Itt az olajembargó, ugrik az olajár

Emelkedik az olaj ára a ma reggeli kereskedésben, miután az EU-s vezetők megállapodtak az olajembargóról az Oroszország elleni hatodik szankciós csomag részeként. A WTI júliusi határidős árfolyama 3 százalékos, a brent 1,4 százalékos pluszban áll.

Hétfő éjjel megállapodás született az európai uniós tagállamok között az orosz olaj unióba tartó exportjának betiltásáról.

A találkozó zárónyilatkozata szerint a csővezetéken szállított nyersolajra a tilalom egyelőre nem terjed ki, így Magyarország, Szlovákia és Csehország tovább veheti az orosz olajat de a Barátság kőolajvezeték északi szárnyának lezárását az év végéig vállalták az érintett országok.

Az olajembargó azonnal vonatkozik az Oroszországból származó olajimport háromnegyedére, és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közölte: a megszorító intézkedések az év végére az Oroszországból az Európai Unióba irányuló olajkereskedelmet mintegy 90 százalékkal fogják csökkenteni. Az embargó vonatkozik a nyersolajra és a kőolajtermékekre is.

Az Európai Tanács hozzátette, hogy ellátási zavarok esetén "sürgősségi intézkedéseket" vezetnek be az ellátás biztonságának biztosítása érdekében.

Az EU-s olajimport 36 százaléka érkezett Oroszországból eddig.

A hírre ugrik ma reggel az olaj árfolyama, a WTI júliusi határidős árfolyama 3 százalékos pluszban, 118 dolláron áll ma reggel, a brent pedig 1,4 százalékkal emelkedett, 123,3 dollárig. Az augusztus határidős árfolyam szintén emelkedik, a WTI 115,4, a brent 118,9 dolláron áll.

A brent árfolyamának alakulása (USD)

Az embargó súlyosbítja a helyzetet az egyébként is feszített olajpiacon. Az olajárat felfelé támogatja az is, hogy Kína lazít a járványügyi korlátozásokon, ami a keresleti oldalon hat. Az árfolyamra hat az is, hogy közben az olajnagyhatalmak is üléseznek a héten, bár a várakozások szerint nem változtatnak a terveiken miszerint mérsékelten, 432 ezer hordóval emelik a napi kitermelést júliusban.

Címlapkép: Getty Images