Az Airbnb kivonul a kínai piacról júliusban

A vállalat a bejelentést a hivatalos WeChat-fiókján tette közzé, azonban a döntés okait nem részletezte. A vállalat hozzátette azonban, hogy a kínai felhasználók továbbra is fogják tudni használni a platformot külföldi utazásaik során.

Meghoztuk azt a nehéz döntést, hogy Kínában az erőfeszítéseinket a külföldre irányuló utazásokra összpontosítjuk, és 2022. július 30-tól kezdve felfüggesztjük a Kínában található otthonok listázását és a házigazdák élményprogramjait

- írta a levélben Nathan Blecharczyk, az Airbnb társalapítója.

Az Aribnb csatlakozik azon nyugati internetes cégek hosszú sorához, mint például a Linkedin és a Yahoo, amelyek kivonultak Kínából. Szinte az összes nagy nyugati internetes platform, köztük az Alphabet féle Google és a Meta Platforms-hoz tartozó Facebook beszüntette a szolgáltatások nyújtását a kínai felhasználóknak, miután működési nehézségekbe ütköztek az országban, többek között a cenzúra miatt.

A döntés nem volt könnyű számunkra, és tudom, hogy Önöknek még nehezebb. Együtt építettünk és növeltünk egy virágzó host-közösséget Kínában, és 2016 óta több mint 25 millió vendéget fogadtunk

- írta Blecharczyk.

A The New York Times arról számolt be, hogy a kivonulás részeként az Airbnb mintegy 150 ezer listázott szállást távolít el Kínában a világszerte meglévő hatmillióból.

A 2008-ban alapított Airbnb 2015-ben kezdett el szolgáltatásokat nyújtani a Kínában. A cég több lépést is tette a szolgáltatásainak lokalizálására, beleértve a kínai platformokba, például a Tencent Holdings féle WeChatbe való integrálást. Fő kínai riválisai a Tujia és a Xiaozhu.

Az Airbnb árfolyama a zárás után kereskedésben 1,8 százalékot esett, míg idén a 31,9 százalékos mínuszban van a papír..

Címlapkép: Shutterstock