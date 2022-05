Energiaválság: nincs még pánik, de ősszel jöhetnek az újabb fájdalmak

Az energiaárak immár közel 1 éve tartó elszállásának hatására a villamos energiát a piacról beszerző hazai ipari vállalatok és az energiakereskedők szerződési gyakorlata is módosulni látszik: a fogyasztók igyekeznek az áram egy részét előre megvásárolva diverzifikálni energiaellátásukat, a kereskedők pedig a korábbiaknál szigorúbb feltételeket szabnak ügyfeleiknek.

A 2021 nyarán kezdődött, az orosz-ukrán háború által súlyosbított energiaválság ellenére nincs pánikhangulat a magyarországi ipari energiafogyasztók körében, a cégvezetők nagy többsége szerint a nehéz körülmények között sincs veszélyben vállalata és annak termelése. Mivel a cégek egy jó része előre vásárolta meg az általa fogyasztandó villamos energiát, ezért a termék 4-5-szörös drágulása korántsem jelentette eddig az áramköltségek hasonló mértékű emelkedését, csak azoknál a társaságoknál, amelyek nem vettek előre energiát - mondta el Nagy Zoltán, az Ipari Energiafogyasztók Fórumának (IEF) elnöke a Portfolio-nak.

A villamosenergia-fogyasztási adatok alátámasztani látszanak azt, hogy jelentősebb, a cégek aktivitását visszafogó problémák eddig nem jelentkeztek tömegesen a szektorban. Az országos - azon belül az ipari - áramfogyasztás folyamatosan növekszik; a magyar villamosenergia-rendszer bruttó felhasználása a háború kitörése után márciusban és áprilisban is megdöntötte a vonatkozó havi fogyasztási rekordokat a MAVIR adatai szerint.

Ősszel jöhetnek az újabb fájdalmak

Nagy Zoltán arra számít, hogy nagyjából hasonló piaci helyzetet feltételezve a földgáz esetében valamikor szeptember környékén (az októberben kezdődő új gázév előtt), míg a villany esetében november-decemberben szembesülhetnek a fogyasztók újabb problémákkal, vagyis azzal, hogy az általuk fizetendő jövő évi árak még magasabbak lesznek az ideieknél.

Az IEF elnöke szerint 20-25%-os emelkedés várható az ideihez képest, mert a tőzsdei árak ugyan jelen állás szerint nagy valószínűséggel nem fognak már ilyen mértékben emelkedni, de miután sokan már tavaly - a mostaninál alacsonyabb árszinten - megvették 2022-re az általuk fogyasztandó áramot vagy annak egy részét, ezért az ő ezévi költségeik még viszonylag mérsékeltnek tekinthetők.

A vállalatok pedig most még ezt a költséget is tovább tudják hárítani ügyfeleikre az általuk megtermelt termékekben.

A jelenlegi időszakban a cégek vezetői már elkezdték bekérni az energiamenedzserektől a jövő évi büdzséhez az energiaárakat, azonban emellett sokan valószínűleg a napokban bejelentett tervezett gazdaságpolitikai változások és várható következményeik értelmezésével is el vannak foglalva. Az mindenesetre megállapítható, hogy a fogyasztók beszerzési stratégiái meglehetősen változatos képest mutatnak.

Keményedő kereskedők

A körülmények változása miatt a kereskedők hozzállása is módosult a korábbiakhoz képest, és ma már keményebb feltételeket kínálnak, mint az alacsony kamatok mögöttünk hagyott időszakában - mondta Felsmann Balázs, a Magyar Energiakereskedők Szövetségének (MEKSZ) elnöke. A hitelek drágulásával, illetve a finanszírozási költségek emelkedésével az energiakereskedők elkezdték újragondolni a régebbi, kényelmesen vett szerződéses fizetési határidőket, vagyis - legalábbis egyelőre - véget ért a nagyvonalú fizetési határidők korszaka - fogalmazott.

