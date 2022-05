Jó hangulatban indul a hét a tőzsdéken, visszapattant a magyar piac

Portfolio 2022. május 30. 09:18

Múlt héten visszpattantak az amerikai és a vezető nyugat-európai tőzsdék a korábbi hetek gyenge teljesítménye után. Ezt követően ma reggel az ázsiai tőzsdéken is jó volt a hangulat, részben annak köszönhetően, hogy Sanghajban enyhítették a vírus miatti korlátozó intézkedéseket. Ami az európai tőzsdéket illeti, itt is emelkedéssel indult a nap, azonban a kereskedési volumen várhatóan alacsonyabb lesz a szokásosnál, hiszen az amerikai tőzsdék a Memorial Day ünnepe miatt zárva tartanak és a tengerentúli befektetők is ünnepelnek ma. Mindemellett ma elkezdődik a kétnapos uniós csúcs, ahol az olajembargó kérdése lehet elsősorban terítéken, kérdés, sikerül-e meggyőzni a magyar kormányt az újabb szankció támogatásáról.