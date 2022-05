Extra adókat vet ki a kormány, idegőrlő órák jönnek a nagy bejelentésig

Már az április eleji országgyűlési választásokat megelőzően téma volt a költségvetés kiigazítási kényszere és a vállalatok bevonása a különadókon keresztül a költségvetési bevételek emelésében, reális forgatókönyvnek tűnt, hogy a kormány - már nem először - a közös teherviselés jegyében megsarcolja a cégeket, amelyek egyébként már évek óta, éves szinten több százmilliárd forintnyi különadót fizetnek. A lehetséges hatások egy részét már beárazták a tőzsdei cégeknél a befektetők, de ahogy közeledett az év második, költségvetési szempontból kritikus része, úgy vált egyre aktuálisabbá a kérdés: érdemes-e magyar részvényt tartani, ha a kormány újra teker egyet a különadókon. Érdemes megnézni az OTP árfolyamát, ami újra a március eleji pánikmélypontok közelében áll. Most pedig megérkezett a bejelentés az extra adókról, persze a szokásos menetrendben, a tegnapi miniszterelnöki beszéd után csak ma délután érkeznek a részletek, emiatt lesz néhány idegőrlő órája a részvényeseknek, hiszen pont a lényeget, az adók mértékét nem tudjuk. A bizonytalanságnál pedig semmit sem utálnak jobban a tőzsdék. A forintpiaci reakciók alapján a hazai részvényekre sem vár sok jó.

Több szektor is érintett

A tegnapi ülésén úgy döntött a kormány, hogy rezsivédelmi és honvédelmi alapot hoz létre. Kötelezik a

bankokat,

biztosítókat,

nagy kereskedelmi láncokat,

energiaipari és kereskedő cégeket,

telekom cégeket és

légitársaságokat,

hogy extra profitjuk nagy részét fizessék be az alapba 2022-2023-ban.

Széles a tőzsdei paletta

Azzal kapcsolatban, hogy mely tőzsdei cégeket érint az extra adó, meg kell várnunk a részletes szabályozást, nem egyértelmű, hogy mit nevezünk extra profitnak, mint ahogy az sem, hogy például cégmérettől, az eredmény vagy más mutatóktól függ-e egy szektor vállalatainak adóztatása. Vannak fix pontok, mint a bankszektorban az OTP vagy a távközlési szektorban a Magyar Telekom, de az, hogy az energiacégek között a kisebbekre, például a PannErgy-re vagy az Alteóra vonatkozik-e az extra befizetés, nem egyértelmű. Ezért csak felsorolás-szerűen a tegnap Orbán Viktor által megnevezett szektorokhoz tartozó tőzsdei cégek:

Bankok: OTP, FHB, MKB

Biztosítók: CIG Pannónia

Energiaipari és kereskedő cégek: Mol, Alteo, PannErgy, NAP

Telekom cégek: Magyar Telekom, 4iG

Légitársaságok: Wizz Air

Már most is fizetnek különadót

A szektorális különadók az elmúlt években a rendszer részei voltak, a megadóztatott vállalatok több mint 600 milliárd forintot fizetnek be éves szinten a költségvetésbe.

OTP

Amikor különadókról van szó, akkor valamilyen okból eddig az OTP mindig eszébe jutott a kormánynak. Ezt nem mi mondjuk, hanem Csányi Sándor. Az OTP az elmúlt években is fizetett különadókat: pénzügyi szervezetek különadóját és pénzügyi tranzakciós illetéket.

Banki különadóból tavaly 61,5 milliárd forint folyt be a költségvetésbe, a 2022-es előirányzat 60,9 milliárd forint. Az OTP 2020-ban 19,1, 2021-ben pedig 20,7 milliárd forint különadót fizetett be.

Tranzakciós illetékből 233 milliárd forint volt tavaly a költségvetés bevétele, az idei előirányzat 232,5 milliárd forint. Az OTP-nél 2020-ban 61,6 milliárd forint, 2021-ben pedig 68,8 milliárd forint szerepelt pénzügyi tranzakciós illeték soron.

