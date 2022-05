Régen látott esés a magyar tőzsdén, ütik az OTP-t és a Molt

Már a tegnapi nap folyamán is jelentősen alulteljesítő volt a magyar tőzsde Európában, miután a befektetők elkezdték árazni a különadók lehetőségét , amelyet végül Orbán Viktor be is jelentett tegnap este. A magyar tőzsde ma reggel heves reakciót adott a bejelentésre, durva esés alakult ki a kereskedés első perceiben.