Emellett a kereskedők keményedése másban is megnyilvánul. Elkezdtek például bankgaranciát is kérni az ügyfelektől, ami a megelőző időszakban, amikor könnyű volt forráshoz jutni, viszonylag nagy volt a verseny, viszont nem nagyon voltak csődök és alacsony volt a partnerkockázat, szintén nem volt jellemző.

Azonban miután hosszú évekig az energiakereskedő cégek versenyeztek az ügyfelekért, fordult a helyzet, és most úgy néz ki, hogy a fogyasztóknak kell versenyezniük ahhoz, hogy egyáltalán elfogadható kereskedelmi ajánlatot kaphassanak

- idézte a MEKSZ elnöke a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK) május végi villanypiaci workshopján elhangzott gondolatot. A fordulat a kereskedelmi költségek drasztikus drágulásából, illetve a partnerkockázat növekedéséből adódik.

Növekvő partnerkockázat

Az energiaárak 4-5-szörösére emelkedése ugyanis egyben azt is jelenti, hogy egy kereskedő által kiszolgált fogyasztó 4-5-ször akkora kreditlimitét "viszi el" a kereskedő cégnek, mint a drágulás előtt. A kreditlimitek bankokkal való újratárgyalásának lehetőségei korlátozottak, az pedig valószínűtlen, hogy a bank belemenne a forgóeszköz-hitelkeret 4-5-szörös emelésébe.

Ez a tényező erősen limitálja a kereskedőt, illetve azt, hogy kinek tud jó ajánlatot tenni, ezért a kereskedő elkezdi megszűrni az ügyfeleit, a problémásakat elengedve.

Azzal ugyanis, ha például az energiakereskedő egy közepes méretű ügyfele csődbe megy, és nem fizeti ki a számlát, a kereskedő többet bukhat, mint a teljes profitja, ennek következtében pedig végső soron akár a kereskedő is csődbe mehet. Ehhez a lehetőséghez képest érthető módon a kisebb rosszat jelenti, ha csak bizonyos árbevételtől esik el a kereskedő cég.

Mindez nem csak az újonnan kötendő, de a már létező szerződések feltételeinek szigorításában vagy akár felmondásában is megmutatkozhat, amennyiben az erre vonatkozó jogot a szerződés rögzítette. Az ügyfelek meglehetősen vegyesen szokták fogadni a változtatásokat, a paletta a megértőtől az elutasítóig terjed, a kereskedő azonban általában tisztában van azzal, hogy mit módosíthat - mondja Felsmann Balázs.

A kereskedők folyamatosan mérlegelik az ügyféloldali kockázatokat, azt, hogy melyik iparág mennyire válságálló, illetve hogy mennyire fogja kibírni a magas energiaárakat.

Az attitűd változása ugyanakkor az ügyfelek oldalán is tetten érhető, akik az eddigieknél jobban mérlegelik, hogy megéri-e "20 fillérért" átmenni egy másik, esetleg még nem ismert kereskedőhöz.

Egyelőre jól bírják

A nehézségek ellenére mindeddig csak a JAS Budapest Zrt. dőlt be a kereskedőcégek közül, az is már 2021 novemberében. Az energiakereskedelmi ágazat viszonylagos sértetlenségét az is magyarázhatja, hogy miután több szereplő nagyot bukva égette meg magát a 2017-es ártrendforduló során, ennek hatására a magyarországi energia-kiskereskedők prudensebb működésre váltottak, és immár nem hagynak nyitva spekulatív pozíciókat. Vagyis, ha egy kereskedő megnyer egy ügyfelet, gyakorlatilag azonnal le is szerződi az ügyfélprofilnak megfelelő energiamennyiséget, így az ügyfélkockázaton kívül más kockázatot nem kell viselnie.

A súlyosabb fogyasztói gondoknak egyelőre még viszonylag kevés jele látható, de a MEKSZ elnöke szerint idővel egyre inkább lehet majd erre számítani. Ahogyan szerinte egy ideig az energiakereskedői szigor fennmaradása, illetve fokozódása is várható, miután a forward energiapiaci árak arra utalnak, hogy a magas árak még viszonylag hosszú időszakon keresztül velünk maradnak.