Csányi Sándor az idén április közepi közgyűlésen külön is beszélt a magyar költségvetés kiigazításáról és a bankadóról. A bankvezér akkor elmondta, hogy amikor különadókról van szó, akkor valamilyen okból eddig a bank mindig eszébe jutott a kormánynak, és azt is hozzátette, hogy különösen rosszul esne most nekik a különadó, hogy ekkora veszteséget szenvedett el az OTP az ukrán háború miatt. És valóban, miközben tavaly rekordprofitot ért el a bankcsoport, idén az első negyedévben már veszteséges volt, és van olyan elemző, aki szerint 2022-ben veszteséges lesz az OTP (nagy kérdés, hogy veszteséges cégeket is megadóztat-e a kormány?), de a konszenzus idénre 172, jövőre pedig 444 milliárd forint profit, ennek egy részét veheti el a kormány.

Nagy kérdés, hogy hogyan reagálnak a bejelentésre a befektetők, súlyánál fogva az egész magyar tőzsde sorsát meghatározhatja, hogyan reagálnak a bank részvényesei. A költségvetés kiigazítási kényszere és ebben a különadók kiemelt szerepe tudott volt, ezért nyilvánvalóan részben már beárazódott ez az információ az árfolyamba, és a nagy forgalom melletti tegnapi 4,7 százalékos esésben is sokan zárhatták a pozícióikat, ennek ellenére jöhet még esés.

Főként azért, mert a technikai kép sem túl fényes: tegnap kora délután írtuk, hogy az árfolyam közeledik az évek óta legfontosabb támaszához 9 900 forintnál, és ha egyértelműen ez alatt zár, az újabb durva eladási hullámot indíthat el. Nos, ez alatt zárt tegnap, nagy forgalom mellett egészen 9 812 forintig ütötték az OTP-t. Az esésben a bank több milliárd forintnyi saját részvény vásárlásai sem segítenek sokat. Emellett hiába az elmúlt napok lecsorgása, az RSI még bőven a semleges zónában van, vagyis a túladottság csak jóval lejjebb alakulhat ki a következő napokban, ami csökkenti a felpattanás esélyeit. A legnagyobb gond azonban az, hogy nincs igazán intézményi vevő a piacon, sőt: esetenként még mindig van a nagyobb alapok részéről kiszórás, még ha korántsem akkora, mint márciusban.

Mol

Nemrég a Telexnek nyilatkozott az olajcég első embere, Hernádi Zsolt akkor elmondta, hogy a Mol kiskereskedelmi adót és Robin Hood-adót is fizet, és azt reméli, hogy senki nem akarja a jövőjüket „megenni”. A Mol beruházásaink masszívan hozzájárulnak a GDP-hez. Ha elveszik a pénzünket, nem tudunk beruházni, fejleszteni. Közép-európai cégként máshol is van felelősségünk, egyetlen ország sem viheti el a forrásainkat, mondta a Mol-vezér.

Bár nem ismerjük a kormány extra profit definícióját, az elmúlt hónapok hírei alapján nem csoda, ha sokaknak a Mol ugrik be, mint az a vállalat, amely a működési környezet drámai átalakulása miatt szép profitra tesz szert. Még úgy is, hogy a több országban az üzemanyagokra bevezetett hatósági ár jelentősen csökkenti a potenciálisan elérhető profitot. Az idei első negyedév is kifejezetten erős lett, a kőolaj és a földgáz magas világpiaci ára, és a továbbra is rendelkezésre álló, a világpiacinál jóval alacsonyabb árú orosz olaj mind segíti a vállalatot.

A Mol jelenleg is fizet különadót: kiskereskedelmi adót, energiaellátók jövedelemadóját, közművezeték adót, bányajáradékot, csak ez utóbbi tétel 2020-ban 30,1, 2019-ben pedig 47,6 milliárd forint volt.

Bár a Molnál az eredménysorok közül az EBITDA-t érdemes figyelni, ha már a profit került a kormány fókuszába, mutatjuk az adózott eredményt: tavaly rekordprofitot, 484 milliárd forintot ért el a vállalat, idén az első negyedévben 139 milliárd forintot.

A Mol technikai képéről tegnap azt írtuk, hogy a mostani helyzet hosszú távon még mindig betudható egy korrekciónak, de ahogy megy előre az idő, a kilátások úgy romlanak fokozatosan. A tegnapi eséssel a rövid távú emelkedő trendvonal alá esett az árfolyam, és ha ma folytatódik az esés, akkor tovább romlik a technikai kép.

