányába tett fontos lépés. Azt látni kell, hogy az optimális tőkeszerkezet azért nagy mértékben függ az elérhető finanszírozás költségétől. Jelenleg Magyarországon a kamatok meredeken emelkednek, és az inflációs nyomás már akkor látszott, amikor az Igazgatóság a részvényesi javadalmazási politikáról döntött idén februárban. Az Igazgatóság úgy gondolta, hogy ez nem egy megfelelő időszak a megcélzott tőkeszerkezet tartományának meghatározására, vagy olyan szerkezetű osztalékpolitika meghatározására, amit a Hold Alapkezelő által kért változtatások indikálnak.

A nettó adósság/EBITDA március végén már csak 1,89-en állt. Hol lenne ön szerint ennek az optimuma? Cél az, hogy még tovább csökkenjen a mostani szintről?

A kiemelt céljaink között ez nem szerepel.

Mit szól a kisrészvényesek azon felvetéséhez, hogy a vállalat vezetőinek javadalmazását a Magyar Telekom, és ne a Deutsche Telekom részvényárfolyamának alakulásához kössék?

Korábban volt résztulajdonosi programja a Magyar Telekomnak, a menedzsment és a munkavállalók bevonásával, de nem láttuk úgy, hogy ez megfelelő módja a motiváció növelésének. Együtt kell élnünk azzal, hogy a Magyar Telekom nem olyan izgalmas papír. Piszok frusztrált vagyok attól, ahol jelenleg van az árfolyam. Ha összehasonlítjuk a helyzetet azzal, amikor három éve kezdtem a munkámat, akkor egyértelműen látszik, hogy minden mutatóban sokkal jobbak vagyunk, mégsem sikerült az árfolyamot feljebb tornászni. Persze van Covid, meg van háború, de mindenért nem vagyunk felelősek, miközben minden fundamentumban rengeteget fejlődtünk. Ebből pedig az következik, hogy nem ezzel tudom a munkavállalóimat motiválni. Sokkal inkább azzal, ha az imént említett eredményekhez kötjük a kompenzációjukat, elismerve azt, hogy ebben van, ami a Deutsche Telekomhoz kapcsolódik. Ha az elmúlt 3 évben a Magyar Telekom részvényhez lett volna kötve a menedzsment kompenzációja, a vezetők fele már nem lenne velünk. Azokat az elképesztő eredményeket, amiket elértünk az EBIDTA-növekedésben, a költségek csökkentésében, a piaci részesedés vagy az ügyfélszám tekintetében, egyszerűen nem tudtuk volna honorálni.

Adódik a kérdés, hogy miért van ott az árfolyam, ahol van? Mennyiben játszik ebben szerepet a potenciálistól elmaradó osztalék, vagy a saját részvény vásárlások közkézhányad- és likviditásszűkítő hatása?

Ez is egy filozofikus kérdés, könyvet lehetne írni róla. Az elmúlt években azt gondoltuk, hogy a részvényvisszavásárlással tudunk segíteni a részvényeseinknek. Amerikában nemrég volt egy kiáltvány, hogy be kellene tiltani a saját részvények visszavásárlását, mert az annyira tolja felfelé az árfolyamokat. Magyarországon ez nem igaz. A külső körülmények is közrejátszottak ebben, hiszen az elmúlt időszakban a magyar tőzsde a háború miatt nem remekelt, más papírok sem szárnyaltak úgy, ahogy tavaly. De tény, hogy most úgy tűnik, hogy az osztalék kulcskérdés. Ennek ellenére nem gondolom, hogy szégyenkeznünk kellene az osztalék miatt, pláne nem a teljes részvényesi javadalmazás miatt a visszavásárlással együtt.

Ezek szerint a részvényvisszavásárlást pozitívan értékelik?

Igen. A részvényárfolyammal viszont elégedetlenek vagyunk, piszkosul nem ez volt a célunk, nem így terveztük, azt reméltük, hogy mostanra már jóval feljebb lesz.

Tőzsde, árfolyam

A legutóbbi közgyűlésen Daria Dodonova, a vállalat gazdasági vezérigazgató-helyettese azt mondta, hogy az igazgatóság erősen alulértékeltnek tartja a Magyar Telekom részvényeit. Mit jelent ez?

Hogy erősen alulértékeltnek tartjuk.

Mi alapján?

Ha megnézzük, hogy az EV/EBIDTA-szorzó alapján milyen értékeltségen forog a Magyar Telekom részvénye, és összevetjük azzal, hogy milyen szorzókon valósultak meg tranzakciók a régióban, a kettő között óriási különbség van.

És mit tesz a menedzsment, hogy megszűnjön ez az alulértékeltség?

Egyre jobb és jobb eredményeket hoz.

És ha ezek nem hatnak, akkor nincs mit tenni?

