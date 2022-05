Háborús veszélyhelyzetet hirdettek, jönnek a bejelentések - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat

A háború ellenére továbbra is erős a magyar bankrendszer sokkellenálló-képessége mind a tőke, mind a likviditás szempontjából – állapítja meg az MNB friss Pénzügyi stabilitási jelentése. A lakáspiac túlértékeltsége azonban növekvő aggodalomra ad okot, ez ellen a jegybank a banki tőkekövetelmények szigorításával is felléphet a közeljövőben. A jegybank a CSOK mellé felvehető 3%-os hitel újragondolását is felvetette, a kamatstop esetében pedig célzott meghosszabbítást javasol: jó megközelítés lenne a jegybank szerint, ha a nyugdíjas és/vagy gyermeket nevelő mintegy 180 ezer adós számára tenné lehetővé a maradást a kormány a jelenleg érintett 330 ezerből. A kamatstop megszüntetése az érintett adósok mintegy egynegyedénél okozna legalább 15%-os, egyúttal legalább 15 ezer forintos törlesztőrészlet-emelkedést. A lakossági betéti kamatoknál még mindig nem lát elégséges kamatemelkedés az MNB.