Magyar Telekom

Nemrég interjúztunk Rékasi Tiborral, a Magyar Telekom vezérigazgatójával, aki arról beszélt, hogy a telekommunikáció az egyik olyan szektor, amelyik teljes mértékben benne maradt a különadókban az elmúlt időszakban. Iparági szinten több mint 70 milliárd forintot fizetnek be évente a költségvetésbe a szektor vállalatai, ennek közel felét a Magyar Telekom. Rékasi az interjúban kiemelte, hogy értik a problémát és érzik a felelősségüket az országért, de annak örülnének, ha nem kapnának több különadót a nyakukba.

A blue chipek közül tehát a Magyar Telekom is fizet már jelenleg is különadókat, a távközlési adó tavaly 26,8, a közműadó 7,2 milliárd forintot tett ki.

A Molhoz hasonlóan a Magyar Telekomnál is az EBITDA-t szokás vizsgálni az eredménysorok közül, de mutatjuk itt is, hogy hogyan alakult az elmúlt években a vállalat profitja.

Tegnap alaposan megütötték a Magyar Telekom részvényeit is, a 3,3 százalékos elmozdulás nem szokványos a Telekomnál. Igaz, volt honnan esni, hiszen május eleje óta egy mini rali bontakozott ki a Telekom piacán, közel 10 százalékot emelkedett az árfolyam, onnan indult meg a profitrealizálás. Az árfolyam egyébként a 2017 februári lokális csúcs óta csökkenő trendben halad, amíg a csökkenő trendvonal fölé nem tud emelkedni az árfolyam, addig csak jelentős túladottságban érdemes long oldalon próbálkozni.

Wizz Air

A három hazai blue chip után jöjjön egy külföldi tőzsdén, a londonin jegyzett Wizz Air, ami azért került fel a listánkra, mert a kormány extra befizetéses listájára is felkerültek a légitársaságok, amelyeket korábban nem terheltek extra adóval.

Bár a Váradi József által alapított vállalat Európa-szerte jelen van és a régió legnagyobb diszkont légitársaságává nőtte ki magát mostanra, a magyar operáció súlya továbbra is jelentős, 2019-ben, a járvány előtti utolsó békeévben komoly nyeresége volt a magyar leányvállalatnak. (A légitársaság magyar leányvállalata, a Wizz Air Hungary 2019-ben 286 millió eurós eredményt könyvelt el, a járvánnyal sújtott 2020-as évben pedig 721 millió eurós vesztesége volt az adózott eredmény szintjén a legutóbbi elérhető beszámoló szerint.) Az azóta eltelt időszak azonban masszívan veszteséges volt a koronavírus-járvány következtében, nem csak a Wizz Airnek, de az egész légiközlekedési szektornak.

Extraprofitról nemcsak hogy nem beszélhetünk a légitársaság esetén, a legutóbbi éves jelentésben, ami a 2021. március végén zárult pénzügyi évre vonatkozik, 482 millió eurós veszteségről számolt be a Wizz Air Holdings. A felépülés megkezdődött az iparágban, a forgalom elkezdett felpörögni és a nyár is ígéretes a foglalások alapján, de az elemzői konszenzus szerint a 2022. március végén lezárt pénzügyi évben még nagyobb, 644 millió eurós veszteséget érhetett el a Wizz Air. A Refinitiv által készített konszenzus szerint pedig még a folyó év is veszteséges lehet, 119 millió eurós mínusz várható. Ez alapján, ha a Wizz Airnek is extra adót kellene fizetnie, akkor egy veszteségesen működő vállalatot adóztatna meg a kormány.

A légitársaság részvényárfolyama a kedvező nemzetközi hangulattal együtt tegnap még 2,2 százalékot emelkedett, vélhetően nem sok Wizz-befektetőnek jutott eszébe, hogy Orbán Viktor bejelentéseit kellene figyelnie, vagy emiatt már előre pozíciókat zárni. A Wizz Air grafikonja sem szép, az ukrajnai háború előtti szintekhez képest közel 40 százalékkal lejjebb áll az árfolyam, és bár a március eleji mélyponthoz képest felfelé araszol az árfolyam, inkább tűnik ez egy bear market ralinak.

Címlapkép: xijian, Getty Images