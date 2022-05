Szakad a BUX, zuhan az OTP - A veszélyhelyzetben megremegett a befektetők keze

Számos bizonytalansági tényező árnyékolja be idén a részvénypiacokat, elsősorban az inflációs nyomásra reagáló jegybanki lépések nyomán szakadtak be az elmúlt hetekben a világ tőzsdéi, a legérzékenyebben a technológiai vállalatok részvényei reagáltak. A legnagyobbakat is elérte a vihar, jelentős esést láthattunk a világ második legnagyobb cégének részvényénél, de a Microsoft, a Google és az Amazon jegyzése is bezuhant. Elemzésünkben megnézzük, hogy mit érdemes tudni jelenleg ezekről a tech-óriásokról, milyen évük volt eddig, milyenek a kilátások és mit gondolnak róluk az elemzők.