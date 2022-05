McKinsey: így kell IT-szakembereket felvenni és megtartani

Portfolio 2022. május 31. 09:40

A legkisebb vállalkozásoktól a globális nagyvállalatokig az egyik legnagyobb kihívás manapság a megfelelő IT-szakemberek felvétele és megtartása, a motiválásukról és a munkaerő sikeres transzformációjáról nem is beszélve. E rendkívül komplex témáról beszélt a Portfolio mai Financial IT 2022 konferenciáján a McKinsey partnere.