A menedzsment nemhogy hozta, hanem túlteljesítette a vállalat eredményeivel kapcsolatban tett vállalásait. Leginkább ez az, amit mi meg tudunk tenni. Ha lesz végre két olyan év egymás után, amikor nincs válság, amit egy héttel előtte még senki nem hitt volna el, hogy lesz, akkor ennek elégnek kellene lenni. Még ha nem is robbanna fel az árfolyam, de a maihoz képest jóval kedvezőbben tudna kialakulni.

Vannak olyan befektetők, akik már azt is megkérdőjelezik, hogy van-e értelme annak, hogy a Magyar Telekom tőzsdén van. Erre mi a válaszuk?

1997 óta vagyunk a magyar tőzsdén, ez idő alatt irgalmatlan sokat tanultunk. Rengeteg plusz transzparenciát hozott az életünkbe a tőzsdei jelenlét, és ez igenis érték. A piac felé, a magyar társadalom felé bővebben is, nem csak a részvényeseink felé. Ez meghatározza a vállalatunk működését. Értem a felvetést, de nem gondolkodunk azon, hogy kivonuljunk a tőzsdéről.

Tervek, célok, kilátások

Szinte már csukott szemmel lehet Telekom gyorsjelentés összefoglalót írni, évek óta sztenderd trend, hogy a növekedés motorja a mobil adat, a vezetékes szélessávú szolgáltatások, a készülékértékesítés, ezek pedig több mint kompenzálják a hangalapú bevételek visszaesését. Maradnak ezek a trendek?

Kiszámíthatók vagyunk, de unalmasak?

A kiszámíthatóság alapvetően nem rossz.

Legalább olyan nehéz egy ilyen növekedési motort beindítani, mint utána a növekedést fenntartani. De értem, amit mond, a marketingkommunikáció a szakmánk egyik legfontosabb része, tudjuk, hogy ki kell hallatszani a tömegből, és ha mindig csak kiszámíthatók vagyunk, akkor unalmassá válhatunk. De abból nem tudunk engedni, hogy azon a stratégián inkább erősítsünk, ami az elmúlt években működött, és ami hozta ezeket az eredményeket. Abban hatalmas társadalmi felelősségük van a telekommunikációs szolgáltatóknak, és Magyarországon ennek mi különösen jól megfelelünk, hogy milyen léptékben építettünk optikai hálózatot az elmúlt években. A Covid-helyzet miatt mind a közoktatásban, mind a munkában ezt érezték az emberek. Az elmúlt időszak megerősítette azt a márkavállalásunkat, hogy digitalizáljuk Magyarországot. Még ha nem is egy olyan látványos sztori, mint amit az ember a Szilícium-völgyből hall minden héten százat, egy nagyon erős és igenis előremutató sztori. Nyilván együtt élünk a piaccal, például fontos, hogy a nagyvállalati környezetben hova tesszük a hangsúlyokat. Ezekre is büszkék vagyunk, fontos, hogy lekövessük a trendeket, sőt bizonyos szempontból előtte járjunk a trendeknek. De összességében a Magyar Telekom szempontjából kénytelen vagyok azt mondani, hogy ami működik, azt csináljuk tovább.

Nem változtattak az egész éves 2022-es célkitűzésen, amiben 1-3 százalékos bevételnövekedés és 3-5 százalékos EBITDA-bővülés szerepel, miközben az első negyedévben a bevételek 8,4, az EBITDA AL pedig 26,4 százalékkal emelkedett. Ez konzervativizmus a menedzsment részéről?

Igen. A környezet kiszámíthatatlan, még ha optimista is vagyok, korai lenne változtatni.

Terveznek magyarországi vagy észak-macedón akvizíciót?

Az elmúlt évek is azt mutatták, hogy nyitottak vagyunk vásárolni és eladni is. Mind a kettőre volt példa, de leginkább az alaptevékenységünket támogató hálózatokat vásároltunk az elmúlt időszakban. Azt gondolom, hogy ez folytatódni fog egész addig, amíg el nem fogynak. Ebből a szempontból van egy piaci konszolidáció. Ebben továbbra is részt akarunk venni változatlan ütemben. Nagy tranzakciókra azonban nem készülünk.

Sokak szerint komoly költségvetési kiigazítást kell végrehajtani az év második felében Magyarországon, ebben pedig fontos szerepet kapnak a különadók. Mire számítanak a távközlésben?

A telekommunikáció az egyik olyan szektor, amelyik teljes mértékben benne maradt a különadókban az elmúlt időszakban. Iparági szinten több mint 70 milliárd forintot fizetnek be évente a költségvetésbe a szektor vállalatai, ennek közel felét a Magyar Telekom. Értjük a problémát és érezzük a felelősségünket az országért, de annak örülnénk, ha nem kapnánk több különadót a nyakunkba.